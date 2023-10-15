Aşkın ilk fotoğrafları geldi… Sosyetik restoranda baş başa yemek… Futbolcu sevgilisi tam bir centilmen çıktı

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Taylor Swift 6 yıldır birlikte olduğu ve evlenme hazırlığı yaptığı düşünülen İngiliz oyuncu Joe Alwyn’den nisan ayında ayrılmış ve hayranlarını üzmüştü. Güzel şarkıcının kalbi çok fazla boş kalmadı. Swift gönlünü ünlü Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce’ye kaptırdı.

Taylor Swift'in son haftalarda sürekli Amerikan fıtbolu maçlarında görmek mümkün çünkü ünlü şarkıcı gönlünü yıldız futbolcu Travis Kelce'ye kaptrıdı... Swift sevgilisinin maçlarına ünlü arkadaşlarını da götürüyor

Bütün yaz devam eden konser turunu bitiren ünlü şarkıcı bir süredir Kelce’nin takımı Kansas City Chiefs’in maçlarını izlemek üzere şehirden şehre koşuyor ve tribünlerde sevgilisinin takımına tezahürat yaparken fotoğraflanıyor. Hatta Swift maçları Travis Kelce’nin annesiyle birlikte özel locada izliyor.

Çiftin ilk fotoğrafını Travis Kelce'nin maç çıkışı el ele stadyumdan ayrılırlarken bir Taylor Swift hayranı çekerek sosyal medyaya yüklemişti

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Çiftin birlikteliği aslında Taylor Swift’in maçlardaki varlığı ve hatta yakın arkadaşlarını da sürekli bu maçlara götürmesiyle belgelenmişti. Ünlü şarkıcının peşini hiç bırakmayan hayranları da söylentiler ilk ortaya çıktığında onların el ele bir fotoğrafını çekmeyi başarıp sosyal medyadan paylaşmıştı.

Taylor Swift ve Travis Kelce bir süredir aşk yaşasalar da saklanıyorlardı fotoğrafçıların karşısına çıkmamışlardı, bu kuralsa hafta sonu çıkılan baş başa yemek için bozuldu

Ünlü futbolcunun maçlar arasında verdiği birkaç günlük tatil arasını değerlendiren taze aşıklar New York’a geldi. Ve gösteri dünyasının ünlü isimlerinin ve New York sosyetesinin en sevdiği mekan olan Nobu adlı restoranda baş başa yemek yedi.

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Ünlü konukların eksik olmadığı ve bu yüzden de kapısında sürekli paparazzilerin nöbet tuttuğu mekana el ele gelen ve aynı şekilde ayrılan Taylor Swfit ve Travis Kelce böylece aşlarını dünya önünde resmiyete kavuşturmuş ve birlikte ilk fotoğraflarını vermiş oldu.

Taylor Swift sevgilisinin maçlarını Travis Kelce'nin annesiyle birlikte izliyor

Travis Kelce kahverengi pantolon, beyaz spor ayakkabı ve işlemeli krem rengi bir ceket tercih etmiş, Taylor Swift ise siyah pantolon ve büstiyerini büyük boy gri bir trençkotla tamamlarken imzası haline gelen sarı saçlarını at kuyruğu yapmış ve ünlü kırmızı rujunu sürmüştü.

Travis Kelce'nin bir süredir Taylor Swift'i çok beğendiği için peşine düştüğü, konserlerine gidip onunla tanışmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı... Ünlü futbolcu temmuz ayında gittiği bir konserde ona numarasını yazıp vermeye çalışmış ama bunu başaramamıştı

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Çiftin bir aya yakındır devam eden ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamak için sık sık Taylor Swift’in New York’taki evinde buluştuğu iddia ediliyordu. Yakın çevrelerinin aktardığına göre 34 yaşındaki yıldız futbolcu Kelce Taylor Swift’e vurulmuş ve duyguları da karşılıklıymış.

Travis Kelce geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Swift’le çıkmanın süper kupa kazanmak gibi olduğunu söylemişti. Taylor Swift ise henüz yeni aşkı hakkında konuşmaktan kaçınıyor. Arkadaşları ise onun uzun zamandır olmadığı kadar mutlu olduğunu söylüyor.

Swift'in futbolcu sevgilisinin normalliğinden ve onun şöhretini önemsememesinden etkilenmiş ve yakın çevresinin söylediğine göre Travis Kelce'yi çok seksi buluyormuş

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Taylor Swift kendi çevresinden olmayan, gösteri dünyasının içinden gelmeyen Travis Kelce’nin “normalliğinden” etkilenmiş durumda. Çevresi Swift için “Travis'in normal ve iyi bir adam olması hoşuna gidiyor. Ayakları yere basıyor ve Taylor’ın şöhretinden etkilenmiyor. Bu da onun için çok önemli” diyor.