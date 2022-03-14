Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yok, kovuldu mu? İddialara son noktayı Furkan Dede koydu

Semih Öztürk ile ilgili iddialar ardından gözler Survivor Ekstra programına çevrildi. Ütopya yarışması ardından Survivor programına da katılarak ismini geniş bir kitleye duyuran Semih Öztürk, 2022 sezonunun Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alıyordu. Ancak Öztürk’ün bir süredir Ekstra'da bölümlerinde yer almaması soru işaretlerine neden oldu.
Survivor Ekstra sunucusu Furkan Dede, günlerdir konuşulan iddialara yönelik bir açıklama yaptı. Semih Öztürk'ün artık kadroda yer almayacağına dair net bir açıklamada bulundu. Dede, "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak.” Cümlesiyle Semih Öztürk’ün programdan ayrılığını doğruladı.
Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. İzleyicilerde büyük iz bırakan Semih Öztürk TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer aldı. Survivor ve Ütopya gibi yarışmalarla tanınan Semih Öztürk, Ütopya'nın bir diğer yarışmacılarından Kurretülayn Matur ile evli.