Velayet savaşına giren ünlü oyuncuya şarkıcı dostu el uzattı: Otelde kalan yıldıza evinin anahtarını teslim etti

Haberin Devamı

RÜYA GİBİ BAŞLAYAN AŞK KÂBUS GİBİ BİTTİ

Kızıl saçları, masmavi gözleriyle genç yaşında tüm dünyanın tanıdığı bir yıldız olmuştu. Oynadığı dizi ilk günden final bölümüne kadar hep gelmiş geçmiş en büyük televizyon efsanesi olarak anıldı. Game of Thrones’la şöhreti yakalayan İngiliz yıldız Sophie Turner, gösteri dünyasına adım attıktan sonra özel hayatıyla da büyük ilgili toplamaya devam etmişti.

Sophie Turner ve Joe Jonas'ı ortak arkadaşları bir araya getirmek istemiş, ünlü çift Instagram üzerinden mesajlaşarak büyük bir aşka yelken açmıştı... Hollywood'da süren aşkların yaprak dökümü süreci onları da vurdu

Haberin Devamı

Jonas Brothes grubunun üyesi ünlü şarkıcı Joe Jonas’la 2016’da Instagram üzerinden tanıştılar. Ortak arkadaşları onlara çöpçatanlık yapmak istemişti. Onlar da birbirlerini takibe aldı, Joe Jonas ilk adımı atıp Sophie Turner’a mesaj yolladı.

2019'da önce herkesten gizli Las Vega'ta çılgın bir nikahla evlenen çift sonrasında aile ve dostları için görkemli bir düğün töreni de düzenlemişti

İşte bu modern zamanlar peri masalına benzeyen aşk böyle başlamıştı. 3 yıl flört eden çift 2019’da önce sürpriz bir nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi, sonra da aile ve arkadaşlarının katıldığı görkemli bir düğün yaptı. Bu büyük aşktan iki de kızları oldu mutlu çiftin. Hızlı başlayan aşkları romantik paylaşımlar, sahneden taşan aşk şarkıları, verilen mutluluk pozlarıyla birlikte hızlı yaşandı.

Sophie Turner bir zamanlar büyü kbir aşkla sevdiği kocası Joe Jonas'la el ele yürüdüğü sokaklarda artık tek başına

4 YILLIK EVLİLİK BİTTİ, YOLLARINI AYIRDILAR

Haberin Devamı

Ve aynı hızla da sona erdi… Eylül ayının başında çiftin 4 yıllık evliliğinin bittiği haberi duyuldu. Davayı açıp boşanmak isteyen taraf ünlü şarkıcı Joe Jonas olmuştu. Ortaya atılan iddialar ise Sophie Turner’ı suçluyordu. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun tam bir “parti kızı” olduğu, çocuklarını ihmal edip kendini eğlence hayatına verdiği ve “zavallı” Joe Jonas’ın iki küçük kızını kulislere götürmek zorunda kaldığı söylendi.

Medeni bir şekilde ayrılmak isteyen, bunun çin buluşup anlaşmaya çalışan Sophie Turner ve Joe Jonas çocuklarının velayeti için birbirine girdi: Mahkeme kararıyla kızlarını New York'ta tutmak zorunda kalan ünlü oyuncunun imdadına şarkıcı dostu Taylor Swift koştu

Haberin Devamı

Karşı tarafta ise aynı sorunu başka bir açıdan anlatan Sophie Turner vardı. Güzel yıldız kariyerini Joe Jonas’ın kariyerine ve takvimine göre ayarladığını, hep onu takip ettiğini, iki kızını babalarının yoğun turne programı arasında büyüttüğünü ve bundan zorlandığını anlatıyordu. Çiftin arasının aslında son bir yıldır bozuk olduğunu ve evliliği yürütmek için uzun süredir uğraştıklarını söyleyen de çok oldu.

Swift'in, New York'ta bir otelde kalmaya başlayan dostu Sophie Turner'a evini açtığı, zor günlerinde kızlarıyla birlikte orada kalmasını söyleyip hiç düşünmeden anahtarı teslim ettiği ortaya çıktı

Haberin Devamı

KARŞILIKLI SUÇLMALAR: BİRİ KÖTÜ ANNE DEDİ, DİĞERİ BASKI ALTINDAYIM İTİRAFINI YAPTI

Joe Jonas ve Sophie Turner, parmaklarında bir yüzükle bir yüzüksüz ortaya çıkıp çelişkili açıklamalarla herkesin kafasını karıştırdıktan sonra ortaya bir de tatsız bir velayet kavgası girdi. Sophie Turner, eski eşi Joe Jonas’ın çocuklarını İngiltere’ye götürmesine izin vermediğini ve New York’ta alıkoyduğunu söyleyerek mahkemeye başvurdu. Mahkeme taraflara çocuklarını ikametlerinin bulunduğu New York’ta tutma emri verdi.

Tüm bunlar olup biterken karısını kötü bir anne olmakla suçlayan Joe Jonas 3 yaşındaki kızı Willa ile New York sokaklarında görüntülendi

Haberin Devamı

Bu zorlu boşanma ve velayet savaşının ortasında kalan iki yıldız isim New York sokaklarında paparazzilerin kovalamacasında sürekli olarak objektiflere yakalanmaya devam ediyor. Kızlarını anneleri Sophie Turner’dan alan Joe Jonas onlarla gezerken görüntülenirken en büyük desteği de Jonas Brothers’daki kardeşlerinden görüyor.

Sophie Turner da büyük kızı babasıylayken 1 yaşındaki kızını böyle gezdiriyordu... Velayet savaşı sürerken doğduğundan beri adı saklanan bu küçük bebeğin isminin Delphine olduğu da ortaya çıktı

VELAYET SAVAŞI BAŞLAYINCA EN YAKIN DOSTU YARDIMINA KOŞTU

Bu kâbus günlerinde Sophie Turner’a en çok destek veren isimse yakın arkadaşı, yıldız şarkıcı Taylor Swift oldu. Kendisi de ünlü futbolcu Travis Kelce’yle yeni bir aşka yelken açan Swift, Sophie Turner’a kol kanat gerdi. Bir süredir iki yakın arkadaş birlikte yemeğe çıkarken ya da gece eğlencelerine giderken görülüyordu. Taylor Swift’in Sophie Turner’la moral turlarına çıktığı ve morali bozuk olan arkadaşına yardımcı olmaya çalıştığı söyleniyordu.

Taylor Swift ve Sophie Turner son zamanlarda sık sık birlikte dışarı çıkıyor ve eğleniyor... Arkadaşını moral turlarına çıkaran Swift ve ayrılık ve mahkeme sürecini atlatmak isteyen Sophie Turner gazetecilere yakalanmamak için çoğu zaman birlikte görünmemeye çalışıyor

Ancak bu vefa sadece burada kalmadı. Taylor Swift, bir süredir yuvası dağıldığı için New York’ta otelde konaklayan arkadaşına evini açtı. Swift’in yatırım amaçlı satın aldığı, boş duran evini Sophie Turner’a verdiği ve ünlü oyuncunun da kızlarıyla buraya yerleştiği ortaya çıktı.

SOPHIE TAYLOR'IN EVİNE YARLEŞTİ

Evin anahtarını hiç düşünmeden Sophie Turner’a veren Taylor Swift ona istediği kadar orada kalabileceğini söyleyerek büyük bir nezaket ve dayanışma hamlesine imza atmış oldu. Eski çiftin boşanma ve velayet davası uzun ve zorlu bir sürece dönüşeceğe benziyor. Bu da süreç tamamlanana kadar çocuklarını New York’ta tutmak zorunda olan Sophie Turner’ın uzunca bir süre daha Taylor Swift’in evinde yaşamaya devam edeceği anlamına geliyor.

Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcı yeni sevgilisiyle yemek yemek için herkesin hesabını ödeyip restoranı kapattı! Haberi görüntüle

HER ŞEYİN SONU OLAN O GİZLİ SOHBET!