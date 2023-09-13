Ünlü YouTuber anne kendi çocuklarını istismar suçundan tutuklandı: Onu sakın hapisten salmayın!

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İNANILMAZ OLAYLAR AĞUSTOS AYINDA YAŞANMAYA BAŞLADI

Her şey ABD’nin Utah eyaletinde bir ağustos sabahı, vücudunda açık yaralar ve morluklar olan 12 yaşındaki bir çocuğun yiyecek ve su istemek için komşusunun evinin kapısını çalmasıyla başladı. Polisin söylediğine göre, çocuk birkaç dakika önce yakındaki bir evden pencereden tırmanarak kaçmış ve ayak bileklerinde hala koli bandı varmış.

ÜNLÜ FENOMENİN 12 YAŞINDAKİ OĞLU İPLE BAĞLANIP ESİR TUTULDUĞU EVDEN KAÇTI

Tutanaklara göre çocuk yetersiz beslenme ve "iple bağlandığı için oluşan derin kesikler" nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Aynı evde bulunan diğer beş çocuk da yetkililer tarafından bakıma alındı ve ebeveynlik konusunda ünlenen altı çocuk annesi Ruby Franke tüm bu olanlar üzerine tutuklandı. İlk duruşmasına çıkan ve kefalet talebi reddedilen Franke’yle ilgili dava gündeme bomba gibi düştü. 6 çocuk annesi Ruby Franke, annelik ve ebevrynlik tavsiyeleri verdiği YouTube kanalıyla dünyanın bu konudaki en ünlü isimlerinden biri haline gelmişti

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EN ÇOK İZLENEN ANNELİK KANALINA SAHİPTİ: HER ŞEY BU NOKTAYA NASIL GELDİ?

Peki iki milyon YouTube abonesine ebeveynlik tavsiyeleri veren bir kadın bu noktaya nasıl geldi? Bazıları için, birkaç yıl boyunca çektiği ve katı ebeveynlik tarzına yönelik eleştirilere yol açan yüzlerce video göz önüne alındığında aslında bu tutuklama sürpriz olmadı. Ruby Franke, 2015 yılında YouTube’da annelik ve ebeveynlik tavsiyeleri verdiği bir kanal kumuştu.

6 ÇOCUKLU ANNENİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

8 Passengers (8 Yolcu) adındaki kanal 6 çocuğu olan Ruby Franke’nin gündelik hayatından kesitler sunuyor, annelik, ebeveynlik tavsiyeleri veren videolar barındırıyordu. Bir yıl sonra videoları on binlerce kez izlenmişti. O dönemde yerel haber kanallarına verdiği demeçte, ailesiyle birlikte kendini filme almanın "şimdiki zamanda yaşamasına ve sadece çocukların tadını çıkarmasına" yardımcı olduğunu söyledi.

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ÇOCUKLARINA EVDE EĞİTİM VERİP EBEVEYNLİK TAVSİYELERİ PAYLAŞIYORDU

Ruby Franke’nin videoları, çocuklarına evde eğitim veren, yemek pişiren, onlarla sohbet eden tipik bir ABD’li banliyö ailesini göstererek hayatına açılan bir pencere gibiydi. Yıllar içinde Ruby Franke, dünyanın en tanınmış YouTuber’larından biri haline geldi. Kanalın 2 milyondan fazla bonesi vardı. ve abone sayısıyla birlikte Ruby Franke’nin kazandığı para da elbette artıyordu.

Ünü ülkeyi aşan, milyonlarca abonesiyle her gün sayısız insanın evine konuk olan bu ünlü fenomenin tutuklanması büyük olay yarattı. Aslında kadının içeriklerinin bazıları rahatsız edici bulunmuş ve soru işareti yaratmıştı. Ruby Franke bir videoda, oğullarına oyun oynamaya devam etmeleri halinde "akşam yemeği yeme ayrıcalıklarını kaybedeceklerini" söylerken görülebiliyordu. Çocuklarına evde eğitim veren tipik bir ABD'li anne olan Ruby Franke sıra dışı yöntemleri ve sert tavrı nedeniyle zaman zaman eleştirye uğruyordu

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Bir diğerinde ise altı yaşındaki çocuğunun öğle yemeğini okula götürmeyi unuttuktan sonra aç kalmaya "ihtiyacı olduğunu" söylerken… Ruby Franke kameraya bakarak "Umarım kimse ona yemek vermez ve kimse araya girip ona öğle yemeği vermez, çünkü o zaman öğrenemez" diyordu.

SERT TAVRI ELEŞTİRİLİYORDU: BİZ ONLARIN İYİLİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Ruby Franke’nin eşi Kevin Franke daha sonra olayla ilgili olarak, çocuklarına "kendi kendilerinin efendisi" olarak "sorumlu yaşamayı" öğretmeye çalıştıklarını söyledi. Eleştirilere rağmen Franke'lerin otoriter ebeveynlik yaklaşımı devam etti ve izleyici kitlesi artmaya devam etti. Uzmanlar onun başarısının, ebeveynleri radikal ve zararlı çözümler aramaya itebilen modern bir kaygıyı yansıttığına inanıyor.

Ünlü ismin 12 yaşındaki oğlu ortağının evinden kaçıp bir komşularına sığındı... Çocuğun iple bağlanmış olduğu, vücudunda kesikler ve morluklar olduğu görüldü... Üstelik talihsiz çocuk yetersiz beslenmiş ve günlerce aç bırakılmış haldeydi

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DAHA ÖNCE ŞİKAYET EDİLMİŞLER

Bayan Franke'nin ergenlik çağındaki oğlu 2020 tarihli bir videoda, yedi ay boyunca yatak odasının elinden alındığını ve kardeşine şakalar yaptıktan sonra ceza olarak yatağı yerine bir pufun üzerinde uyuduğunu açıkladı. Aynı videoda Bayan Franke'ye göre, oğlu bir yatak odasını idare edemediğini göstermiş ve kendisine misafir yatağı ya da şişme yatak gibi alternatifler sunulmuştu. Pek çok izleyici olaydan rahatsız oldu. Hatta bu kişi tarafından başlatılan ve soruşturma açılmasını talep eden bir dilekçeyle binlerce imza toplandı ve çocuk koruma hizmetleri çağrıldı. Ailenin en büyük kızı durumu daha önce şikayet etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığı açıkladı... Ünlü çiftin komşuları da daha önce çocukların durumundan endişe duyup sosyal hizmetleri çağırdıklarını ancak sonuç alamadıklarını açıkladılar

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"BU YORUMLAR KÖTÜ NİYETLİ"

Bu öfke, bazı YouTube ve TikTok kullanıcılarının aile hakkında kendi videolarını çekmelerine ve milyonlarca kez izlenmelerine yol açtı. Ruby Franke'nin çocuklarına yemek vermemeyi bir disiplin tedbiri olarak tanımladığı videolar yeniden ortaya çıktı ve manşetlere taşındı. Tartışmalara yanıt olarak Ruby ve Kevin Franke Insider haber sitesine bu hesapların "kötü niyetli" olduğunu ve videoları kasıtlı olarak bağlamından kopardıklarını söyledi.

Bu tartışmalar 8 Yolcu YouTube kanalı için sonun başlangıcı oldu. Günlük videolar haftada iki ya da üç videoya düştü ve ardından kanal tamamen silinmeden önce neredeyse hiç video yayınlanmadı. Ancak Ruby Franke sosyal medyada aktif olmaya devam etti ve Haziran 2022'de iş ortağı ve danışman Jodi Nan Hildebrandt ile ConneXions adlı yeni bir tavsiye kanalı daha kurdu. Ünlü YouTuber'ın kız kardeşleri de ortak bir açıklama yaptı... Kardeşleri Ruby Franke'nin asla salıverilmemesini, tehlikeli biri olduğunu ve daha önce yeğenlerinin iyiliği için sustuklarını söyledi

30 AĞUSTOS'TA ORTAĞIYLA BİRLİKTE TUTUKLANMIŞTI

30 Ağustos'ta, Ruby Franke'nin yetersiz beslenen perişan haldeki oğlunun annesinin ortağı Jodi Nan Hildebrandt’ın evinden kaçmasının ardından iki kadın tutuklandı. Günler sonra da çıktıkları mahkemede de altı kez çocuk istismarıyla suçlandılar. Ruby Franke'nin en büyük kızı Instagram'da "Adalet yerini buldu" diye yazdı ve yıllardır polis ve çocuk koruma hizmetlerine ailesiyle ilgili endişelerini dile getirmeye çalıştığını iddia etti.

KARDEŞLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA: ONU SAKIN SERBEST BIRAKMAYIN!

Ruby Franke'nin tutuklanmasının "gerçekleşmesi gerekiyordu" diye yorumlayan kız kardeşleri ortak bir açıklamada, daha önce söz konusu çocukların iyiliği için sessiz kaldıklarını söylediler. Hatta ünlü YouTube’rın kız kardeşleri ve ailesinin geri kalanı Ruby Franke'nin asla kefaletle serbest bırakılmaması gerektiğini ve mümkünse hapisten hiç çıkmayarak bir daha gün yüzü görmemesi gerektiğini iddia ettiler. Ruby Franke'nin eşi Kevin konuyla hiçbir bağı olmadığını iddia ediyor: Kevin Franke suçlamaları kabul etmedi ve eşiyle 13 aydır ayrı yaşadıklarını söyledi

KOCASI: BENİM HİÇBİR ŞEYLE İLGİM YOK

Ruby Franke ve ortağı Hildebrandt ve onları temsil eden hukuk firması basına açıklama yapmayacaklarını söylediler. Ruby Franke’nin kocası Kevin Franke'nin avukatı ise taciz iddialarıyla arasına mesafe koyarak adamın bu iddialarda hiçbir rolü olmadığını söyledi. Ruby Franke ve kocası Kevin Franke'nin 13 aydır ayrı evlerde yaşadıkları ve “iyi bir insan” olarak tanımlanan Kevin Franke'nin çocukların istismarıyla bir ilgisi olmadığı iddia edildi.

ÇOCUKLARINI İSTİSMAR ETMEK VE HAYATLARINI TEHLİKEYE ATMAKLA SUÇLANIYOR

Yıllardır YouTube kanalında annelik ve ebeveynlik tavsiyeleri vererek ünlenen ve milyonlarca takipçiye sahip olan “anne Influencer” Ruby Franke, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, çocuklarını ihmal etmek, küçük yaştaki çocukların hayatını tehlikeye atmak gibi son derece ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Davayı gören hakim Ruby Franke’nin kefalet talebini şiddetle reddediyor.

Ruby Franke video yoluyla katıldığı ilk duruşmasında kendi çocuklarını suçladı: Ünlü YouTuber çocuklarından birinin kendi kardeşini yıllardır istismar ettiğini iddia etti, bu korkunç savunma büyük tepki çekti ve Franke'nin kendini kurtarmak için çocuğunu ateşe attığı söylendi

Ruby Franke’nin 6 çocuğu var. 20 yaşındai Shari ve 18 yaşındaki Chad, reşit oldukları içni davadan muaflar. 16 yaşındaki Abby, 14 yaşındaki Julie, 12 yaşındaki Russell ve 9 yaşındaki Eve adındaki çocuklar ise hemen ailenin elinden alındı. Ailenin Instagram’dan açıklama yapan en büyük çocuklarının da davada tanık olması ve annesine karşı ifade vermesi bekleniyor.