Nafaka kavgası bitmediği için boşanamıyorlar: Çocuklarım özel uçağa binip lüks tatillere gidecek!

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3 AYDIR BOŞANMAK İÇİN UĞRAŞIYORLAR AMA NAFİLE

68 yaşındaki Kevin Costner ve 49 yaşındaki eski bir model ve çanta tasarımcısı olan eşi Christine Baumgartner, 2004’te masal gibi bir düğünle evlendi, üç de güzel çocukları oldu. Mayıs ayının hemen başında Christine Baumgartner’ın mahkemeye başvurup Costner’dan boşanmak istediği öğrenildi. Bir aldatma durumu söz konusu değildi; Baumgartner ünlü bir oyunu olan eşinin evine ilgi göstermediğini, işi yüzünden ailesini boşladığını söylemişti.

Taraflar dava açılır açılmaz hemen büyük bir çekişme içine girdiler. Christine Baumgartner, kocasının 400 milyon doları aşkın servetinden daha büyük bir pay bekliyor, Kevin Costner ise evlenirken imzaladıkları anlaşmayı işaret edip buna karşı çıkıyordu. Öncelikle boşanmak isteyen eşe 145 milyon dolar değerindeki aile evi olarak kullanılan devasa malikaneyi terk etmesi mahkeme yazısıyla emredildi.

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EV DAVASINI EŞYA KAVGASI TAKİP ETTİ

Baumgartner ayak diremiş olsa da evi terk etmek zorunda kaldı. Çiftin evin eşyalarını, tencere tavaları bile paylaşırken kavga ettiği haberleri hep basına sızdı. Kevin Costner bu arada karısına kendine ve çocuklarına uygun bir ev bulması için 1 milyon dolardan fazla para verdiğini açıkladı. Ev meselesi zor da olsa çözüme kavuşunca bu kez de bitmeyen bir nafaka savaşı başladı.





Costner Christine Baumgartner’a 52 bin dolar nafaka vermek istedi ancak boşanmak isteyen eşi ondan 250 bin dolar nafaka talep etti. Eski model evlilik sözleşmesi imzaladıkları günlerde serveti 100 milyon dolar civarında olan ünlü oyuncunun şimdi bunu en az dörde katladığını söylüyordu. Kevin Costner ise Baumgartner’ın süreci uzatarak ondan daha fazla para koparmaya çalıştığını. Eski eş ünlü aktörün ona para vermemek için servetini gizlediğini bile iddia etti.

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NAFAKA KONUSUNDA ANLAŞAMIYORLAR: PARA KOPARMAYA ÇALIŞIYOR!

Costner’ın avukatları ise Christine Baumgartner’ın aile harcamaları için ayrılan parayla estetik operasyonlar ve lüks alışverişler yaptığını mahkemeye sundukları faturalarla kanıtladı. İşler hem giderek kızıştı hem de herkesin gözü önünde yaşananlar giderek daha utanç verici hale geldi. Mahkeme Christine Baumgartner lehine karar verip nafakayı ayda 130 bin dolara yükseltti. Ama kavga burada bitmedi.





SEYAHATTEN ÖZEL JETLE DÖNÜNCE…

Kevin Costner “Karımın evliyken beni aldatmadığından emin olamıyorum” diyerek el yükseltti. Christine Baumgartner da avukatlarının yardımıyla boşanma davasının giderek uzamasına yarayacak hamleler yaptı. Tüm bunlar olup biterken de Kevin Costner’ın İskoçya’daki bir film çekiminden dönerken özel jet kullanması gündeme geldi. Bunun üzerine Christine Baumgartner nafakaya tekrar itiraz etti ve ayda 200 bin dolar talep etti.

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NAFAKAYI YENİDEN ARTIRMAK İSTİYOR: SEBEBİ TARTIŞMA YARATACAK

Çanta tasarımcısı mahkemeden "Yellowstone" yıldızının kendisine aylık yaklaşık 200.000 dolar nafaka ödemesini ve böylece çocuklarının kendi velayetindeyken de aynı yaşam standardını sürdürebilmelerini istedi. Us Weekly'nin haberine göre, Baumgartner'ın hukuk ekibi bugün görülecek duruşma öncesinde hazırladıkları talepte özetle "Mahkemenin nafakayı, çocuklar Christine'in yanındayken, babalarının yanındayken sahip oldukları yaşam tarzına nispeten benzer bir yaşam tarzına sahip olacakları bir düzeyde belirlemesi gerekmektedir" dedi.

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“HAYATLARI BABALARIYLA YAŞADIKLARI HAYATA BENZESİN”

"Mahkeme kararı, çocukların Kevin'in hatırı sayılır servetiyle orantılı bir düzeyde desteklenmesine izin vermelidir” diyen avukatlar bu desteğin Christine'in yaşam standardını iyileştirecek olmasının konuyla ilgili olmadığını iddia etti. Avukatlar çiftin, üç çocuğu, 16 yaşındaki Cayden, 14 yaşındaki Hayes ve 13 yaşındaki Grace’in annelerinin gözetimindeyken Costner'ınkiyle "karşılaştırılabilir bir evde" yaşamaları gerektiğini söyledi.





“ÇOCUKLARIM ÖZEL UÇAKLA LÜKS TATİLLERE GİDECEK!”

Christine Baumgartner bununla da yetinmemiş, çocuklarının özel uçakla seyahat ettikleri lüks tatillere onunla gidebilmelerinin gerekli olduğun söylemişti. Avukatlar özette "Çocuklar babalarının yanındayken lüks tatillere gitmek için özel uçaklarla uçtukları için aile kanunu Kevin'in Christine'e yeterli nafaka ödemesini emrediyor, böylece çocuklar onunla birlikteyken karşılaştırılabilir tatillere gidebilirler" dedi.

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DERTLERİ GERÇEKTEN ADALET Mİ YOKSA İNTİKAM MI?

Bu nafaka savaşı ve geri kalan detaylarda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı bugün geç saatlerde sonlanacak duruşmadan sonra açığa kavuşacak. 400 milyon dolarlık servet ve bunun karşılığı olarak en adil şekilde paylaşım mümkün mü ya da tarafların gerçekten istediği adalet mi tartışılır. Ortada açık ve net olan tek konu var ki o da bu yılan hikâyesine dönen boşanmayla ilgili daha uzun süre yazılıp çizilecek…