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Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yok, kovuldu mu? İddialara son noktayı Furkan Dede koydu

#Semih Öztürk#Survivor#Survivor Ekstra

Survivor All Star’da yaşananların yorumlandığı “Ekstra” bölümlerinde Semih Öztürk’ün eksikliği dikkat çekmişti. Sosyal medyada gündeme gelen iddialarda Semih Öztürk’ün kovulduğu ortaya atılmıştı. Konuya dair bir açıklama yapmayan Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” koymuştu. İddialara son noktayı programın bir diğer yorumcusu Furkan Dede koydu.

1/3Semih Öztürk Survivor Ekstrada neden yok, kovuldu mu İddialara son noktayı Furkan Dede koydu

Semih Öztürk ile ilgili iddialar ardından gözler Survivor Ekstra programına çevrildi. Ütopya yarışması ardından Survivor programına da katılarak ismini geniş bir kitleye duyuran Semih Öztürk, 2022 sezonunun Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alıyordu. Ancak Öztürk’ün bir süredir Ekstra'da bölümlerinde yer almaması soru işaretlerine neden oldu.

2/3Semih Öztürk Survivor Ekstrada neden yok, kovuldu mu İddialara son noktayı Furkan Dede koydu

Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede, günlerdir konuşulan iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Semih Öztürk'ün artık kadroda yer almayacağına dair net bir açıklamada bulundu. Dede, "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak.” Cümlesiyle Semih Öztürk’ün programdan ayrılığını doğruladı.

3/3SEMİH ÖZTÜRK HAKKINDA

SEMİH ÖZTÜRK HAKKINDA

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. İzleyicilerde büyük iz bırakan Semih Öztürk TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer aldı. Survivor ve Ütopya gibi yarışmalarla tanınan Semih Öztürk, Ütopya'nın bir diğer yarışmacılarından Kurretülayn Matur ile evli.

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#Semih Öztürk#Survivor#Survivor Ekstra