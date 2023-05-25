Ünlü isimden şoke eden itiraf… Taşıyıcı anneden doğan bebeğine bağlanmakta zorlanıyormuş: Kendimi suçlu hissediyorum!

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Her şeyleri göz önündeyken yine de ortaya gizlenen sırları çıkaran ya da hiçbir şey olmasa da 5 kardeşin kendi aralarındaki kavga gürültü dolu hayatlarına yer veren program bu kez bombayı kelimenin tam anlamıyla patlattı ve ekrandan duyulan itiraflar ortalığı epey karıştırdı.

Kourtney ve Kim’den sonra Kardashian kardeşlerin en küçüğü, Kendall ve Kylie Jenner’ın da ablası olan Khloe Kardashian, programın son bölümünde yaptığı açıklamalarla çok konuşulacağa benziyor. Kendisini sürekli aldatan ve bir ayrılıp bir barıştığı basketbolcu sevgilisi Tristan Thompson’dan 5 yaşında True adında bir kızı olan Khloe, Ağustos 2022’de de yine Thompson’dan ancak bu kez taşıyıcı anne kullanarak bu kez de bir erkek çocuk sahibi olmuştu.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson ikinci çocuklarına geçen yaz taşıyıcı anne yoluyla sahip olmuştu

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Bebeğin isminin Tatum olduğuysa ancak 9 aylık olduğunda ortaya çıkmıştı. Khloe Kardashian’ın, sürekli kalbini kıran ve ayrıldığı sadakatsiz sevgilisinden bir kez daha çocuk yapması da çok eleştirilmişti. Khloe de, tıpkı ablası Kim’in iki defa yaptığı gibi bu kez çocuğunu kendi doğurmak yerine taşıyıcı anne kullanmaya karar vermişti.

Ancak oğlu Tatum doğduktan aylar sonra ortaya çıkan gerçeğin dışarıdan görünen mutluluk tablosuna pek de uymadığı ortaya çıktı. Khloe Kardashian, realite şovunun yeni bölümünde ablası Kim ve diğer ablası Kourtney’nin eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick’le sohbet ederken ağzındaki baklayı çıkardı ve taşıyıcı annelik konusu hakkındaki hislerini itiraf etti.

Çiftin 5 yaşında True adında bir de kızları var

Taşıyıcı anne yoluyla dünyaya gelen oğluna bağlanmak konusunda zorluk yaşadığını ve bu konuda suçluluk hissettiğini itiraf eden Khloe, bir doğum deneyimi yaşamayıp, kendi çocuğu bile olsa, başkasından doğan bir bebeği kucağına aldığında kötü hissettiğini anlattı.

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Khloe elbette oğlunu çok sevdiğini ancak doğum deneyimi yaşamadığı için anne ve bebeğin birbirine bağlandığı o ilke anları yaşarken ve sonrasındaki süreçte de zorlandığını söyledi. Son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanan taşıyıcı annelik uygulaması konusunda insanların daha dürüst davranması gerektiğini ve kendisinin yaptığı gibi deneyimlerini herkesle paylaşmasının faydalı olacağını da ifade eden Khloe ablasıyla bu deneyim konusunda dertleşti.

Khloe, yaşadığı zorlu süreci aynı deneyimlere sahip ablası Kim'le paylaştı

Dört çocuğu olan Kim Kardashian da, bu çocukların ikisine taşıyıcı annelik yöntemiyle sahip olmuştu. Bu yöntemi tercih eden kimi insanların duruma adapte olmak konusunda zorlandığını söylen abla Kim, kız kardeşinin de benzer bir d8urum yaşadığını ancak bunun üstesinden geleceğini vurguladı.

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2 çocuğunu doğuran, son 2 çocuğuna da taşıyıcı anne yoluyla sahip olan Kim Kardashian da aslında “Bir bebeğin karnınızda olmasıyla olmaması arasında fark var. Bebeğinizi karnınızda taşıdığınızda sizin kalp atışlarınızı hissediyor. Dünya üzerinde hiç kimse sizinle böyle yakınlaşamaz.” cümleleriyle kardeşi Khloe’nin durumuna hak veriyordu.

Khloe Kardashian oğlunun ismini doğumundan dokuz ay sonra paylaştı

Ancak Khloe bu konuda sıkıntı yaşarken Kim Kardashian en küçük iki çocuğuyla ilgili aynı kaygı ve sıkıntıları taşımamıştı. Hatta Khloe ablası Kim’in bu konuda hiç zorluk çekmeden iki çocuğunu da rahatça büyütmesini kıskandığını bile itiraf etti. Zaten taşıyıcı annelik kararını verip doğuma kadar geçen süreçte de “kafasını kuma gömdüğünü” ve saklanmaya çalıştığını söylüyordu.

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“Bebeğimle ilgili hiçbir sıkıntı hissetmedim. Sadece doğum yapmamış olduğum halde kucağıma ‘buyurun bebeğiniz doğru’ diye getirilmesi, yani bu sürecin doğal olmaktan ziyade bir ‘işlem’ gibi olması canımı sıktı diyordu” 38 yaşındaki Khloe Kardashian. Bebeğini doğuran kadından utandığını itiraf eden taze anne, ona karşı da kendini suçlu hissettiğini açıkladı.

Khloe Kardashian tam Tristan Thompson'la ikinci kez çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde yine aldatıldığını ve ünlü basketbolcunun Maralee Nichols adındaki bir kadından gizlice çocuk sahibi olduğunu öğrenmişti

taşıyıcı annelik için iyi ya da kötü bir deneyim diyerek kesin konuşmak istemiyorum, sadece bu çok farklı bir durum ve bu konu daha açık şekilde tartışılırsa her şey daha kolay yürür diyerek hislerini anlatan Khloe, hastaneye gidip işlemlere başlamadan önce daha fazla araştırma yapmadığı için de kendini suçladığının altını çizdi.