Yıldız ismi yerden yere vurdular: Oğlunun doğum gününü kutladı, yasak aşk çocuğunun yüzüne bile bakmadı!

Haberin Devamı

SKANDALLARLA DOLU BİR AŞK

32 yaşındaki ünlü basketbolcuyla 39 yaşındaki televizyon yıldızı Khloe Kardashian, 2016’da başlayan ilişkilerini, aldatma skandalları ve bitmeyen kavgalarından sonra 2021’de tamamen bitirmişti. Ancak çift bu ayrılıktan sonra dünyanın karşısına sürpriz bir şekilde yeniden çocuk sahibi olacaklarını açıklayarak çıktı.

Khloe Kardashian Tristan Thompson çiftinin 2016'da başlayıp 2021'de biten ilişkisi bir dargın bir barışık devam etti ve hep aldatma skandallarıyla gölgelendi

Ayrı olmalarına rağmen kızlarının bir kardeşi olsun isteyen Tristan Thompson ve Khloe Kardashian, geçen yıl oğulları Tatum’a kavuştu. Çift, bebek sahibi olmak için taşıyıcı anne kullanan ünlüler kervanına katılmıştı. Hatta Khloe Kardashian, doğumdan aylar sonra gözyaşları içinde ortaya çıkıp kendi doğurmadığı, bir başka kadının 9 ay boyunca karnında taşıdığı oğluna bağlanmakta sorun yaşadığını itiraf etmişti.

Thompson, Khloe Krdashian'ın kız kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods'la aldatmıştı... Bu ihanet affedildi, ünlü basketbolcu bu kez de gidip bir başka kadından çocuk sahibi oldu

Haberin Devamı

AYRILMALARINA RAĞMEN BİR ÇOCUK DAHA YAPTILAR

Öte yandan bu hamilelik ve doğum bir kez daha Tristan Thompson’ın yarattığı bir skandal tarafından gölgelenmişti. Mahkeme belgeleri Thompson’a açılan bir babalık davasını ortaya çıkardı. Bir spor eğitmeni ve aynı zamanda da fitness modeli olan Maralee Nichols, Haziran 2021’de mahkemeye başvurmuş ve Tristan Thompson’ın çocuğuna hamile olduğunu iddia etmişti.

Maralee Nichols Aralık 2021'de Tristan Thompson'ın çocuğunu dünyaya getirdi: Ünlü basketbolcu çocuğu reddetti ancak DNA testi babalığı kanıtlayınca artık inkara devam edemedi ve Theo'yu kabul etmek zorunda kaldı

Haberin Devamı

Maralee Nichols, Aralık 2021’de doğum yaptı ve Theo adını verdiği bir oğlu oldu. Yapılan DNA testleri küçük bebeğin babasının ünlü basketbolcu olduğunu kanıtladı. Thompson da dava sürecinde sürekli inkâr etse de sonunda eldeki kanıtlara direnemeyip Ocak 2021’de çocuğun kendisinden olduğunu kabul etti. Ancak bu hamilelik ünlü basketbolcunun Khloe Kardashian’la resmi olarak ilişkisinin olduğu zamanda ortaya çıkmıştı.

KHLOE KARDASHIAN'LA BİRLİKTEYKEN BAŞKA BİR KADINDAN ÇOCUĞU OLDU

Tristan Thompson, bir kez daha büyük bir skandala imza atarak yasak aşkından çocuk sahibi olduğu ortaya çıkınca bir açıklama yayınlayıp Khloe Kardashian’dan af diledi. Ancak çift bu son darbenin ardından yeniden bir araya gelmedi. Yine de kızlarının bir kardeşi olmasını istemiş; ayrı olsalar da bir kez daha bebek sahibi olmuşlardı.

Tüm bu skandalların ardından Tristan Thompson ve Khloe Kardashian'ın bir çocuğu daha oldu... Çiftin cuma günü 1 yaşına giren oğlu Tatum taşıyıcı anne yoluyla dünyaya geldi

Haberin Devamı

Maralee Nichols’ın Tristan Thompson’dan doğan oğlu Theo geçen aralıkta ilk yaş gününü kutladı. Ünlü model bu mutlu günü Instagram’dan paylaştığı güzel fotoğraflarla kutladı. Ancak Tristan Thompson bu kutlamada yoktu. Hatta ünlü basketbolcunun bu talihsiz bebekle herhangi bir iletişimi olup olmadığını bile kimse bilmiyordu. Onun aklındaki tek doğum günü Khloe Kardashian’dan doğan oğlu Tatum’unkiydi…

Khloe Kardashian eğer Tristan Thompson'ın kendisini aldattığını ve bir başka kadından çocuğu olduğunu bilseydi ikinci çocuk kararından vazgeçeceğini söyledi ancak Tatum yine de dünyaya geldi

"ASIL OĞLUNUN" DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KATILDI

Haberin Devamı

Kardashian ve Thompson’un oğlu cuma günü ilk yaş gününü kutladı. Ünlü ailenin üyelerinin katıldığı göz alıcı yaş günü partisinde skandal baba Tristan Thompson da vardı. Khloe Kardashian’la aralarındaki her şey bitmiş olsa da oğluna olan babalık görevlerini yerine getirmek konusunda kararlı davranmaya çalışan ünlü basketbolcu beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Oğlunun yaş gününden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Tristan Thompson’a hayranları çok kızdı. Onun ilgisine ve sevgisine ihtiyacı olan ve henüz 2 yaşını doldurmamış bir oğlu daha olduğunu yıldız isme hatırlatan hayranları onu yerden yere vurdu. İki oğlu arasında ayrımcılık yaptığı belirtilen Thompson, hem sevgilisini aldatıp yaşadığı yasak aşktan bir çocuk sahibi olmakla hem de bu çocuğa sahip çıkmamakla suçlandı. Thompson oğlu Tatum'un doğum günü partisine katılıp onu övgü ve sevgiye boğduğu paylaşımlar yaptı ancak bu yüzdne de epey başı ağrıdı

Haberin Devamı

HAYRANLARI YERDEN YERE VURDU: ANNELERİ FARKLI OLSA NE OLUR? İKİSİ DE SENİN OĞLUN DEĞİL Mİ?

Khloe Kardashian’dan olan oğlunu kucağına alan ve fotoğraf çektiren Los Angeles Lakers’ın yıldız basketbolcusu fotoğrafların altına “Sen bana kayıplardan doğacak kazançları öğreten en büyük hediyesin. Sen tanrının bir lütfusun, senin sayende hikâyemi yazmaya başladım” yazdı. Oğlunu övgülere boğmaya doyamayan Tristan Thompson sevgi bombardımanına “Oğlum, sen benim gelecekteki kralımsın ve ben baban olduğum için çok şanslıyım” satırlarıyla devam etti.

Maralee Nichols da Aralık 2022'de Tristan Thompson'dan olan oğlunun doğum gününü bu fotoğrafla kutlamıştı ancak Tristan Thompson bunu umursamadı bile... Hatta çocuklarını birbirinden ayıran ünlü basketbolcu yasak aşkından doğan çocuğuyla bugüne kadar bir lkez bile ilgilenmedi

Bu mesajları gören hayranları ise ünlü basketbolcuyu adeta yerden yere vurdu. Bir çocuğunu sevgiye boğarken diğer çocuğunun yüzüne bile bakmayan ünlü ismi ayıplayan yorumlar sosyal medyayı sardı. “Annesinin kim olduğunun ne önemi var, sen onun babasısın” diyerek eleştirilen Thompson için “Bu davranış ve çocukları arasında ayrım yapmak bu adamın nasıl kötü bir karakteri olduğunu kanıtlıyor” denildi.