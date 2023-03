Güzel yıldızı gören kimse tanıyamadı: Ben de sizin gibi sabah erkenden kalkıp çocuk bakıyorum

"ERKEKLERİN ARZU NESNESİ YAPILDIM"Sinema endüstrisindeki diğer yıldızların gücüne erişmeye çalıştığı eski günleri ise böyle güllük gülistanlık olmamış Johansson’ın elbette. O günlerde kendini hep bir şekilde ‘erkek arzusunun nesnesi’ olarak bulduğu anlatıyor. ''Lost in Translation' ve Girl With the Pearl Earring filmlerinde oynadım ve o noktada 18 - 19 yaşlarındaydım. O günlerde kendi kadınlığımı keşfediyor ve kendi cinselliğimle ilgili şeyleri keşfediyordum. Aslında bir bakıma ‘bomba sarışın’ denen tarzda bir oyuncu olmam için eğitildiğimi ve yetiştirildiğimi anladım.” diyor başarılı aktris. Hep ‘öteki kadın’ı oynamaya başladığını fark etmiş Scarlett Johansson. Ve orada köşeye sıkıştığını ve bu etiketten kurtulamadığını anlamış. “Gençken kışkırtıcı roller oynamak için 'eğitildim'” diyen yıldız oyuncu bunun için o dönemki menajerlik ekibini sorumlu tutuyor. “Bir nevi saflıktı” benimki derken kariyerinin başlangıcında eski ekibinin onu 'bomba' rolleri üstlenmesi için 'eğittiğini' iddia ediyor.