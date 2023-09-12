Bu kez işler tersine döndü: Eski karım bana daha çok nafaka versin!

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Çocuk denecek yaşta arka arkaya çıkardığı albümlerle dünya çapında bir yıldıza dönüşen Britney Spears, eski dansçılarından Kevin Federline ile erken sayılacak yaşta bir evlilik yapmıştı. Bu evlilikten iki oğlu olan ünlü yıldız ilerleyen yıllarda hem evliliğinden hem de çocuklarından oldu.

YAŞADIĞI ZORLU HAYAT YILLARDIR DİLLERDEN DÜŞMEDİ

Erken gelen şöhret ve servetle birlikte zor yıllar geçiren, ardından saçlarını kazıtıp ruhi buhranlar geçiren Britney Spears babası Jamie Spears tarafından ruh sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle vesayet altına aldırılan ünlü şarkıcı 13 yıl boyunca kendi hayatının kontrolünü kaybetmiş bir şekilde yaşadı.

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Bu vesayet kararının 2021’in sonlarında günlerce konuşulan bir mahkemeyle kaldırtan Britney Spears en sonunda yeniden özgür bir insan olmanın sevincini yaşadı. 41 yaşındaki Britney Spears büyük bir aşk yaşadığı 29 yaşındaki fitness eğitmeni ve model Sam Asghari’yle evlenmişti.

SON EVLİLİĞİ SADECE 14 AY SÜRMÜŞTÜ

Ancak 6 yıldır bir arada olan çiftin evlilikleri sadece 14 ay sürdü. Bir sürü aldatma, kavga ve şiddet dedikodusunun arasında gerçekleşen bu ayrılığın ardından taraflar kendi yollarına gitti. Ancak Britney Spears, bu ayrılıkla ilgili değil, uzun yıllar önce boşandığı iki oğlunun babası Kevin Federline ile ilgili şoke eden bir haberle sarsıldı.





İKİ OĞLU VAR AMA…

Britney Spears ve Kevin Federline 2004’te sadece üç aylık bir ilişkinin ardından aniden evlenmişti. Çiftin bu evlilikten Eylül 2005 ve Eylül 2006’da 2 oğlu oldu. Spears’ın yaşadığı sorunlar evliliğine de yansıdı. Hatta bu ani alınmış evlilik kararı belki de başından beri yanlıştı. Spears ve Federline 2007’de olaylı bir şekilde boşandı.

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Zaten yıldız şarkıcının da esaretle sonuçlanacak vesayet hikâyesi bu ayrılık sürecinde cinnet getirip etrafa saldırmasıyla başlamıştı. Kevin Federline iki oğullarının velayetini aldı ve onları annelerinden uzakta büyüttü. Ünlü şarkıcının artık yetişkinliğe adım atacak olan oğullarıyla arasının pek de iyi olmadığı biliniyor.





ÇOCUKLARI ANNELERİNİ TANIMADAN BÜYÜDÜ

Britney Spears, eski eşini her zaman çocuklarını ona düşman etmekle ve kendisinden uzaklaştırmakla suçlamıştı. Hatta bununla da yetinmeyen ünlü şarkıcı eski eşinin babası Jamie Spears’la birlikte hareket ettiğini ve onu vesayet altına aldırmak için destek verdiğini de iddia etmişti. İşte bu başından sonuna problemli evlilikten doğan iki çocuk artık büyüyüp kocaman birer delikanlı oldu.

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OĞULLARINI ANNELERİNDEN DAHA DA ÇOK UZAKLAŞTIRDI

Federline, Spears’dan olan oğulları Preston ve Jayden’la yakın zaman önce Hawaii’ye taşınmıştı. Eski eşlerin arasındaki velayet anlaşmasına göre Federline ve Britney Spears 17 yaşındaki Sean Preston ve 16 yaşındaki Jayden James’in velayetine yarı yarıya sahip. Ancak çocuklar artık neredeyse anneleriyle hiç görüşmüyor ve zaten artık onunla görüşemeyecekleri kadar uzaktalar.





ESKİ EŞ HÂLÂ ÜNLÜ ŞARKICIDAN NAFAKA ALIYOR

Ancak boşanmanın üzerinden geçen onca yıla ve çocukların artık neredeyse reşit olacak yaşa gelmesine rağmen Kevin Federline hâlâ Britney Spears’dan nafaka almaya devam ediyor. Üstelik ünlü şarkıcının iddiasına göre onları sürekli annelerine karşı olumsuz şekilde doldursa bile bu durum uzun yıllardır devam ediyor.

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“KARIMIN BANA VERDİĞİ NAFAKAYI YÜKSELTİN”

Basına yansıyan son habere göre eski eşi Kevin Federline Britney Spears’dan aldığı aylık 40 bin dolarlık nafakanın yükseltilmesi için mahkemeye başvurmuş. Eski dansçı bu konudaki sorulara cevap vermekten kaçınıyor. Ancak çiftin büyük oğlu Sean Preston zaten birkaç gün sonra 18 yaşını dolduracak ve reşit olarak anne ve babasının velayetinden çıkacak.

SON GÜNLERDE HEP KEVIN COSTNER KONUŞULUYORDU… BU KEZ İŞLER TERSİNE DÖNDÜ

Hollywood son günlerde ünlü aktör Kevin Costner ve eşi Christine Baumgartner arasındaki boşanma ve Nafaka savaşını konuşuyordu. Costner’dan çocuklarının lüks yaşamını korumak için çok yüksek miktarda nafaka talep eden eski eş aylardır manşetlerden inmiyor. Bu hikâyede ise taraflar değişti ve bu kez eski koca eşinden oğulları için nafaka artışı talebinde bulunmuş oldu.

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OĞULLARINA SOSYAL MEDYADAN SESLENEBİLİYOR

Britney Spears, iki oğlunun eski eşi tarafından ondan daha da uzaklaştırılıp Hawaii’ye götürülmesine itiraz etmemişti. Oğullarının hiç arayıp sormadığı söylenen Spears’ın evlatları konusunda kalbi epey kırık. Preston ve Jayden’a geçtiğimiz günlerde seslenen ünlü şarkıcı kırgın olmadığını ve onlara olan büyük sevgisini sosyal medyadan ifade etmek zorunda kalmıştı.