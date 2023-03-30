Güzel yıldızı gören kimse tanıyamadı: Ben de sizin gibi sabah erkenden kalkıp çocuk bakıyorum

Haberin Devamı

California’nın ünlü dolu, hareketli ve çoğu zaman da paparazzilerle dolu bunaltıcı atmosferini sevmeyen birçok Hollywood yıldızı için New Yok adeta ikinci bir yuva. Hatta sadece işleri için California’ya giden çoğu yıldız New York’a kök salmayı tercih ediyor.

TANINMAMAK İÇİN GİZLENDİ, HERKES YANINDAN GEÇİP GİTTİ

Her ne kadar Hollywood’un kalbinden daha rahat yaşasalar da gösteri dünyasının bu yıldızları yine de tanınmamak için adeta bin dereden su getiriyor. Her zaman çarpıcı görüntüleriyle karşımıza çıkan ve şıp diye hemen tanıdığımız yıldızlar sokaklarda rahat rahat dolaşabilmek için adeta ajan gibi kılık değiştiriyor.

New York sokaklarında gezen bu Hollywood yıldızını kimseler tanıyamadı...

Haberin Devamı

İşte dün New York sokaklarında yüzünü şapkası ve güneş gözlükleriyle saklayan, basit bir tayt ve spor ayakkabılarla ve üzerinde de rengarenk bir polarla dolaşan kadını kimseler tanıyamadı. Kulağında kulaklıkları bir yandan telefon görüşmelerini yapan bir yandan da omzuna astığı bez alışveriş çantasını dolduran bu kadın Hollywood’un en büyük kadın yıldızlarından Scarlett Johansson’dan başkası değildi.

DİLLERE DESTAN GÜZELLİĞİNİ SAKLAMAYA ÇALIŞIYOR

Artık neredeyse imzası haline gelmiş ve herkesin görünce bir çırpıda tanıdığı uzun sarı saçlarını özellikle göstermek istemeyen yetenekli aktris yanındaki kalabalığa aldırmadan gündelik işlerini bir çırpıda halletmiş oldu.

Güzel yıldız kırmızı halılarda karşımıza hep böyle çıkıyor

Johansson’ı her zaman filmlerde canlandırdığı karakterlere bürünmüş şekilde ya da kırmızı halılarda aklımızı başından alan güzelliğiyle hatırlayan New Yorklular yanlarından geçip gidiveren milyon dolarlık oyuncunun farkına varamadılar. Zaten ünlü yıldız da bu şatafattan çok hoşlanıyor değil…

Scarlett Johansson'ın güzelliği dillere destan: Ama ev, çocuklar ve iş yaşamı derken bakımına çok az zaman ayırabildiğini söylüyor

Haberin Devamı

"ERKEKLERİN ARZU NESNESİ YAPILDIM"Sinema endüstrisindeki diğer yıldızların gücüne erişmeye çalıştığı eski günleri ise böyle güllük gülistanlık olmamış Johansson’ın elbette. O günlerde kendini hep bir şekilde ‘erkek arzusunun nesnesi’ olarak bulduğu anlatıyor. ''Lost in Translation' ve Girl With the Pearl Earring filmlerinde oynadım ve o noktada 18 - 19 yaşlarındaydım. O günlerde kendi kadınlığımı keşfediyor ve kendi cinselliğimle ilgili şeyleri keşfediyordum. Aslında bir bakıma ‘bomba sarışın’ denen tarzda bir oyuncu olmam için eğitildiğimi ve yetiştirildiğimi anladım.” diyor başarılı aktris. Hep ‘öteki kadın’ı oynamaya başladığını fark etmiş Scarlett Johansson. Ve orada köşeye sıkıştığını ve bu etiketten kurtulamadığını anlamış. “Gençken kışkırtıcı roller oynamak için 'eğitildim'” diyen yıldız oyuncu bunun için o dönemki menajerlik ekibini sorumlu tutuyor. “Bir nevi saflıktı” benimki derken kariyerinin başlangıcında eski ekibinin onu 'bomba' rolleri üstlenmesi için 'eğittiğini' iddia ediyor.

İKİ KÜÇÜK ÇOCUĞU HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR

38 yaşındaki yıldızın 2012 – 2104 yılları arasında evli kaldığı Romain Dauriac’tan 8 yaşında bir kızı, 2020’den beri evli olduğu Colin Jost’tan da 2 yaşında bir oğlu var. Yetenekli oyuncu geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda spot ışıkları altında geçer gibi görünen hayatının aslında oldukça sıradan olduğunu ve kendisinin de herkes gibi küçük çocuklarını büyüten meşgul bir anne haline geldiğini anlatmıştı.

Scarlett Johansson da çocuklarının yüzlerini saklayan ünlü annelerden... Yıldız oyuncunun sosyal medya hesaplarında da çocuklarının fotoğrafları yok

Haberin Devamı

"SABAH BEN DE ALARM SESİYLE UYANIYORUM"

Dünyanın en çok kazanan oyuncuları listesinde de başı çeken Scarlett Johansson da neredeyse tüm çalışan annelerin yaptığı gibi güne erkenden, sabah 6 buçukta başlıyor. “Telefonumun sesi en çok ve en korkutucu şekilde çıkan alarmını kurup uyanmaya çalışıyorum. Eğer bunu yapmasam alarmı duyamayacağımdan ve uyanamayacağımdan korkup bütün gece uyanık kalırdım” diyen Johansson “Kocam ve ben çok çalışıyoruz ve sürekli çocuklarımızla da meşgulüz, bu yüzden pazar günleri en sevdiğim gün ve sabahları sadece birlikte olmanın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz” sözleriyle aile hayatının da detaylarını anlatıyor.

Onlar için gazetecilere yakalanmamanın ve etrafının hayranlarla çevrilmemesinin tek yolu kılık değiştirmek...

Haberin Devamı

İki çocuk doğurmasına rağmen fiziğini koruyan Scarlett Johansson, aslında çok katı diyetler yapmadığını, ev, çocuklar ve film çekimi koşuşturmaları arasında sadece pilates yapmaya zaman bulduğunu söylüyor. Sabah uyanır uyanmaz kalkıp çocukları için koşturmaya başlayan yıldız, dillere destan güzelliğini ve cildini korumak içinse kendine sadece 3 dakika ayırabildiğini itiraf etti.

Johansson kızıyla alışverişe çıkmış... O da bizler gibi çocuklarını alışveriş sepetine bindiriyor

BAKIMA AYIRACAK VAKTİ YOK!

Uyanıp kendine 15 dakika ayıran bir çalışan anne olan Scarlett Johansson daha sonra kızını okula hazırlıyor, onunla vakit geçirdikten sonra da 8 buçukta uyanan 2 yaşındaki oğluyla ilgilenmeye başlıyor. Onun beslenmesi, bakımı ve sevgi dolu birkaç saatten sonra da kendini ofise atan yetenekli oyuncu gündüzünün geri kalanını oyunculuk ve yapımcılık işlerini yürüttüğü ofisine koşuyor ve akşam yeniden ailesine kavuşabilmek için saatleri sayıyor.