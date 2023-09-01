Doğum günü kutlarken aşka geldi: Ben dünyanın en şanslı adamıyım çünkü bir kraliçeyle evliyim

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“Artık film çekmemeye kadar verip hayatımı normal insanlar gibi yaşamaya başlayınca sahip olduğum tonla kozmetik ürünü bir kenara attık. Hatta bazı sabahlar uyanınca yüzümü bile yıkamaz oldum”. Bu sözlerin sahibi bir zamanlar herkesin başını döndüren, kırmızı halılarda herkesin dönüp bir daha baktığı Cameron Diaz’dan başkası değildi.

Hollywood'un en güzel yıldızlarından Cameron Diaz'ı artık galalrda, kırmızı halılarda kimseler göremiyor çünkü o yıllardır oyunculuktan elini eteğini çekmiş şekilde yaşıyor

Hollywood’un en gözde aktrisi olduğu yıllarda Matt Dillon, Jared Leto, Justin Timberlake gibi ünlülerle aşk yaşayan Cameron Diaz en sonunda gönlünü kaptırdığı Good Charlotte grubu üyesi Benji Madden’la nikah masasına oturdu. Çift 2015’te evlendi ve Cameron Diaz kendini mesleğinden çekerek ailesine adadı. O zamandan beri de pek ortalarda görünmedi.

Birlikteliklerinin 9, evliliklerinin de 8 yılını geride bırakan Cameron Diaz Benji Madden çiftinin 4 yaşında bir de kızları var

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Cameron Diaz, 2019 Aralık’ta, 46 yaşındayken anne oldu. Çift kızlarına Raddix adını vermişti. Bu sürpriz doğumun ardındaysa yine bir taşıyıcı annelik hikâyesi vardı. Çift tüp bebekten akupunktura her yolu denemişti. En sonunda da çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne kullanmaya karar kıldılar. Zaten sinemadan uzaklaşan Cameron Diaz kızı doğduktan sonra kendini tamamen anneliğe verdi. O günlerde annelik kararı alan Cameron Diaz’ın reklam anlaşmalarını bile reddettiği ve 100 milyon dolarlık bir gelirden feragat ettiği çok konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabını sık sık kapatan ünlü müzisyen karısı için doğum günü, evlilik yıldönümü gibi özel günlerde Instagram hesabını aktifleştirip ona olan aşkını dünyayla paylaşmayı huy edinmiş

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Evlenip çocuk sahibi olduğundan beri mesleğinden uzaklaşıp ailesine yakınlaşan Cameron Diaz geçtiğimiz gün 51. yaş gününü kutladı. Birçok ünlü oyuncu arkadaşı Diaz’la olan fotoğraflarını paylaşıp sosyal medyayı kutlama mesajlarıyla doldurdu. En anlamlı kutlama da uzun zamandır kullanmadığı Instagram hesabını eşi için yeniden açan kocası Benji Madden’dan geldi.

Cameron Diaz'ın kedilerini kucağında tuttuğu bu fotoğrafı paylaşan ünlü rock'çı "Ben dünyanın en şanslı adamıyım çünkü bir kraliçeyle evliyim" diyerek karısının doğum gününü kutladı: Cameron Diaz da kocasının bu aşk dolu sözlerine "Bu hayatı senden başka kimseyle geçirmek istemezdim" diyerek cevap verdi

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44 yaşındaki rockçı, Diaz'ın kucağında bir kediyle gülümsediği bir fotoğrafın altına "Bugünlerde çoğunlukla çalışıyorum, resim yapıyorum ve aile hayatımla ilgileniyorum. İnternette yokum. Ama özel günlerde “Kraliçeme” sevgimi göstermek için geri dönme geleneğimi sevmeye başladım" notunu düştü. Kutlama mesajına işte o özel gün bugün diyerek devam eden ünlü müzisyen "Bugün, güzel eşim, en iyi arkadaşım, her konuda en iyi ortağım, küçük kızımızın şahane annesinin doğum günü. Sen bunların hepsini tek başına başarıyorsun” yazarak karısını övgüye boğdu.

Diaz ve Madden da çocuklarının yüzünü asla sosyal medyada paylaşmayan ünlülerden... Eğer çocuklarının fotoğrafı çekilirse de yüzünü özel olarak buzlatarak kullanılmasına izin veriyorlar

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Kendini çok şanslı bir adam olarak tanımlayan Benji Madden “E karıma bakınca şanslı olduğum zaten bellidir ama ben bunu duysun istiyorum ve söylemeye devam ediyorum” yazdı. Doğum günü paylaşımı “Seni her zaman, sonsuza kadar, gerçek aşkla seveceğim” notu ve bir sürü kalp emojisi’yle son buldu. Evliliklerinde 8 yılı geride bırakan çifti tanıştıran da aslında tanıdık bir isim…

Çift, gözlerden uzakta, sakin bir yaşamı tercih ediyor... Ve belki de en büyük aşkların üzerinden bile silindir gibi geçen spot ışıklarından uzakta kaldıkları için mutlu bir evliliği sürdürebiliyorlar

Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin evlatlık kızı olarak tanınan ve sonra da bir televizyon yıldızı olan Nicole Richie Cameron Diaz’la yakın arkadaş. Ve 13 yıldır da Benji Madden’ın ikiz kardeşi Joel Madden ile evli. En yakın arkadaşıyla kayınbiraderini tanıştırıp aradaki bağı kuvvetlendirmek isteyen Nicole Richie başarıya kolayca ulaştı. Bu çöpçatanlık hamlesiyle Benji Madden’la tanışan Cameron Diaz ona aşık oldu ve sadece 10 ay içinde de evleniverdi!

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