Konseri bittiği gibi sevgilisinin kollarına koştu: İlk aşk öpücüğünün fotoğrafı

Şimdiden Amerikan müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Taylor Swift, Eras Tour adını verdiği son turnesinin dünya ayağına Arjantin’den başladı. Elbette her konseri gibi bu konseri de binlerce hayranını tarafından dolduruldu.

YENİ FİLİZLENEN AŞK HERKESİN DİLİNDE

Ancak bu kez heyecan yaratan tek şey bu konser değil, konserin belki de en önemli konuğuydu. 33 yaşındaki müzik yıldızı bir süredir sürpriz aşkıyla gündemde: Taylor Swift, ünlü Amerikan futbolu oyuncusu 34 yaşındaki Travis Kelce’yle yeni bir aşka yelken açtı.

Taze aşıkların Kelce'nin maç çıkışında ilk fotoğraflarını Swift'in bir hayranı böyle yakalamış ve sosyal medyadan paylaşarak bu yeni filizlenen aşkı herkese duyurmuştu

Bu beklenmedik ilişki ilk başlarda bir söylenti olarak yayılmış, sonra da Swift’in sürekli olarak NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) maçlarında tribünlerde görülmesiyle ortaya çıkmıştı. Çift bir süre maç çıkışlarında gizlice stadı birlikte terk ederken görüldü.

İLK KEZ KAÇMAYIP EL ELE POZLARINI VERMİŞLERDİ

Ardından da ilk el ele fotoğraflar ve birlikte çıkılan romantik yemeklerin ardından paparazzilerden kaçmadan verilen pozlarla devam edildi. Zaten Taylor Swift Travis Kelce’nin maçlarına gittiğinde tribünde sevgilisinin annesiyle oturuyordu; aile çoktan bu ilişkiden haberdar olmuş ve onayını da vermişti. Swift sevgilisinin maçlarını locada Travis Kelce'nin annesiyle birlikte izliyor

GÖZLERDEN UZAK EVLERİNDE BULUŞUYORLAR

Biri çok ünlü bir müzisyen biri de çok ünlü bir sporcu olan bu taze ve gözde çift işlerinin yoğunluğu yüzünden adeta ABD içinde eyaletler arası köşe kapmaca oynayıp durdu. Taylor ve Travis çiftinin New York’ta, Swift’in gözlerden uzaktaki evlerinden birinde buluştuğu ortaya çıktı.

Ağustostan beri birlikte olan Taylor Swift ve Travis Kelce'nin ilk el ele fotoğrafı bir ay önce çekildi

Kansas City Chiefs takımında oynayan Travis Kelce ise Swift’le rahtça görüşebilmek için oturduğu evden vazgeçip, paparazzilerden daha rahat saklanabilecekleri 6 milyon dolarlık bir başka ev satın aldı. Yani anlayacağınız bu iki ismin hayranları ve magazin basını tarafından sıkı takibe alınan aşk aldı başını gitti!

KONSER İÇİN ARJANTİN’E GİTTİ

Taylor Swift’in turnesinin Arjantin’de vereceği konserine Kelce’nin gideceği haberi bir süredir konuşuluyordu. Kelce konser için Arjantin’e kadar gitmekle kalmadı konsere de Taylor Swift’in babasıyla geldi. Ünlü futbolcunun konsere geleceğini bilen hayranların gözü hep konseri kendilerine ayrılmış özel bölümde izleyen Kelce’nin üzerindeydi. Ünlü şarkıcı Arjantin konserinde şarkılarını hep onu izleyen sevgilisine bakarak söyledi hatta bir şarkısının sözlerini değiştirip şarkıyı Kelce'ye adamış oldu

ŞARKININ SÖZLERİNİ SEVGİLİSİ İÇİN DEĞİŞTİRDİ

Taylor Swift, konserde "Karma" adındaki şarkısının sözlerini de değiştirdi ve şarkıyı onu hayran gözlerle izleyen sevgilisine bakarak söyledi. Şarkının orijinal versiyonunda "Karma is the guy on the screen" (Karma, ekrandaki adamdır) şeklindeki sözler konserde bir anda Travis Kelce’nin takımı Chiefs’e gönderme yaparak "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me" (Karma, Chiefs'teki adamdır, doğruca bana gelir) oluverdi. Taylor Swift'in konser bittiği anda sahne arkasına koşarak onu bekleyen sevgilisinin kollarına atıldığı ve çiftin öpüştüğü anlar bir hayranı tarafından videoya alındı... O anlarda konser alanını terk etmemiş olan hayranların çığlıkları da videoya yansıdı

VE İLK ÖPÜCÜK KAMERADA!

Swift son şarkısını söyleyip hayranlarına veda eder etmez bir anda sahnenin arkasına, kulise doğru koşmaya başladı. Ve orada kendisini heyecanla bekleyen Travis Kelce’nin kollarına atlayarak onu öpmeye başladı. Çift etraflarındaki bir sürü insan aldırmadan bol bol öpüşüp koklaştı.

Taylor Swift and Travis Kelce kissing after the Eras Tour in Argentina.



pic.twitter.com/FQdTAjDUZ7 — Pop Base (@PopBase) November 12, 2023

Bu anlar da ön sıralarda olan bir hayranı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan videoyu binlerce kişi izledi ve paylaştı. Bu da herkesin ilgiyle takip ettiği yeni çiftin ilk aşk öpücüğünün görüntülendiği an olmuş oldu. Amerikan futbolu oyuncusu 196'lık Travis Kelce'nin görünümünün aksine çok nazik bir kalbi olduğu ve Taylor Swift'i centilmenliğiyle etkilediği konuşuluyor

KONSERİNE GİDİP ONA NUMARASINI VERMEYE ÇALIŞMIŞTI

Swift ve Kelce ilk kez ağustos ayında, ünlü futbolcunun maç çıkışında görüntülenmişti. Travis Kelce’nin uzun süredir Taylor Swift’e hayran olduğu hatta temmuz ayındaki bir konserine gidip çıkışta ona telefon numarasını vermeye çalıştığı ancak bunu başaramadığı ortaya çıkmıştı. Çift daha sonra ortak arkadaşlarının devreye girmesiyle tanıştılar ve o zamandan beri de birlikteler.