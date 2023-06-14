Yıldız oyuncu 18 yıllık karısından boşanıyor... Mal kavgası başladı: Evlerimi derhal terk etsin!

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16 ve 14 yaşında iki oğlu bir de 13 yaşında kızları olan çift, uzun soluklu mutlu evlilikleriyle Hollywood’un örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyorlardı. Dışarıya verilen mutlu aile pozları herkesin gözünün önündeyken gelen bu haber çok konuşuldu.

Christine Baumgartner’ın mahkemeye verdiği dilekçesinde “Giderilemez fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar” sebebiyle ayrılmayı talep ettiği öğrenildi. Kevin Costner’ın basın sözcüleri de yaptıkları açıklamada “Bay Costner’ın kontrolünün dışındaki şartlar nedeniyle gerçekleşen anlaşmazlıklar sonucu evlilik birliğinin bozulduğunu üzülerek duyururuz” ifadelerini kullandılar.

Büyük aşk bitti, ünlü çift yollarını geçen ayın başında ayırdı

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Evliliğin bitmesine sebep olarak Kevin Costner’ın kariyerini ailesinin önüne koyması sebep gösterildi. Eski bir model ve çanta tasarımcısı olan 49 yaşındaki Christine Baumgartner’ın bundan çok rahatsız olduğu ve durum bir türlü değişmedi için de ayrılık kararı aldığı yazıldı.

Kevin Costner’ın yakın çevresi de basına, boşanma haberinin ünlü oyuncuyu çok üzdüğünü ancak Costner’ın buna pek de şaşırmadığını söyledi. Magazin basınındaki haberlere göre Oscar’lı aktör “Bir süredir karımın mutsuzluğunun farkındaydım.” demişti.

Ayrılık haberinin hemen ardından evlilik yüzüğünü de çıkaran Christine Baumgartner, Santa Barbara'da alışverişe çıktığında böyle görüntülenmişti

Haber ilk duyulduğunda Christine Baumgartner’ın, üç çocuğunun velayetini talep ettiği ancak bunun dışında bir başka talebi olmadığı; Costner’dan nafaka istemediği yazılmıştı. Ancak bunun sebebi Christine Baumgartner’ın eşinden hiçbir talebi olmaması değil, boşanma durumunda oluşacak bu tür taleplerin bir evlilik öncesi anlaşmasıyla zaten yazılı olarak garanti altına alınmış olmasıydı.

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İşte şimdi ünlü çift, bu evlilik öncesi anlaşma ve mal paylaşımı yüzünden karşı karşıya gelmiş durumda. Bu kez mahkeme başvuransa Kevin Costner. Yıldız oyuncu eski eşi ayrılık sonrasında evini boşaltmadığı için yargıya başvurdu.

Kevin Costner'ın, California sahilindeki, dillere destan, 145 milyon dolarlık evi

Kevin Costner, eşiyle ortak paylaştıkları üç evin mülkünün tamamen kendisine ait olduğunu, bunun da yasal olarak güvence altında olduğunu savundu. Costner, hem anlaşma hem de boşanma davasında kayıt altına alınan çocuk yardımı ve kira masrafları için ortaya konan aylık 30 bin dolar ödemenin yanında eski eşinin taşınma masrafları için de 10 bin dolar vermeye razı olduğunu belirtti.

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Bununla da yetinmeyen usta oyuncu mahkemeye, evlilik öncesi anlaşmaya bağlı kalarak eski eşi Christine Baumgartner’a 1,45 milyon dolar verdiğini, bu paranın da Baumgartner’a, kendine yaşayacak yeni bir yer alması için yeterli olduğunu söyledi.

Christine Baumgartner, boşanma gerekçesi olarak "giderilemez fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkları öne sürmüştü

Costner’a göre eski eşi Christine Baumgartner, boşanma davasının sonuçlanmasının arifesinde, ondan daha fazla bir şeyler “koparmak” ve finansal isteklerini karşılamaya ikna etmek için bu yola gitti ve evlerinden taşınmayı reddetti.

Kevin Costner’ın oldukça büyük bir emlak portföyü olduğu biliniyor. Bu mülkler arasında en bilineni de California sahillerinde, tam okyanusun karşısında bulunan ve devasa bir araziye yerleşmiş muhteşem evi. Bu evin piyasa değerinin 145 milyon dolayında olduğu tahmin ediliyor. Evin kendine ait oldukça uzun, özel bir plajı da var.

Kevin Costner mal paylaşımını konusunun evlilik öncesi anlaşmasında yazılı olduğunu ve tüm mülklerin sadece kendisinin olduğunu söylüyor

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Aspen, Colorado’da da bir çiftliği olan yıldız oyuncu, üç ayrı evden oluşan ve içinde küçük göller de bulunan çiftliği muhteşem bir arazi üzerinde kurmuştu. Costner, 34 misafiri aynı anda ağırlayabilen ve Dunbar Çiftliği olarak bilinen bu ünlü mülkünü geçen yıl geceliği 36 bin dolardan kiraya vermeye başlamıştı.

