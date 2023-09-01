Aldatıldığını hamileyken öğrenmişti: Skandal babadan intikamını çocuğunun ismiyle almış!

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KARDEŞİNİN YAKIN ARKADAŞIYLA BİLE ALDATILMIŞTI
Khloe Kardashian, kendisini, bir değil birkaç kez, üstelik hamileyken, daha da ötesi kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşıyla aldatan Tristan Thompson'ı hep affetti. Ve her ne kadar onunla yeniden bir araya gelme ihtimali kalmamış olsa da bir dargın bir barışık Thompson ile görüşmeyi sürdürüyor. Hatta çift geçen yıl taşıyıcı anne yöntemiyle bir kez daha bebek sahibi bile oldu.
Khloe Kardashian, kendisini hamileyken kardeşi Kylie'nin yakın arkadaşı Jordyn Woods ile bile aldatan Thompson'ı o zaman affetti ve bir şans daha verdi. Ancak adı “skandal baba”ya çıkan Tristan Thompson, huyundan vazgeçmeyip Maralee Nichol adlı spor eğitmeniyle tek gecelik ilişki yaşayıp bir de onu hamile bıraktı. Üstelik bu ikinci ihanet tam da Khloe Kardashian, kızı True'nun hatırına, bu aldatan sevgiliyle bir çocuk daha yapmaya karar vermişken ortaya çıktı.
İHANETİ AFFETTİ YENİDEN ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Çiftin oğulları Tatum geçen yıl 28 Temmuz’da doğdu. Hatta Tristan Thompson, oğlunun ilk yaş günü için verilen büyük partide baş konuktu. Artık bir aşk yaşamasalar da yaptığı hataları affettirmeye çalışan Thompson, kızı ve oğlu için Khloe Kardashian’ın yanında olup ona destek veren iyi bir baba figürü haline geldiğini kanıtlamaya çalışıyor. Onu affeden ve çocuklarının hayatında baba figürü olarak kalması için çabalayan Khloe ise hayranları tarafından eleştiriliyor.
HAMİLE KALDI AMA "SKANDAL BABANIN" YASAK AŞK ÇOCUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ancak bu bağışlayıcı tavrı eleştirilse de aslında Khloe Kardashian’ın düşünüldüğü kadar affedici olmadığı ortaya çıktı. İki sefer bebek beklerken aldatılan ünlü ismin Tristan Thompson’dan oğlu yoluyla intikam almaya çalıştığı ortaya çıktı. Bunu da çocuğunun adıyla yapmaya çalışmıştı. Khloe Kardashian oğluna bir isim bulmakta zorlanmış, yeni bebeğin adına karar veremeyince de hastanedeki doğum belgelerine onu “Bebek Kardashian” olarak kaydettirmişti.
İHANETİN İNTİKAMINI SOYADINDAN ÇIKARDI
Khloe Kardashian, Tristan Thompson’dan olan oğlunun adını aylarca açıklamadı, sonra da ona Tatum ismini verdiğini duyurdu. Ancak kimsenin bilmediği bir gerçek vardı: Aldatıldığını, ondan ikinci kez çocuk yapmaya karar verdikten sonra öğrenen ve bu kararından dönemeyen Khloe intikamını bir şekilde almıştı. Bunu da çocuğuna Tristan Thompson’ın soyadını vermeyerek yapmıştı. Doğum belgelerinde Tristan Thompson’ın adı geçmiyor; bebek resmi belgelerde Tatum Kardashian olarak kayıtlı görünüyordu.
ABD basınının Tatum 13 aylık olduktan sonra elde ettiği belgelere göre mahkeme en sonunda bebeğin adını Tatum Thompson olarak değiştirdi. Khloe Kardashian’ın aldatılmasının ve bebeğinin babasının tam o hamilelik sürecine girmişken bir başka kadından çocuk sahibi olmasının şokunu atlatmış, intikamını kendince aldıktan sonra çocuğuna en sonunda babasının soyadını vermeye karar vermişti. Bu fikir değişikliğinde Tristan Thompson’ın davranışların etkili olduğu düşünülüyor.
EN SONUNDA MAHKEME KARARIYLA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI
Oğlunun doğum gününü büyük bir coşkuyla kutlayan yıldız basketbolcu kalbini çok defalar fena şekilde kırdığı Khloe Kardashian’a olan gönül borcunu iyi bir baba olmaya karar vererek ödemeye çalışıyordu. Tatum’un birinci yaş gününde Khloe Kardashian’dan olan oğlunu kucağına alan ve fotoğraf çektiren Los Angeles Lakers’ın yıldız basketbolcusu fotoğrafların altına “Sen bana kayıplardan doğacak kazançları öğreten en büyük hediyesin. Sen tanrının bir lütfusun, senin sayende hikâyemi yazmaya başladım” yazdı.
Oğlunu övgülere boğmaya doyamayan Tristan Thompson sevgi bombardımanına “Oğlum, sen benim gelecekteki kralımsın ve ben baban olduğum için çok şanslıyım” satırlarıyla devam etti. Tristan Thompson bu halleriyle Khloe Kardashian’ın isim yoluyla aldığı intikamı ortadan kaldırmayı başardı. Ve oğlu artık onun soyadını aldı. Ancak önce reddedip sonra DNA testi sonuçlarını görünce kabullenmek zorunda kaldığı Maralee Nichols’dan doğan oğlunun ne adını andı ne de onu bir kez görüp bir bağ kurmaya çalıştı.
BİR OĞLUNA ÖVGÜLER DİZİYOR, DİĞER OĞLUNU GÖRMEZDEN GELİYOR
Maralee Nichols da Aralık 2022'de Tristan Thompson'dan olan oğlunun doğum gününü bu fotoğrafla kutlamıştı ancak Tristan Thompson bunu umursamadı bile... Hatta çocuklarını birbirinden ayıran ünlü basketbolcu yasak aşkından doğan çocuğuyla bugüne kadar bir kez bile ilgilenmedi
Tristan Thompson’ın Tatum’un doğum gününde paylaştığı mesajları gören hayranları ise ünlü basketbolcuyu adeta yerden yere vurdu. Bir çocuğunu sevgiye boğarken diğer çocuğunun yüzüne bile bakmayan ünlü ismi ayıplayan yorumlar sosyal medyayı sardı. “Annesinin kim olduğunun ne önemi var, sen onun babasısın” diyerek eleştirilen Thompson için “Bu davranış ve çocukları arasında ayrım yapmak bu adamın nasıl kötü bir karakteri olduğunu kanıtlıyor” denildi.