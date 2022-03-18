Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi toplandı...

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SURVİVOR'DA BİL BAKALIM VE ANLAT BAKALIM OYUNU KİM KAZANDI?

Perşembe akşamı oynanan ve zorlu soruların sorulduğu Bil Bakalım oyununu bu hafta renkli anlara sahne oldu. Yarışmacılara bilgiye dayalı sorular yöneltildi. Eğlenceli anların yaşandığı yarışmada son etapta Bora ile Berkan eşleşti. Berkan verdiği doğru cevapla Survivor'da bu hafta Bil Bakalım oyununu gönüllüler takımına kazandırdı.

Gecenin diğer eğlenceli oyunuysa Anlat Bakalım oldu. Bu kez yarışmacılar kendi takım arkadaşlarıyla eşleşti. Yasaklı kelimeleri kullanmadan doğru kelimeyi karşısındakine anlatmaya çalışan takımlar verdikleri cevaplarla güldürdü. Son turda Hikmet ve Ardahan'ın daha çok doğru cevap vermesi gönüllüleri öne geçirdi. Böylece Survivor'da gönüllüler takımı Anlat Bakalım ve Bil Bakalım ödülünü kazanarak ilke imza attı.

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ACUN ILICALI İLE İREM KANAN - MERT ÖCAL VE HİKMET TUĞSUZ'A KARŞI!

2020 yılında voleybolda kötü performans sergileyen Mert Öcal, Acun Ilıcalı'dan rövanş maçı istemişti. Teklifi kabul eden Ilıcalı, dün akşam voleybol sahasına çıktı. İrem Kanan ve Acun Ilıcalı, Mert Öcal ve Hikmet'e karşı mücadele etti. Maç öncesi kazanan takımın baklavalı çikolata kazanacağı açıklandı.

Skor başa baş giderken, oyunun sonlarına doğru heyecan giderek arttı. Acun Ilıcalı ve İrem Kanan'ın başarılı sayılarıyla maç 3-2'lik skorla Acun Medya'nın üstünlüğü ile tamamladı. Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar ödülden faydalandı.

BATUHAN VE MERT BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'da zaman zaman yaşanan gerginliklere bir yenisi daha ekleniyor. Yarışmanın başından beri yıldızı barışmayan Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal bulaşık yıkama tartışmasına giriyor. Bir anda gerilen ikili birbirlerinin üzerine yürüyor. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle daha çok sinirlenen Batuhan, eline tahta parçası alıp Mert Öcal'ın üzerine yürüyor. Batuhan'ın 'Yeter. ben bitiriyorum' sözleriyle isyan ediyor

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Ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya açıklama yapan Mert; 'Ben burada bu arkadaşla kesinlikle bir saniye bile kalmak istemiyorum' sözleriyle dikkat çekiyor.

Kendini savunan Batuhan ise 'Survivor'a hiçbir katkısı olmayan bir insan ne performans olarak ne ada hayatı olarak…' ifadelerini kullanıyor...