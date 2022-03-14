Semih Öztürk Survivor Ekstra'da neden yok, kovuldu mu? İddialara son noktayı Furkan Dede koydu

SEMİH ÖZTÜRK HAKKINDA

Ütopya ve Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. İzleyicilerde büyük iz bırakan Semih Öztürk TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programında yorumcu olarak yer aldı. Survivor ve Ütopya gibi yarışmalarla tanınan Semih Öztürk, Ütopya'nın bir diğer yarışmacılarından Kurretülayn Matur ile evli.