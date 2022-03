Eşinin 'kase' modeli saçlarını görünce: Bırakın evlenmeyi bu haliyle flört bile etmezdim

Haberin Devamı

GAYET NEŞELİYDİ

Bir çocuk oyuncu olarak başladığı sinema kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren Scarlett Johansson, meslektaşı Drew Barrymore'un sohbet programına katıldı. Barrymore'un kendi adını taşıyan programında gayet formda ve neşeli görünen 37 yaşındaki Johansson, 2020 yılında evlendiği Colin Jost ile ilgili bir şakaya da katıldı.

Drew Barrymore, sohbet sırasında Scarlett Johansson'a, kocası Colin Jost'un lise dönemindeki okul yıllığında yer alan bir fotoğrafını gösterdi. Büyük ekrana yansıyan fotoğrafta yeni yetme Jost'un o dönemde moda olan ve "mantar kesim" ya da "kase kesim" adı verilen saç modeli dikkat çekti. Barrymore, kocasının bu ilginç saç modeline gönderme yaparak "Tamam... Eğer sen lise yıllarındaki ScarJo (Scarlett Johansson'un gösteri dünyası ve magazin basınındaki lakabı) olsaydın, lise öğrencisi Colin'le flört eder miydin?" diye sordu.

'BU SAÇ MODELİYLE İLGİMİ ÇEKMEZDİ'

Bu soru üzerine Scarlett Johansson kahkahalarla güldü ve fazla düşünmeden "Hayır, sanmıyorum" diye yanıt verdi. Johansson daha sonra ikiz erkek kardeşinin de bir dönem bu saç modelini kullandığını belirterek yine Colin Jost'ın bu görüntüsüyle ilgisini çekmeyeceğini söyledi. Barrymore ve Johansson sohbetin bu kısmında kahkahalara boğuldu.

Saturday Night Live'ın yazarlarından biri olan Colin Jost'un ilginç saç modeli.

AŞK İÇİN YILLAR GEÇMESİ GEREKTİ

Scarlett Johansson ile Colin Jost aslında ilk olarak 2006 yılında karşılaştılar. Ama birbirlerine aşık olmaları için takvimlerin 2017 yılını göstermesi gerekti. Scarlett Johansson, o süreç hakkında da şunları söyledi proğramda: "Colin tatlı bir adamdı. Ama onunla bir araya geldiğimizde benim başka bir ilişkim vardı. Bu sefer ise zamanlama doğruydu. Sanırım o zaman gözüme farklı göründü çünkü benim hayatımda kimse yoktu."

Colin Jost ve Scarlet Johansson, 2017'de flört etmeye başladılar. İki yıl sonra Jost'un evlilik teklifi geldi. Çift, 2020 yılının ekim ayında evlendi. Geçen yıl ağustos ayında da Cosmo adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

MUTLU HABERİ BİR YARDIM KURULUŞU DUYURDU

Scarlett Johansson ile Colin Jost, 2020 yılının kasım ayında, yani pandeminin en yoğun döneminde sade bir törenle evlendi. Mutlu haberi, yaşlılara yönelik yardımlarıyla bilinen ABD merkezli yardım kuruluşu Meals on Wheels, sosyal medya paylaşımında duyurdu. Meals on Wheels'in Instagram hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Johannson ve Jost'un düğün dilekleri, bu zor dönemde zor durumdaki savunmasız yaşlılar için bir fark yaratılmasına yardımcı olmak." Meals on Wheels, bu mesajı sonrası yardım kuruluşuna bağış yapılması çağrısında bulundu. Eğlence dünyasından verdiği haberlerle bilinen internet sitesi TMZ ise çiftin New York'taki Palisades kasabasında evlendiklerini bildirdi.

Colin Jost da aslında yıllardır gösteri dünyasında bilinen bir isim. Fakat eşi gibi kamera karşısına çıkmadığı için onun kadar ünlü değildi. Jost, ABD'nin en ünlü talk-show programlarından Saturday Night Live'ın senaristi. Zaten tanışmaları da bu program sayesinde oldu. Scarlett Johansson'un 2017'de programa konuk olmasının ardından birlikte olmaya başladılar.

İLK EVLİLİK RYAN REYNOLDS İLE

Scarlett Johansson, ilk evliliğini meslektaşı Ryan Reynolds ile yaptı. 2008 yılında evlenen çift 2011 yılında yollarını ayırdı. Reynolds daha sonra bir başka ünlü oyuncu Blake Lively ile evlendi. Çiftin bu evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor.

FRANSIZ GAZETECİ İLE İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPTI

Johansson, 2014 yılında da Fransız gazeteci Romain Dauriac ile evlendi. Bu evlilikten Rose Dorothy adında şu an 7 yaşında olan bir kızları dünyaya geldi. Bu evlilik sadece üç yıl sürdü. Çift, 2017 yılında sessiz sedasız boşandı.

Scarlett Johansson ve Romain Dauriac, boşanmalarından bir süre önce gizlice İstanbul'a gelmişti. Çift, Ortaköy'e gidip Boğaz manzarası eşliğinde içkilerini yudumlamıştı. Johansson o gezide görüntülenmemek için özel bir çaba harcamıştı. Kendisini tanıyan hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini reddeden oyuncu, "Siz Scarlett Johansson musunuz?" sorusuna da bazen olumlu bazen de olumsuz yanıt vermişti. Romain Dauriac ile Scarlett Johansson, gazetecilere yakalandıkları Ortaköy'den kaçmak isterken de küçük çaplı bir olay çıkmıştı. Hiçbir taksi onlar için durmayınca Dauriac, sinirlenip kendilerini almayan taksileri yumruklamıştı.

İR KASE İLE YARATILAN SAÇ MODELİ

Colin Jost'un ilk gençlik yıllarında kullandığı "mantar kesim" ya da "kase kesim" adı verilen bu saç modeli 1990'larda gözdeydi. Bu tip saç kesimi sadece erkekler değil kadınlar tarafından da kullanılıyor. 2000'lerin ilk yarısında da zaman zaman gündeme gelen bu modelin geçmişi aslında epey eskilere dayanıyor.

Jude Law ile Sadie Frost'un 25 yaşındaki oğlu Rafferty bir dönem bu modeli kullanmıştı.

GEÇMİŞİ 12'NCİ YÜZYILA DAYANIYOR

Mantar ya da kase kesim, 12'nci ile 15'inci yüzyıllar arasında Avrupalı erkekler arasında gözdeydi. "Kase kesim" adını almasının nedenine gelirsek... Bunun nedeni bu kesim için gerçekten de bir kase kullanılması. Başın üzerine bir kase yerleştirilir ve dışarıda kalan saçlar kulakların üzerinden kesilirdi. Bu ilginç kesim 60'larda da Beatles sayesinde bir kez daha gündeme gelmişti. 90'larda farklı uzunluklarda uygulanan bu model 2000'lerde az da olsa bazı kişiler tarafından tercih edilmişti.

Genç oyuncu Timothee Chalamet'nin The King filminde kullandığı saç modeli de kase kesimin örneklerinden.