Beyonce ve Jay Z Amerika’nın en pahalı ikinci evini aldılar: Bir de fiyatını düşürmek için pazarlık yapmışlar!

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Takvimler 2002’yi gösterdiğinde Beyonce, Jaz Z’nin "03 Bonnie & Clyde" şarkısına çekilen video klipte boy göstermiş hatta ünlü rapçinin sevgilisini canlandırmıştı. Bir anda ikilinin arasında bir aşk doğduğu dedikoduları ortaya çıktı. Dedikodular gerçeği yansıtıyordu ve çift 2008’de, gözlerden uzak bir şekilde evlenerek müzik tarihine geçecek bir aşkı ve ortaklığı perçinlemiş oldular.

Son albümü Renaissance satış rekorları kıran Beyonce şu sıralar dünya turnesinde, Jaz Z de ona eşlik ediyor

2014’e gelindiğinde iki müzisyen toplamda 300 milyonluk albüm satışıyla müzik dünyasının zirvesinde yer alıyordu. Evlilikleri aldatma söylentileriyle çalkalandı. 2018’te Jaz Z Beyonce’u aldattığını itiraf etmiş, evliliği kurtarmak için çok çaba gösterdiklerini anlatarak “Beni yaptığım en kötü şey gibi görmeyin” diyerek hem eşinden hem de hayranlarından özür dilemişti.

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Jaz Z, sadece kendi müziğiyle değil kurduğu yapım şirketiyle ve bu şirketin piyasaya sürdüğü albümlerle adeta para basmaya devam ediyor. Son albümü Renaissance ile satış rekorları kıran ve bu ayın başında dünya turnesine çıkan Beyonce da eşinden aşağı kalır bir başarıya sahip değil. Evliliklerindeki sorunların üstesinden gelen ve verdikleri ortak konserlerle birbirlerine destek olmaya devam eden karı koca, müzik dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü çifti.

İlişkileri ihanet yüzünden sıkıntılar atlatmış olsa da çift, gösteri dünyasının en başarılı ve kârlı evliliğini 15 yıldır sürdürüyor

Jaz Z 1 milyar 500 milyon dolarlık servetiyle gösteri dünyasının en zengin birkaç isminden biri. Beyonce’un da tahmini kişisel servetinin 500 milyon dolardan fazla olduğu sanılıyor. Böyle bir serveti birlikte idare eden çift elbette sık sık kârlı yatırımlar yapıyorlar ve en sevdikleri şeylerden biri de kendilerine ABD’nin ve dünyanın çeşitli yelerinde değeri dudak uçuklatan mülkler almak.

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En son 2017’de Hollywood’un kalbi Bel-Air’da 88 milyon dolarlık bir malikane satın alan çiftin bu güne kadar ki mülklerinin toplam değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğu sanılıyordu. Ancak bununla da yetinmeyen ünlü çiftimiz geçtiğimiz günlerde Malibu sahilinde, Pasifik Okyanusu’na cepheli bir ev daha aldılar ve sahip oldukları mülklerin toplam değerini de katlamış oldular.

Beyonce, müzik dünyasının en büyük kadın vokallerinden ve en çok albüm satan isimlerinden biri

Beyonce ve Jaz Z çiftinin pahalı bir mülk satın almış olması pek haber değeri taşımıyor olabilir ancak ortada bu evle ve satış fiyatıyla ilgili farklı bir detay var. Dünyanın en büyük sanat koleksiyonerlerinden biri sayılan William Bell Jr.’ın yapımı 15 yıl süren ve 100 milyon dolarlık krediler kullanılarak inşa edilen evi Beyonce ve Jaz Z çiftine tam 200 milyon dolara satıldı.

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Bu 200 milyon dolarlık insanın ağzını açık bırakan fiyat aynı zamanda evi California eyaletinde satılmış en pahalı ev yaptı. California’nın, eredeyse gösteri dünyasının tamamının ve özellikle de neredeyse tüm Hollywood yıldızlarının yaşadığı Los Angeles, Bel-Air, Malibu gibi tüm yerleri kapsadığı düşünülürse evin ne ölçüde pahalı olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Piyasaya çıktığında belirlenen satış fiyatı 295 milyon dolar olan California'nın en pahalı, ABD'nin de ikinci en pahalı evi olan bu mülk, 200 milyon dolara Beyonce ve Jay Z çiftinin oldu

Üstelik ev sadece California’nın en pahalı evi değil ABD tarihinde satılmış en pahalı ikinci ev olma özelliğini de taşıyor. Amerika’da bugüne kadar satılmış en pahalı ev New York’ta, Central Park’a cepheli 4 katlı bir çatı dairesi. Bu rekor kıran ev 2019’da yatırım fonu devi Ken Griffin’e 238 milyon dolara satılmıştı. Bu arada küçük bir hatırlatma: Beyonce ve Jaz Z’nin satın aldığı evin piyasaya ilk çıktığında satış fiyatı 295 milyon dolardı ve 200 milyon dolara pazarlıkla inildi.

Yeni ev kutlamasını Londra'da yapan çift gazetecilerden kaçtı, Beyonce'un sürekli yüzünü kapattığı da dikkatlerden kaçmadı

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32 dönüm arazi üzerine kurulmuş 4 bin metrekarelik bu saray yavrusu gibi ev tamamen beton bloklardan yapılma ve ünlü tasarımcılar tarafından dizayn edilmiş. Dünya çapında tanınmış ödüllü mimar Tadao Ando, tarafından tasarlanan evin içinde William Bell Jr.’ın kişisel koleksiyonuna ait paha biçilmez sanat eserleri olduğu da biliniyor. Satın aldıkları bu muhteşem mülkün kutlamasını bulundukları Londra’da lüks bir restoranda yemek yiyerek kutlayan Beyonce ve Jaz Z’nin yeni evlerine muhtemelen Beyonce’un dünya turu bittikten sonra taşınacağı düşünülüyor.