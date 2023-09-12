En uzun süren aşkına şimdi iğrenç diyor: O yaşta benden çok büyük bir adamın kollarına koştum!

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YENİ AŞKIYLA ÇOK MUTLU

31 yaşındaki ünlü şarkıcı bir süredir 32 yaşındaki meslektaşıyla dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Bu aşkın romantik fotoğraflarını da sürekli sosyal medya hesabından paylaşıyor. Sevgilisini yere göğe koyamayan bu yıldız isim ise Demi Lovato’dan başkası değil.

Bir yıla yakındır müzisyen Jordan Lutes’le mutlu bir aşk yaşayan Demi Lovato'nun geçmiş ilişkileriyle ilgili açılamaları gündeme bomba gibi düştü

Lovato, son albümünde şarkı sözlerini birlikte yazdığı müzisyen aşkı Jordan Lutes’le bir yıla yakındır birlikte. “Aramızda çok büyük bir çekim var ve birlikte çok eğleniyoruz” diye anlattığı Jordan Lutes’i görür görmez hemen arkadaşlarına mesaj atıp onun ne kadar çekici olduğunu söylediğini itiraf ediyor ünlü şarkıcı.

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BU MACERANIN SONUNDA BİR YUVA VE ÇOCUKLAR OLABİLİR

Bu aşkın ileride güzel bir yuva ve hatta çocuklarla taçlanmasını umduğunu anlatan Demi Lovato "Bence sizi güvende hissettiren, çok etkilendiğiniz ve sürekli birlikte güldüğünüz birini bulabilirseniz, bu gerçekten harika bir ilişkinin formülüdür." diyor. Ve bunları söylerken geçmiş ilişkileriyle ilgili pişmanlığını çok çarpıcı sözlerle dile getiriyor. Demi Lovato, şimdilerde sosyal medyadan paylaştığı aşk pozlarının benzerlerini yıllar önce ünlü oyuncu Wilmer Valderrama’yla veriyordu... Ancak yıldız şarkıcı kendisinden yaşça epey büyük Valderrama’yla daha reşit olur olmaz yaşamaya başladığı ilişkiden şimdi çok pişman

DAHA REŞİT OLUR OLMAZ ÇOK KONUŞULAN BİR İLİŞKİYE YELKEN AÇMIŞTI

Demi Lovato, daha 17 yaşındayken tanıştığı ünlü oyuncu Wilmer Valderrama’yla 6 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra ayrılmıştı. İkilinin Lovato daha reşit olmadan tanıştığı ve reşit olduktan sonra sevgili olduğu biliniyor. Uzun yıllar devam eden ve evlilikle sonuçlanması beklenen ilişki ayrılıkla bitmişti. Ünlü şarkıcı şimdi o geçmiş günlere baktığında büyük bir pişmanlık yaşıyor. Bir zamanların gözde çifti Demi Lovato veWilmer Valderrama gittikleri her yerde kalabalık bir gazeteci ordusu tarafından takip ediliyordu: Ünlü şarkıcı yıllar sonra bu ilişkiyi "iğrenç" diye tanımladı

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ALTI YILLIK AŞKTAN SONRA YAŞADIKLARINA "İĞRENÇ" DEDİ

Aralarındaki 13 yıllık yaş farkına rağmen kendisi henüz 18 yaşındayken Wilmer Valderrama’ya gönlünü kaptıran Demi Lovato dün yaptığı açıklamada kendisinden yaşça büyük erkeklerle olan geçmiş ilişkilerinden "iğrenç" olarak bahsetti. Ünlü şarkıcının bu açıklaması ve yaşadığı “iğrençlik”le ilgili sözleri olay oldu.

Lovato, babasıyla yaşadığı sorunlar yüzünden Wilmer Valderrama gibi kendinden yaşça büyük erkekleri tercih ettiğini, bunun büyük bir hata olduğunu ve artık bu konuyu geride bırakarak sağlıklı ilişkilere yelken açtığını itiraf etti

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Ailevi sorunları, özellikle de babasıyla olan kötü ilişkisi yüzünden kendinden yaşça erkeklere ilgi duyduğunu itiraf eden Demi Lovato artık bu sorunun üstesinden geldiğini söyledi. Ünlü şarkıcı "Sanırım bunu artık aştığımın birkaç işareti var. Esasen benimle yaşıt bir partnerle birlikteyim. Ve onunla son derece sağlıklı bir ilişkim var. Geçmişe yaşlı erkeklerle çıktığım günlere bakıyorum ve 'bu iğrenç' diye düşünüyorum." dedi.

31 yaşındaki şarkıcı 32 yaşındaki sevgilisiyle ilişkisinin evlilik yolunda ilerleyebileceğinin ipuçlarını da ses getiren açıklamasında verdi

"HER ŞEYE BABAMLA YAŞADIĞIM SORUNLAR SEBEP OLDU"

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31 yaşındaki yıldız isim "Babamla ilgili sorunlarımın artık içimde olan bir şey olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi ve kendisinden 13 yaş büyük sevgilisinden ayrılınca yazdığı şarkıyla ilgili de itirafta bulundu. Ünlü şarkıcı şimdi iğrenç diyerek andığı büyük aşkının bitiminden 6 yıl sonra çıkardığı "29" adındaki şarkısının Wilmer Valderrama’yla ilgili olduğunu itiraf etti.

Demi Lovato kendini hep yaşça büyük erkeklerin kollarına atması ve bu konuda yaşadığı bilinçlenmeden sonra kendisi gibi genç kadınlara uyarı mesajı olarak bir şarkı yaptığını da itiraf etti

Demi Lovato reşit olur olmaz kollarına koştuğunda Wilmer Valderrama 29 yaşını bitirmek üzereydi. Daha önce bu söylentileri yalanlayan Demi Lovato şarkının aslında hemcinslerinebir uyarı mesajı olduğunu açıkladı.

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O ÜNLÜ ŞARKIYI KADINLARI UYARMAK İÇİN YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Ünlü şarkıcı "Eğer genç bir kızsanız ve kendinizden yaşça büyük erkeklerle çıkmanın seksi ya da eğlenceli olduğunu düşünüyorsanız bu doğru değil" diyen Demi Lovato "Bazen halkın gerçeğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden bu single'ı yayınlamaya karar verdim. Verdiğim mesajın çok önemli olduğunu düşünüyorum." sözlerini kullandı.

Demi Lovato sürekli olarak sevgilisiyle aşk pozları paylaşarak altına onu ne kadar sevdiğini yazıyor... Ünlü şarkıcı sorunlarını geride bıraktığı için artık yaşıtlarıyla sağlıklı ilişkiler yaşayabildiğini ve bunun çok rahatlatıcı olduğunu söylüyor