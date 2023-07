Nafaka savaşını kaybeden ünlü oyuncu hakkında çarpıcı iddia: Eski karısını küçük düşürmek ve hayatını cehenneme çevirmek istiyor

Haberin Devamı

DAVAYI KENDİ AÇMAK İSTEMİŞTİ AMA...

Daha doğrusu Christine Baumgartner, mayıs ayında işleri yüzünden evine ve çocuklarına hiç vakit ayırmadığını iddia ettiği Kevin Costner’dan boşanmak için mahkemeye dilekçe verince işler karıştı diyebiliriz. Aslında çiftin arasının bir süredir açık olduğu tahmin ediliyor olsa da ünlü aktörün karısından önce davranmak istediği ancak Christine Baumgartner elini çabuk tutup boşanma davasını açan taraf olunca Costner’ın bu duruma bir hayli “sinirlendiği” iddia edildi.

Bir zamanlar birbirlerine aşkla bakan bu çift artık kanlı bıçaklı düşman oldu desek yeridir...

Kevin Costner ve eski bir model ve çanta tasarımcısı olan Christine Baumgartner, Costner’ın başrolünde oynadığı bir filmin çekimleri sırasında tanışmış, Costner o dönemde bir başka meslektaşı Bridget Rooney’le birlikte olduğu için bu sadece bir tanışıklık olarak kalmıştı. Costner ve Bridget Rooney ayrıldıktan sonra yolları bir kez daha kesişen ünlü aktör ve Christine Baumgartner, 1998’de sevgili oldular.

DAHA ÖNCE BENZER SIKINTILAR YAŞAYINCA EVLİLİK ÖNCESİ ANLAŞMA İSTEMİŞTİ

6 yıllık bir ilişkinin ardından da 2004’te, Costner’ın Aspen’deki muhteşem çiftliğinde evlendiler. Daha önce başından 16 yıllık bir evlilik geçen, bu evliliğinden ve farklı isimlerle ilişkilerinden 4 çocuğu olan Kevin Costner, daha önceki boşanma ve ayrılıklarında sıkıntılar yaşadığı için Christine Baumgartner’la evlenirken bir evlilik öncesi anlaşması hazırladı ve çift bu anlaşmanın altına imzalarını attı.

Kevin Costner ve Christine Baumgartner'ın 2004'te başlayan evliliği mayıs ayında bitti... Çiftin boşanma davası ise oldukça çekişmeli geçiyor

Zaten boşanma haberi duyulur duyulmaz ve eski aşıkların para ve mülk paylaşımı yaparken sıkıntılar yaşadığı anlaşılır anlaşılmaz da bu anlaşma gündeme geldi. Bu anlaşmaya göre Christine Baumgartner, boşanma söz konusun olduğunda 30 gün içinde çiftin birlikte yaşadıkları evi terk etmek zorundaydı. Anlaşma, mülk ve servet paylaşımı ve nafaka konusunda da oldukça bağlayıcı ve Christine Baumgartner’ın aleyhine görünüyordu.

BÜYÜK BİR SERVETİ VE DUDAK UÇUKLATAN DEĞERDE MÜLKLERİ VAR

Kevin Costner’ın uzun yıllara yayılan Hollywood kariyeri boyunca akıllı emlak yatırımları yaptığı ve edindiği mülkler sayesinde servetine servet kattığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Çiftin yaşadığı, Los Angeles’taki okyanus cepheli muhteşem evin değerinin 145 milyon dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Zaten bu boşanma davası etrafından kopan gümbürtü de Christine Baumgartner, bu evi terk etmeyi reddetmesiyle başladı.

Costner ve Baumgartner, evlilik öncesi anlaşmaları olmasına rağmen mahkemede karşı karşıya geldiler

Kevin Costner, kendisine boşanma davası açan 3 çocuğunun annesi Christine Baumgartner’a evini, hatta eşyalarının bulunduğu bütün evlerini, terk etmesi için uyarıda bulundu. Bunun için mahkemeye de gitti. Yargıç da eski modele, anlaşmayla belirlenmiş bu maddeyi gerçekleştirmesi için temmuz ayı sonuna kadar izin verdi. Ancak sorunlar bununla bitmiyordu. Christine Baumgartner, Kevin Costner’ın kendisine tekli ettiği 52 bin dolarlık nafakaya da itiraz etti ve yeniden mahkemeye başvurdu.

ÖNCE "EVİMDEN ÇABUK ÇIK" DEDİ, SONRA PARA KAVGASI BAŞLADI

Costner, kendisinden ayrılmak isteyen eşine ayda 30 bin dolar kira yardımı yapabileceğini ve taşınma masrafları için de 10 bin dolar verebileceğini söyledi. Hatta ünlü oyuncunun iddiasına göre Costner, Baumgartner’a isterse bir ev satın alabilsin diye 1 milyon dolardan fazla para da vermişti. Bu ev meselesi bir yana, işler asıl nafaka konusuna gelince epey “çirkinleşmeye” başlayacaktı. Kevin Costner, Baumgartner’a ayda 52 bin dolar nafaka ödemek isteyince boşanma davası açan eski model buna itiraz etti ve tam 250 bin dolar nafaka talep etti.

Kevin Costner her zaman karısına ne kadar aşık olduğundan ve onunla kurduğu ailenin kariyerine ne kadar iyi geldiğinden bahsediyordu

Christine Baumgartner, bu miktarı talep etme gerekçesi olarak evlilikleri devam ederken Costner’ın kendisi ve ailesi için her ay 248 bin dolar harcıyor olmasını gösterdi. 52 bin dolarlık nafakanın yeterli olduğunu söyleyen Costner avukatlarına başvurdu. Ve ünlü oyuncunun avukatları Christine Baumgartner’ın önüne o her ay harcanan “aile” masrafları arasında kendisine yaptırdığı estetik müdahalelerin 100 bin dolara varan faturalarını ve on binlerce dolar tutan lüks giyim alışverişlerini çıkarıverdi.

NAFAKA SAVAŞINDA SON DURUM: ESKİ EŞ GALİP GELDİ!

Baumgartner, 3 çocuğunun belli bir standarttaki yaşam tarzlarına alıştığını ve Costner’ın sadece tek bir mülkünü kiraya verirken bile 60 bin dolara varan kazançlar sağladığını iddia ediyordu. Mahkeme en sonunda bu nafaka çekişmesinde son sözü söyledi. Costner’ın eski eşine her ay 130 bin dolar nafaka ödemesine karar verildi. Costner ayrıca 200 bin doları bulan avukatlık masraflarını ve bu dava için yapılan 100 bin dolarlık araştırma ücretlerini de ödemek zorunda kalacak.

Çift 10 yıllık evliyken bile havaalanında kavuştuklarında böyle ergenler gibi öpüşüyor, birbirlerine olan aşkları sık sık paparazziler tarafından çekilen bu tür fotoğraflara yanıyordu

Bu dillere düşen nafaka savaşı en sonunda Christine Baumgartner’ın zaferiyle sonuçlanmış oldu. Eski eş başta talep ettiği 250 bin doları elde edemese de Costner’ın ona ödemek istediği nafakanın iki katından fazlasını almaya hak kazandı. Kevin Costner, böyle bir meblağı şu anki “mali durumu” çerçevesinde ödeyemeyeceğini söylemişti ancak çiftin yakın çevresine göre tüm bu olan bitenin ardında başka bir gerçek yatıyordu.

DERDİ NE EV NE DE PARA: ONUN HAYATINI MAHVETMEYE KARARLI

Çiftin yakın çevresinden kaynakların medyaya verdiği bilgilere göre Kevin Costner’ın artık hayattaki en birincil amacı eski eşi Christine Baumgartner’dan intikam almak. Daily Mail’e konuyla ilgili açıklama yapan bu kaynaklara göre Kevin Costner’ın asıl “derdi” ne servet değerinde evleri ne de eski eşine ödeyeceği nafaka. Onun tek derdi, Christine Baumgartner’ı küçük düşürmek ve hayatını cehenneme çevirmek. Ve bu ayrılığın intikamını almak.

Çifte yakın kaynaklara göre Kevin Costner'ın derdi gerçekten ne evleri ne de para meselesi: Oscar'lı oyuncu eski eşinden intikam almaya yemin etmiş ve onun hayatını cehenneme çevirmeye çalışıyor

Boşanma sürecinin başlamasından beri aslında basına farklı şekilde yansısa da yapıcı olmaya çalışan tarafın Christine Baumgartner olduğunu söyleyen bu kaynaklar, Kevin Costner’ın ise çocuklarının nasıl etkileneceğini düşünmeden bu intikam planını uyguluyor ve onların travma yaşamasına sebep oluyor. “Christine bize, kocasının onu evden polis eşliğinde attırmaya bile çalışacağını, böyle bir hamlenin kendisini şaşırtmayacağını söyledi” diyen bu yakın çevreden arkadaşlar çiftin 16, 14, ve 13 yaşlarındaki üç çocuğunun durumundan endişeli. Öte yandan Oscar’lı aktör nafaka konusunun kapanmasının ardından çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.