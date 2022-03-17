ÃœnlÃ¼ oyuncu son gÃ¼nlerini dayanÄ±lmaz acÄ±lar iÃ§inde geÃ§irmiÅŸ: AÄŸrÄ± kesici almayÄ± bile reddetti

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HAYATININ SON DÃ–NEMÄ°

ÃœnlÃ¼ oyuncunun bu dÃ¼nyadaki son dÃ¶nemini nasÄ±l geÃ§irdiÄŸi de bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n anlatÄ±mÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Onun hayatÄ±nÄ±n bu son sÃ¼reciniÂ dayanÄ±lmaz acÄ±lar iÃ§inde ve aÄŸrÄ± kesici bile almadan geÃ§irdiÄŸini, hatta bir dÃ¶nem bakÄ±mevinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen arkadaÅŸÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ± ise yÃ¼rekleri burktu.

BÄ°R ARKADAÅžI ANLATTI

Kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Ã–rÃ¼mcek KadÄ±nÄ±n Ã–pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼, BaÅŸka TanrÄ±nÄ±n Ã‡ocuklarÄ± ve Haberler gibi filmlerden Marvel yapÄ±mlarÄ±na uzanan geniÅŸ bir yelpazede birbirinden farklÄ± karakterleri canlandÄ±ran William Hurt, yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸa yenik dÃ¼ÅŸerek 71 yaÅŸÄ±nda hayata veda etti. Ã–rÃ¼mcek KadÄ±nÄ±n Ã–pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ filmindeki performansÄ±yla en iyi erkek oyuncu Oscar'Ä±nÄ±n sahibi olan Hurt'un, hayatÄ±nÄ±n son dÃ¶neminiÂ ise yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ± Ä°ngiliz Daily Mail gazetesine anlattÄ±. Onun anlattÄ±klarÄ± ise Hurt'Ã¼n zor zamanlardan geÃ§erek bu dÃ¼nyaya veda ettiÄŸini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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AÄžRI KESÄ°CÄ° KULLANMAYI REDDETTÄ°

Hurt, 2018 yÄ±lÄ±nda prostat kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n vÃ¼cudunun baÅŸka bÃ¶lÃ¼mlerine de sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re William Hurt, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilerleyen sÃ¼recinde bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar iÃ§indeydi. Fakat buna raÄŸmen,Â dayanabildiÄŸi kadar dayanmayÄ± seÃ§ti ve aÄŸrÄ± kesici kullanmayÄ± bile reddetti. Bu tip hastalarda kullanÄ±lan uyuÅŸturucu iÃ§erikli ilaÃ§larÄ± da yÄ±llar Ã¶nce bu tÃ¼r maddeleri bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ve yeniden kullanmayÄ± istemediÄŸi iÃ§in geri Ã§evirdi. ArkadaÅŸÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re William Hurt, aÄŸrÄ±larÄ± dayanÄ±lmaz hale geldiÄŸinde de bir bakÄ±m evine gitmeyi istedi. ÃœnlÃ¼ oyuncunun arkadaÅŸÄ±, Hurt'Ã¼n sadece Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nceki son bir haftada morfin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SON NEFESÄ°NÄ° AÄ°LESÄ°NÄ°N YANINDA VERDÄ°

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re William Hurt, Ã¶lmeden kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce, 2015 yÄ±lÄ±ndan beri ailesiyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Portland'daki eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ ve orada tÃ¼m sevdikleri yanÄ±ndayken son nefesini verdi. ÃœnlÃ¼ oyuncunun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oÄŸlu Will sosyal medya sayfasÄ±ndan duyurdu. Oyuncunun en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Will paylaÅŸÄ±mÄ±nda, babasÄ±nÄ±n 'doÄŸal nedenlerden' hayata veda ettiÄŸini belirtti.

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Ã–ZEL HAYATINI GÃ–ZLERDEN UZAK TUTMAK Ä°STÄ°YORDU

Oyuncunun en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Alex, William Hurt iÃ§in kalabalÄ±k bir cenaze dÃ¼zenlenmeyeceÄŸini belirterek "BabamÄ±n istediÄŸi bu yÃ¶ndeydi. Babam Ã¶zel hayatÄ±nÄ± gizli tutmak istiyordu" diye konuÅŸtu.

1970'lerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± oyunculuk kariyerini günümüze kadar çok çeÅŸitli filmlerde sürdüren William Hurt, önümüzdeki 20 Mart'ta doÄŸum gününü kutlamaya hazÄ±rlanÄ±yordu.

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Tam adÄ± William McChord Hurt olan oyuncu 20 Mart 1950'de Washington'da dÃ¼nyaya geldi. Annesi Claire Isabel, Ã¼nlÃ¼ bir medya ÅŸirketinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. BabasÄ± Alfred McChord Hurt ise Amerika BirleÅŸik Devletleri UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ±'nda gÃ¶revliydi. Hurt'Ã¼n doÄŸumundan beÅŸ yÄ±l sonra anne ve babasÄ± boÅŸandÄ±. BabasÄ±nÄ±n gÃ¶revi nedeniyle Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Somali, Pakistan ve Sudan gibi Ã¼lkelerde geÃ§irdi.

KARÄ°YERÄ°NE TÄ°YATRO Ä°LE BAÅžLADI

William Hurt, Ã¼nlÃ¼ Juilliard School'da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ ve 70'li yÄ±llarda tiyatro sahnesinde kariyerine baÅŸladÄ±. Sinemaya geÃ§iÅŸi ise daha sonra oldu. Sahneye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde 1977 ile1989 arasÄ±nda Circle Repertory Company'nin bir Ã¼yesiydi. Hurt yeteneÄŸiyle Ã§ok dikkat Ã§ekti ve bu grubun sergilediÄŸi My Life adlÄ± oyundaki performansÄ±yla Obie Ã–dÃ¼lÃ¼ kazandÄ±.

UNUTULMAZ FÄ°LMLERDE KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

Hurt sinemadaki ilk Ã¶nemli rolÃ¼nÃ¼ Altered States adlÄ± filmde Ã¼stlendi. Bunun ardÄ±ndan da Body Heat (VÃ¼cut IsÄ±sÄ±) iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu Film onun Hollywood'daki kariyerinde hÄ±zla yÃ¼kselmesini saÄŸladÄ±. William Hurt, The Accidental Tourist, Gorky Park gibi yapÄ±mlarda oynadÄ±. Onun birÃ§ok sinemaseverin hafÄ±zasÄ±na kazÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayan ise Ã–rÃ¼mcek KadÄ±nÄ±n Ã–pÃ¼cÃ¼ÄŸÃ¼ ( Kiss of the Spider Woman) ile oldu. Bu filmdeki performansÄ±yla 1985'te Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

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ARDI ARDINA Ã–NEMLÄ° YAPIMLARDA OYNADI

Daha sonra ise William Hurt'Ã¼n sinema tarihinin unutulmazlarÄ± arasÄ±na girmesine neden olan bir baÅŸka film "BaÅŸka TanrÄ±nÄ±n Ã‡ocuklarÄ± (Children of a Lesser God) geldi. Broadcast News, A History Of Violence, Tuck Everlasting, The Incredible Hulk, Into the Wild, The Coldest Game gibi yapÄ±mlarda rol aldÄ± Hurt.

EÅžÄ°NÄ° ALDATINCA EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° SONA ERDÄ°

William Hurt, ilk evliliÄŸini 1971 ile 1982 arasÄ±nda Mary Beth Hurt ile yaptÄ±. Onunla evli olduÄŸu dÃ¶nemde Sara Jennings ile bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±. Jennings hamile kalÄ±nca Wililam Hurt'Ã¼n evliliÄŸi de sona erdi. William Hurt, BaÅŸka TanrÄ±nÄ±n Ã‡ocuklarÄ± filmindeki rol arkadaÅŸÄ± Marlee Latlin ile iki yÄ±l sÃ¼ren bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Fakat bu iliÅŸkinin bitmesine, Hurt'Ã¼n daha sonra kendisinin de itiraf ettiÄŸi alkol ve uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± neden oldu. Hurt, eski sevgililerine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yÄ±llar sonra kabul etmiÅŸti.

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William Hurt, 1986 yÄ±lÄ±nda yönetmenliÄŸini Hector Babenco'nun üstlendiÄŸi Örümcek KadÄ±nÄ±n ÖpücüÄŸü (Kiss of the Spider Woman) adlÄ± filmdeki performansÄ±yla en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda Oscar ödülü kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Oyuncu, BaÅŸka TanrÄ±nÄ±n ÇocuklarÄ± (Children of a Lesser God), Haberler (Broadcast News) ve Åžiddetin Tarihçesi filmleriyle de Oscar'a aday gösterildi

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William Hurt, her ne kadar hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸ olsa da 2019 yÄ±lÄ±nda Black Widow adlÄ± film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Ã–ZEL HAYATIYLA DA GÃœNDEME GELÄ°YORDU

William Hurt, sadece oyunculuÄŸuyla deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme geliyordu. ÃœnlÃ¼ oyuncu, ilk evliliÄŸini 1971 ile 1982 arasÄ±nda Mary Beth Hurt ile yaptÄ±. Ã‡iftin bu evlilikten Ã§ocuÄŸu olmadÄ±. Hurt daha sonra Heidi Henderson ile evlendi. 1989 ile 1993 arasÄ±nda sÃ¼ren bu evlilikten Samuel ve William adÄ±nda iki erkek Ã§ocuklarÄ± dÃ¼nyaya geldi.





Hurt, evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkilerinden de Ã§ocuk sahibi oldu. Sandra Jennings ile birlikteliÄŸinden en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuÄŸu Alex doÄŸdu. FransÄ±z oyuncu Sandrine Bonnaire ile iliÅŸkisinden de Jeanne adÄ±nda bir kÄ±zÄ± oldu.

OLAYLI BÄ°R Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADILAR

William Hurt bir dÃ¶nem de BaÅŸka TanrÄ±nÄ±n Ã‡ocuklarÄ± adlÄ± filmdeki rol arkadaÅŸÄ± Marlee Matlin ile romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Matlin, bu iliÅŸki sÄ±rasÄ±nda Hurt tarafÄ±ndan tacize uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ileri sÃ¼rdÃ¼.

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