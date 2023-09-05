Ünlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti… Çıkardığı alyans parmağına geri döndü: Sahnede karısı için aşk şarkısı söyledi

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MUTLU ÇİFT İÇİN AYRILIK ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI
Jonas Brothers’ın ünlü şarkıcısı 34 yaşındaki Joe Jonas ve Game of Thrones dizisiyle dünya çapında şöhrete kavuşan yıldız oyuncu Sophie Turner, 4 yıldır peri masalı gibi bir evlilik yaşıyorlardı. En azından dışarıdan bakınca öyle görünüyormuş diyelim… Çünkü yıllardır her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren ve sürekli aşk pozları veren çift için ayrılık çanları çoktan çalmaya başlamış meğer.
2016’da arkadaşlarının çöpçatanlık hamleleri sonucunda tanışan Joe Jonas ve Sophie Turner, birbirlerini Insagram’dan ekledikten sonra mesajlaşmaya başlayıp en sonunda görüşmeye karar verince temelleri atılan bu aşkın 4’ü evli olmak üzere geçen 7 yıldan sonra bitmesi çiftin hayranlarını üzdü. Ama aslında bu ayrılığın işaretlerinin bir süredir ortalarda olduğu da dikkatli hayranların gözünden kaçmamıştı.
ALYANSINI HEP ÇIKARIYORDU
Bir zamanlar birbirlerinden hiç ayrılmayan çifti bir süredir çifti bir arada görmek imkansız hale gelmişti. Üstelik Joe Jonas birden fazla kez parmağında evlilik yüzüğü olmadan görüntülenmişti. 2017’de aşklarını dünyaya ilan eden çift 2019’da Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlenmişti. Bu sürpriz evlilikle başlayan peri masalı gibi evlilikte sorunlar olduğuysa kimsenin gözüne çarpmamıştı.
Ancak birkaç gün önce 34 yaşındaki şarkıcının, 27 yaşındaki aktrisle ilişkisinde ciddi sorunlar yaşamasının ardından boşanma davası açmaya hazırlandığı söyleniyor. Buna da Joe Jonas’ın parmağında bir belirip bir yok olan evlilik yüzüğü ve çiftin son zamanlarda birlikte görülmemesi kanıt gösteriliyor. Hatta ünlü şarkıcının boşanma avukatlarıyla görüşmeye başladığı ve kendine geleceği için yeni bir yol haritası çizmeye başladığı bile söyleniyordu.
KONSERDE KARISINA AŞK MEKTUBU YAZDI
Jonas Brothers’ın pazar akşamı verdiği konser ise tüm bu boşanma iddialarını boşa çıkaracak anlara sahne oldu. Joe Jonas, sahneye parmağında alyansıyla çıkmakla kalmadı bir de karısı Sophie Turner’a yazdığı bir aşk şarkısını seslendirerek ona adeta sahneden bir aşk mektubu yazmış oldu. Jonas şarkıyı Sophie Turner’la evlendiği 2019 senesinde yazmış ve “Bu şarkı aslında benim evlilik yeminimi yazmadan önceki yeminim gibi. Bu şarkı Sophie'ye verdiğim söz.” diye tanımlamıştı.
Şarkıyı duymanın kendisini düğün günlerine geri götürdüğünü de sözlerine ekleyen Joe Jonas “Bu şarkı beni bambaşka bir evrene götürüyor. Gözlerimi her kapattığımda Sophie’nin evlenirken koridorda bana doğru yürüyüşünü tekrar görüyorum” demişti. Sophie Turner’ın ağır bir depresyon geçirdiği dönemde yazılan şarkı aslında Joe Jonas’ın ona verdiği bir sözdü gerçekten.
ONU SÜRÜKLENDİĞİ BUNALIMDAN ÇIKARMIŞTI: BENİ KENDİNDEN DAHA FAZLA SEVEMEZSİN
Sophie daha önce de Joe'nun ruh sağlığıyla ilgili mücadelesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtmiş ve "hayatını kurtardığını" itiraf etmişti. Ünlü oyuncu kocasının desteğiyle kurtulduğu o zor günleri “Zihinsel olarak çok kötü olduğum bir dönemden geçiyordum. Joe bana ‘Sen kendini sevene kadar seninle olamam, beni kendinden daha çok sevmen doğru değil’ demişti. Bunu yapması çok önemliydi. Sanırım bir bakıma hayatımı kurtardı.” diyerek anlatmıştı.
Hayranları, Joe Jonas’ın alyansını takarak sahneye çıktığı ve sahneden karısına yazdığı o aşk mektubunu seslendirdiği konserde Sophie Turner’ın da olduğunu, ünlü oyuncunun seyircilerin arasında yerini alıp kocasını izlediğini iddia ettiler. Çift belki de söylendiği gibi zor günlerden geçiyordu ancak bu son konser ve şarkı hamlesi aşıklarını henüz bu aşktan ve evlilikten vazgeçmeye hazır olmadığı şeklinde yorumlandı.
ARALARI ÇOCUKLARI YÜZÜNDEN Mİ BOZULDU?
Çiftin evliliğindeki temel sorunun Sophie Turner’ın, işlerine çok fazla dalıp iki kızlarının bakımıyla giderek daha az ilgilenmeye başlaması olduğu iddia edilmişti. Uzun süredir yeni dizisinin çekimleri için İngiltere’ye gidip gelen Sophie Turner’ın, çocukların bakımını tamamen Joe Turner’a bıraktığı; ünlü şarkıcının da bu yüzden iki küçük kızlarını sürekli olarak konserlere ve turnelere götürüp kuliste bakmak zorunda kaldığı ortaya atılmıştı.