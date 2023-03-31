Beni sürekli aldatıyor diye ağlamıştı: Artık komşu olarak yaşayacaklar!

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E haliyle hepsinin aşk hayatları da bu şan, şöhret ve servetle birlikte magazin sayfalarının en merak edilen haberlerinin başında geldi yıllardır. Aşkları, evlilikleri, ayrılıkları, ihanet dolu ilişkileri ve doğurdukları çocuklarla bu ailenin kadınları her zaman gündemde kalmayı bildiler.

Kardashian’ların en ünlüsü ve hakkında en çok konuşulanı yıllardır bu konuda zirveyi kimseye kaptırmayan Kim Kardashian oldu. Ama kurduğu moda imparatorluğuyla en küçük kardeş Kylie ve modellik kariyerinde zirveye çıkan Kendall Jenner da medyanın sevgilisi haline geldi.

Bitmeyen aldatılma hikâyeleri ve başka kadınlardan doğan çocuklar... Khloe Kardashian, Tristan Thompson yüzünden zor günler yaşamaya devam ediyor

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ÜNLÜ AİLENİN EN ÇOK KONUŞULAN İSMİ HALİNE GELDİ

Ancak son aylarda ailenin hakkında en çok konuşulan ismi aşk hayatında yaşadığı fırtınalarla Kourtney ve Kim’in küçük kardeşi Khloe Kardashian oldu. NBA yıldızı büyük aşkı Tristan Thompson’la yaşadığı büyük aşkla gündemden düşmeyen Khloé, hiç evlenmediği Thompson’dan iki de çocuk sahibi oldu.

38 yaşındaki Khloé Kardashian ve 32 yaşındaki yıldız basketbolcu Tristan Thompson’ın aşkı, 2016’da başladığında bile skandallara gebeydi. Khloé ve Tristan aşk yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra ünlü basketbolcunun eski kız arkadaşı doğum yaptı ve Thompson’ın bir oğlu oldu.

Fırtınalı bir aşkı bir dargın bir barışık yaşayan çift en sonunda ayrıldı... Ama bu ayrılık ne kadar sürecek kimse bilmiyor

SKANDALLARLA BEZELİ BİR AŞK

Bebeğin annesi Jordan Craig’in çcoukla ilgili açtığı nafaka davalarında mahkeme kayıtlarına giren kanıtlara göre Thompson Jordan Craig’i Khloé ile aldatmıştı. Khloé Kardashian ve Tristan Thompson’ın bu tartışmalarla başlayan aşkından çiftin ilk çocuğu True doğduğunda yıl 2018 olmuştu.

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Birbirlerine çok aşık görünen ve sürekli mutlu aile pozları veren çift aldatma söylentilerinin gölgesinde kalan ilişkilerinin devamını hep bir dargın bir barışık yaşadı. 2019’da ayrıldıklarını açıklayan çift yine bir skandalla gündeme geldi. Tristan Thompson'un Khloe Kardashian'ı, kız kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods'la aldatmış, bu ortaya çıkınca Kardashian ailesi karışmıştı.

Tristan Thompson, o dönemki kız arkadaşını Khloe Kardashian'la aldatmıştı: Sonrasında hep aldatılan ise Khloe oldu

HEP ALDATILDI, HEP AĞLADI...

Gerek kendi soyadlarını taşıyan realite şovunda gerekse sosyal medya aracılığıyla sürekli kendisini aldatan Tristan Thompson'un ardından gözyaşı döken Khloe Kardashian bir acı haber daha aldı. Bir babalık davasıyla ortaya çıkan haberlere göre ihanete doyamayan Thompson, spor eğitmeni Maralee Nichols’la bir kaçamak yaşamış ve bir oğlu daha olmuştu.

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Önce bunu yalanlayan Tristan Thompson, DNA kanıtları ortaya çıkınca Khloe Kardashian’dan tüm dünyanın önünde özür diledi. Her şeye rağmen birbirlerinden kopamayan çift koronavirüs salgını sırasında aynı evde karantinaya girince ilişkileri tekrar başladı.

True adını verdikelri biri kızı olan eski çift ayrılmalarına rağmen taşıyıcı anne yöntemiyle bir çocuk daha yaptılar

AYRILDILAR AMA ÜZERİNE ÇOCUK YAPTILAR!

Ama ne kavgalar ne de aldatma söylentileri bitmiyordu. Sürekli aldatılan ama kızının babasından bir türlü kopamayan Khloe Kardashian, geçen yılın ağustosunda Tristan Thompson’dan bir de erkek çocuk sahibi oldu. Çift bu kez bebeklerine taşıyıcı anne yoluyla sahip olmuştu. Adını hâlâ açıklamadıkları oğulları için bile bir araya gelemeyen çiftle ilgili haberler bitmek bilmedi.

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Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Khloe Kardashian, sadakatsiz aşkının kendini sürekli aldattığını ancak çok iyi bir baba olduğunu ve çocuklarını çok sevdiğini söylüyor ve herkesi şaşırtacak şekilde onu övüyordu. Bu sözler sosyal medya da milyonlarca takipçisi olan Khloe Kardashian’ın hayranlarını kızdırdı.

Tristan Thompson'a "yıkılmadım ayaktayım" mesajı yollayan Khloe Kardashian kız kardeşleriyle poz verip sosyl medyada paylaşmaya devam ediyor

HAYRANLARINI KIZDIRDI

Ne olursa olsun Tristan Thompson'ı affetmemesi gerektiğine inanan hayranları Khloe Kardashian’ı topa tutsa da ünlü yıldız her şeye rağmen geçtiğimiz aylarda ailenin diğer kadınlarını yanına alarak büyük aşının annesinin cenazesine bile gitmişti.

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İşte tam bu aldatma haberlerinin ve beklenmedik babalık övgülerinin arasında gelen yeni bir haber bir kez daha herkesi şaşırttı. Tristan Thompson’ın eski sevgilisi ve iki çocuğunun annesi Khloe Kardashian’a komşu oldu. Hatta magazin sitelerinde yayınlanan yukarıdan çekilmiş fotoğraflara göre eski çiftin evlerinin arasında sadece 3 ev var.

Aşk bitti, geriye iki çocuk ve komşu evler kaldı...

Yani Thompson’ın değeri 12 milyon 500 bin dolar olduğu öğrenilen saray yavrusu gibi evi sayesinde eski aşıklar artık kapı komşusu sayılır. Bu yeni hamleyle barıştıkları yönünde çıkan haberleri kesin bir dille yalanlayan Khloe Kardashian, bu komşuluk meselesi üzerineyse hiç yorum yapmadı.

EVİN FOTOĞRAFI DA FİYATI DA ORTAYA ÇIKTI

Bu ilginç komşuluk durumu aslında son aylarda birçok ünlü tarafından da benzeri yapılmış bir hamle. Khloe’nin ablası Kim Kardashian’ın eski eşi Kanye West de eski karısına çok yakın bir ev satın alıp onunla komşu olmuştu. Yıldız oyuncu Hilary Duff da eski sevgilisi müzisyen Joel Madden’la komşu ve üstelik de çok iyi arkadaşlar ve ailecek görüştüklerini söylüyorlar.

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Bu “eski aşkla komşu kalma” akımının son örneği ise ses getiren boşanmalarıyla aylardır gündemden düşmeyen Gisele Bündchen ve Tom Brady. Uzun yıllar süren evliliklerini 2022’nin sonlarında bitiren çift Miami’de aynı mahallede, ayrı evlerde yaşamaya devam ediyor ve evleri arasındaki mesafe birbirlerine el sallayabilecekleri kadar yakın.