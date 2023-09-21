27 yıllık evlilik bir kalemde bitmiyor… Ayrılsak da beraberiz!

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HERKESİ ŞOKE EDEN AYRILIK

Hollywood’un artık yaşayan efsanelerinden bir haline gelmiş olan yıldız oyuncusu Hugh Jackman ve 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness, herkesi şaşırtan bir kararla geçen hafta ayıldıklarını açıkladı. Aşkların da evliliklerinde hep kaygan zeminler üzerinde yaşandığı ve ekseriyetle kısa ömürlü olduğu bu pırıltılı dünyada bir arada geçen 27 yıl… Dile kolay!

Dışarıdan bakınca kusursuz gibi görünen, herkese parmak ısırtan bu evliliğin hiç bitmez sanılan aşkı ve evliliğinin bitişi herkesi öyle şaşırttı ki hemen ortaya birçok söylenti de atıldı. Aldatmalar, ihanetler bir yana Hugh Jackman’ın cinsel tercihleri bile masaya yatırıldı. Boşanmanın sebepleri arasında sayıldı.

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EVLİLİĞİN BİTİŞİYLE İLGİLİ İDDİALAR ÇOK KONUŞULDU

Herkes bu ayrılığın ardında yatan sebebi ararken ortaya atılan bu uç iddialar aslında herkesin “bir yastıkta kocayan” ve birbirlerine olan aşklarını hep şairane cümlelerle anlatan bu iki insanın ayrılığına bir türlü anlam verememekle, bir sebep bulamamakla ilgili oldu. Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ise bu söylenenleri kulak ardı etmekle yetindi.

Birbirlerine ilk görüşte vurulan Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness sadece 4 aylık bir flörtün ardından evlenmişti

Çift, ortak açıklamalarında "Harika, sevgi dolu bir evlilik içinde karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yolculuğumuz şekil değiştiriyor. Bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik." sözlerini kullandı. Çeyrek asrı aşan bu sevgi biterken de tıpkı yaşanırken olduğu gibi nazik, incelik ve anlayış doluydu.

ÇEYREK ASIRDAN SONRA KARI KOCA DEĞİL ARKADAŞ GİBİ OLDULAR

Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ayrılığının ardında 27 yıllık bu mutlu evliliğin, birlikte büyütülen iki çocuğun ardından zamanla tükenen tutkunun, artık aştan ziyade arkadaşlığa dönüşmüş bir ilişkinin olduğu ortaya çıktı. Çiftin ilişkisinin artık birbirlerine tutkuyla bağlı bir karı kocadan ziyade “oda arkadaşlığına” dönüştüğü söylendi.

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Çok isteseler de çocuk sahibi olamayan, Deborra Lee Furness’ın sağlık sorunları yüzünden hamile kalamaması sonucu evlat edindikleri iki çocuklarını büyüten çiftin, evlat edindikleri 23 yaşındaki oğulları Oscar ve 18 yaşındaki kızları Ava yuvadan uçtuktan sonra iyice ayrı düştükleri iddia edildi. Özellikle Hugh Jackman’ın yeni arayışlar içinde olduğu ve meditasyon, kişisel gelişim gibi alanlarda yeni arayışlar içine girdiği ortaya çıktı.

AYRILIK KARARI ASLINDA ÇOK ÖNCEDEN VERİLMİŞ

Bu ayrılık her ne kadar çiftin hayranları için şoke edici olsa da aslında Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness bir süredir ilişkilerini gözden geçiriyor ve bu karara hazırlanıyordu. Yakın çevreleri ve aileleri de aslında durumdan haberdardı. Sürpriz açıklamanın ve bir haftadır süren söylentilerin ardından ise bu yakın çevreden ayrılık süreciyle ilgili yeni haberler geldi.

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Deborra Lee Furness’ın fiziksel görünümü ve Jackman'dan 13 yaş büyük olması bu 27 yıl bouyunca çok konuşuldu ancak çift tüm bu kötü niyetli sözlerin karşısında birarada mutlu bir görüntü ve birlik sergiledi

ABD basınına konuşan Jackman ve Deborra Lee Furness’ın yakın çevresi onların hâlâ görüşmeye devam ettiğini, birbirlerini gördüklerini ve konuştuklarını açıkladı. "Oldukça düzenli olarak konuşuyorlar." diye anlatılan eski aşıklar için "Her zaman arkadaş kalacaklarını ve bu süreci birlikte atlatacaklarını" söyleyen yakınları çok sevilen ve takdir edilen bu iki eski aşığın arasında hiçbir kırgınlık olmadığının altını çizdi.

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“AYRILSAK DA BERABERİZ”

Zaten çift ayrılık açıklamasında ailelerinin "her zaman en yüksek öncelikleri olduğunu ve olacağını" vurgulamış ve "Bu yeni dönemi minnettarlık, sevgi ve nezaketle üstleniyoruz. Ailemiz tüm hayatımızdaki bu geçişi yaşarken mahremiyetimize saygı gösterdiğiniz için anlayışınıza minnettarız." demişti. Bu 27 yıllık hayat arkadaşlığının ardından gelen ayrılık süreci de aslıda Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness tarafından “ayrı ama bir arada” atlatılıyordu.

Dostları 27 yıllık birliktelikten sonra verilen bu zor kararın ardından çiftin sık sık görüşmeye devam ettiğini ve ayrılık sürecini atlatırken bile birbirlerine destek olduğunu açığa çıkardı. "Bu olay bir süredir aslında gündemdeydi. Arkadaşlar ve aile durumu biliyordu," diyen ayrı bir kaynak, ayrılığın "uzun zamandır" yaşanan bir süreç olduğunu ve Jackman'ın bundan "harap olduğunu" da sözlerine ekledi. Ayrılık açıklamasının ardından Hugh Jackman ilk kez New York'ta parmağında alansı olmadan görüntülendi

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İLK KEZ ALYANSI OLMADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu açıklamalar elbette durumun onlar için zor olmadığı anlamına gelmiyor. Basına açıklama yapan kaynaklar "Her günü kolayca atlatmıyorlar ama iyi gidiyorlar ve hâlâ konuşmaya devam edip birbirlerine destek oluyorlar" açıklamasını yaptılar. Hugh Jackman, ayrılık haberinin duyulmasının ardından hafta sonu yakın dostu Ryan Reynolds ile gezerken görüntülendi ve parmağında artık alyansı yoktu. Ayrıldıkları açıklanmadan günler önce de Furness New York'ta alyansı olmadan görülmüştü. Çift temmuz sonunda bir akşam yemeği çıkışında böyle görüntülenmişti... Birbirlerinden iki haftadan fazla ayrı kalamadıklarını açıklayan Jackman ve Furness'ın son aylardaki görüntüleri ayrılığın yolda olduğunu kanıtlar gibi...

YAŞ FARKI VE TÜM ELEŞTİRİLERE 27 YIL BOYUNCA BİRLİKTE GÖĞÜS GERDİLER

Eski çiftin yolları ilk kez 1995 yılında Avustralya yapımı mini dizi "Correlli "de birlikte rol alırken kesişmişti. Jackman, Furness'in kendisinden 13 yaş büyük olmasına rağmen ilk görüşte aşık olduğunu itiraf etti. 2018'de katıldığı bir programda "Deb ile tanıştıktan iki hafta sonra hayatımızın geri kalanında birlikte olacağımızı biliyordum" diyen Hugh Jackman yıllarca karısına olan aşkını her fırsatta dile getirmişti. 1996'da nikah masasına oturan çift 27 yıl boyunca aralarındaki yaş farkıyla ilgili bitmek bilmeyen söylenti ve eleştirilere de birlikte göğüs gererek Hollywood’un en sağlam evliliklerinden birine imza atmışlardı…