Aldatıldığını bebeğini beklerken öğrenmişti… Ünlü yıldız ihaneti affetmemiş: Oğlunun soyadını doğumda değiştirdiği ortaya çıktı!

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Adlarının ilk kez yan yana geldiği 2016 yılından beri Khloe Kardashian ve ünlü NBA yıldızı Tristan Thompson, hep aldatma, ihanet ve bir dizi skandalla gündeme geldiler. 38 yaşındaki Khloe Kardashian ve 32 yaşındaki Tristan Thompson, evlenmediler ancak bu çalkantılı ve çarpıcı ihanet iddialarıyla sarmalanan bir dargın bir barışık ilişkileri boyunca 2 çocuk sahibi oldular.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson'ın kızı True artık 5 yaşında

Khloe Kardashian ilişkileri boyunca Tristan Thompson tarafından defalarca aldatıldı. Üstelik kızları True’ya hamileyken. Hem de kız kardeşi Kylie Jenner’ın en yakın arkadaşlarından biriyle. Çift bu süreçte ayrıldı, barıştı, tekrar yollarını ayırdı ve birbirlerinden vazgeçemeyip yeniden bir araya geldi. Çiftin kızı True artık 5 yaşında.

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Geçen yılın başında Khloe Kardashian ve Tristan Thompson, bir çocukları daha olacağını açıkladı. Kızları True bir kardeş istiyordu ve Kardashian’la Thompson da kızlarının bu isteğini kıramadı. Bir süre önce yumurtalarını dondurduğu bilinen Khole, bebeğin taşıyıcı anne yöntemiyle doğacağını açıkladı.

Tristan Thompson ilişkilerinin başından sonuna kadar Khloe'yi sürekli aldattı; hamileyken bile...

Çiftin ikinci çocukları; 10 aylık Tatum doğduğunda hayranları Khloe’yi kendisini defalarca aldatan bu adamdan bir çocuk daha yaptığı için eleştiri yağmuruna tutuyordu. Khloe Kardashian, Tristan Thompson sürekli kendisini aldatsa da her zaman bir şekilde onu affettiğini çünkü onun çok iyi bir baba olduğunu söylüyordu.

Ancak bu kez yaşananlar da Khloe Kardashian’ın kalbini ilk hamileliğinde yaşadıkları gibi, belki daha da fazla kırmıştı. İlk hamileliğinde de ihanete uğrayan Khloe, tam yeniden anne olmak için hazırlanırken ve tüm dünyaya bunu ilan ederken ortaya çıkan bir kadın kucağında tuttuğu küçük bebeğin babasının Tristan Thompson olduğunu iddia edecekti.

Tristan Thompson, Khloe'yle birlikteyken onu Maralee Nichols'la aldattı ve bu ilişkiden bir çocuğu oldu: Khloe Kardashian "Eğer bundan haberdar olsaydım ondan bir çocuk daha yapmaya evet cevabı vermezdim" dedi!

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Thompson, bir kez daha daha Khloe Kardashian’ı aldatmış; üstelik 31 yaşındaki spor eğitmeni Maralee Nichols bu ilişkiden bir bebek dünyaya getirmişti. Tam da Khole ve Tristan kızları True’ya bir kardeş yapmak için uğraşırken gelen bu haber büyük olay oldu. Maralee Nichols, bebeğinin babasının Tristan Thompson olduğunu söyledi ve nafaka davası açtı.

Ünlü basketbolcu ise önce durumu inkâr etti ancak yapılan DNA testiyle bebeğin babası kanıtlanınca özür dilemek zorunda kaldı. Üstelik bu babalık ve nafaka davalarında ortaya çıkan çarpıcı detaylara göre Tristan Thompson bu yasak ilişki ve doğan çocuk ortaya çıkmasın diye genç kadına yüksek miktarda para teklif etmişti. Khloe Kardashian’ın tüm bu gerçeklere rağmen Thompson’dan vazgeçememesi, ondan bir kez daha çocuk yapması ve affetmesi işte bu yüzden çok tepki toplamıştı.

Tristan Thompson, Jordan Craig'den olan ilk oğlu ve Khloe Kardashian'la sahip olduğu kızı True ve oğlu Tatum'la birlikte

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Ancak ortaya çıkan bir başka çarpıcı gerçeğe göre Khloe Kardashian’ın affediciliğinin düşünüldüğü kadar “geniş” sınırları yoktu. ABD’nin ünlü magazin kanalı TMZ’ye göre Khloe Kardashian üzerine bu ihanetin gölgesi düşen hamilelik macerası ve doğumunun ardından şaşırtıcı bir hamlede bulunmuştu.

Adının Tatum olduğu doğduktan neredeyse 10 ay sonra annesi Khloe Kardashian tarafından açıklanan minik bebeğe doğduğunda babasının soyadı Thompson değil, annesinin soyadı Kardashian verilmişti. Bunun Khloe Kardashian’ın aldatılmanın üzüntüsü ve doğum sonrası yaşadığı duygusallıkla verilmiş bir karar olduğu söylendi. Bir diğer ilginç bilgi de bebeğin sonradan belli olan adının gerçekten de doğar doğmaz koyulmadığıydı.

Onu sürekli aldatan ve kıran Tristan Thompson'dan bir türlü vazgeçemeyen Khloe, eski aşkının çok iyi bir baba olduğunu söylüyor

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Khloe Kardashian oğlunu kayıtlara “Baby Kardashian” olarak geçirtmiş, çocuk bir süre resmi evraklarda Bebek Kardashian olarak görünmüştü. Khloe Kardashian oğlunun ismini seçip Tatum koymaya karar verdiği zaman doğum belgeleri değiştirilmişti. Ve her zaman bir şekilde kıyamayıp affettiği eski aşkını bir kez daha affeden Khloe’nin bir kez daha aynı şeyi yaptığı ve oğluna verdiği kendi soyadından vazgeçip çocuğu nüfusa Tatum Thompson olarak kaydettirdiği ortaya çıktı.