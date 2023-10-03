Futbol maçı değil sanki ayrılık terapi merkezi! 27 yıllık evliliği biten yıldız oyuncuya dostları destek çıktı: Hayatımın en güzel selfie’si!

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Bunun sebebi de ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Kansas City Chiefs takımının yıldız oyuncusu Travis Kelce arasında yeni filizlenen aşk. Son haftalarda karşımıza çifte kumrular gibi çıkan taze aşıklar sebebiyle herkesin gözü hafta sonu oynanan maçlarda.
Artık ilişkilerini gizli yaşamaktan vazgeçen çift hayranlarının karşısına birlikte çıkmaya ve bir arada fotoğraf vermeye başladı. Taylor Swift de kendi müzik çalışmalarından fırsat bulduğu her an sevgilisinin maçlarına giderek tribünden ona destek veriyor.
Sadece ABD’nin değil dünyanın en çok satan şarkıcılarından olan Taylor Swift’in maçlara gelmesi zaten yoğun ilgi gören bu spor etkinliğini daha da cazip hale getirmeye başladı. Hatta genç şarkıcı sevgilisini desteklemeye geldiğinde tribünde Travis Kelce’nin annesiyle oturuyor ve maçlar boyunca hiç durmadan fotoğrafları çekiliyor.
Taylor Swift takımın bu haftaki maçına giderken yanına yakın dostları Ryan Reynolds ve Blake Lively’yi de almıştı. Ünlü yıldızların yanında bir başka arkadaşları da vardı. Yaklaşık 2 hafta önce herkesi şoke eden bir haberle 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness’tan ayrıldığı ortaya çıkan yıldız aktör Hugh Jackman. Hugh Jackman, Marvel filmlerinde birlikte kamera karşısına geçtiği Ryan Reynolds’la uzun yıllardır sıkı dost.
Hiç bozulmayacakmış gibi görünen yuvası dağılan ve yıllarca ona duyduğu büyük aşkı anlatıp duran Hugh Jackman, evliliğinin bitişiyle birlikte büyük bir sarsıntı yaşadı. Ünlü çift ayrılık kararlarını ortak bir açıklamayla duyurmuştu. Çiftin ayrılığı hakkında birçok söylenti de ortaya atıldı. Hatta bu evliliğin sarsılmazlığı o kadar ortadaydı ki Hugh Jackman’ın cinsel tercihini değiştirdiği gibi akıl almaz iddialar bile ortaya atıldı.
Çiftin evliliğini sonlandırmasını ardında yatan sebebinse artık aşklarını bitmesi ve evliliklerinin artık karı koca ilişkisindense iki dostun ilişkisine benzer hale gelmesiydi. En azından Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness’ın yakın çevresinin anlattıkları bu yöndeydi. Jackman ortak karar verilmiş olsa da 27 yıllık yuvasının dağılmasının ardından oldukça üzgün ve yıkılmış bir görüntü sergiliyordu.
Taylor Swift, Ryan Reynolds ve Blake Lively de, ayrılık acısını atlatmaya çalışan dostları Hugh Jackman’ı da ça giderken yanlarına aldılar ve onu birkaç saatliğine de olsa bu zorlu süreçten koparıp iyi vakit geçirmesini istediler. Hugh Jackman da maç boyunca gerçekten arkadaşlarıyla birlikte eğlenip dertlerini unutmuş gibi görünüyordu.
Usta aktör maç sırasında Taylor Swift, Ryan Reynolds ve Blake Lively’yle çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasından “Hayatımın en güzel selfie’leri” başlığıyla paylaştı. Ryan Reynolds ve Blake Lively maça Hugh Jackman’ı getirmiş, onun bu ayrılık sürecindeki yükünü hafifletecek güzel bir gece geçirmesini sağlamak istemişti.
Taylor Swift de aynı şeyi Joe Jonas’tan ayrılan ve çekişmeli bir boşanma davası sürecine giren yakın dostu Sophie Turner için yaptı. Son günlerde sık sık bir araya gelen ikili bu maçta da yine bir aradaydı. Hatta Swift evinden ayrılan ve iki kızıyla otele yerleşen Sophie Turner’a New York’taki boş duran bir evinin anahtarını verip oraya yerleşmesine yardımcı olmuştu.