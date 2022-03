ÃœnlÃ¼ dizi oyuncusu eski gÃ¼nleri geride bÄ±raktÄ±: O artÄ±k mÃ¼teahhit oldu

Haberin Devamı

YAPILAN İŞİ BEĞENMEYİNCE

İşte o anda bir karar verdi. İnşaat şirketiyle yaptığı anlaşmayı feshetti. Projeyi kendisi ele almaya karar verdi. Güvendiği bir müteahhitle birlikte işe girişti... Kendi evini kendi yapacaktı! O sırada tek amacı, hayal ettiği gibi bir eve sahip olmaktı. Bu kararının, hayatını değiştirecek ilk adım olduğundan henüz kendisinin bile haberi yoktu.

YILLARCA ÜNLÜ DİZİDE OYNADI

Bütün bunlar, 1990'lardan 2000'lerin ilk yarısına kadar ABD başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında ekrana gelen Baywatch (Sahil Güvenlik) adlı diziyle adını duyuran David Charvet'nin başına geldi. Şu anda 49 yaşında olan iki çocuk babası Charvet, 1992 ile 1996 arasında Baywatch dizisinde Matt Brody karakterini canlandırdı. Bu dizi, yapımda rol alan birçok kişi gibi onun da kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya gelen David Charvet aynı zamanda bir şarkıcıydı. Diziden ayrıldıktan sonra da müzik kariyerine ağırlık verdi. O dönemde de gösteri dünyasından, spot ışıklarının altından ayrılmak gibi bir niyeti yoktu.

Fakat 2006 yılında Malibu'da hayallerindeki evi yaptırdığı sırada yaşadıkları ona yeni bir hayatın kapılarını açtı. Hem oyunculuk hem de müzik kariyerini tatmin edici bir şekilde yürüten David Charvet, o inşaattan çok da memnun değildi. Sonra bir anda aklına bir fikir geldi. İnşaatı üstlenen müteahhit ile yollarını ayırdı ve kendi hayalini kendisi gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Elbette bu işten anlayan güvenilir bir müteahhitin yardımıyla. Bu şekilde evin yapımı tamamlandı.

ARTIK KAMERALARIN KARŞISINDA DEĞİL

Sonra hiç beklemediği bir dizi olay gerçekleşti. Charvet'nin evine hangi arkadaşı konuk olsa ona hep benzer cümleleri kurdu: "Aman Tanrım! Bu ev ne kadar güzel. Bunu bir daha yapabileceğini düşünüyor musun?" İşte arkadaşlarının, evini gördüğünde söylediği bu sözler, David Charvet'nin zihninde bir fikir oluşmasına yol açtı: İnşaat işine girecekti. Charvet şimdi Los Angeles'ta her yıl 10 ile 14 arasında konut projesi gerçekleştiren The Jones Builders Group adlı şirketi işletiyor. Yani artık kameraların karşısında ya da sahnede değil ve bambaşka bir şekilde hayatını kazanıyor.

EN ÇOK ONLARLA VAKİT GEÇİREBİLDİĞİ İÇİN MUTLU

New York Post'un magazin eki Page Six'e konuşan David Charvet, yıllar önce böyle bir karar verdiği için hiç pişman olmadığını söyledi. 2011 ile 2020 arasında oyuncu Brooke Burke ile evli kalan Charvet'nin iki tane çocuğu bulunuyor. Charvet gösteri dünyasından ayrıldığına en çok da 15 yaşında Heaven ve 14 yaşında Shaya adındaki çocuklarıyla daha çok vakit getirmesine imkan sağladığı için seviniyor.

'HAYATIMA YENİ BİR ANLAM KATMALIYDIM'

Charvet bu konuda da düşüncelerini şöyle açıkladı: " İlk çocuğum dünyaya gelmeden önce, konser vermek için 5 yıl içinde 42 ülkeye gittim. Bunu bir daha yapmamın imkanı yoktu. Hayatıma daha farklı bir anlam katmalıydım." David Charvet, bu sözleriyle baba olmadan önceki hayatını sürdürseydi çocuklarıyla yeteri kadar zaman geçiremeyeceğinin de altını çizdi. Televizyon dizilerinde de oynamak istemediğini belirten Charvet" Evde oturmak ve iyi bir baba olmak istedim. Her bir gün çocuklarımın yanında olmak istedim" diye konuştu.

Bir dönemin ünlü yıldızı Charvet, gösteri dünyasından, spot ışıklarının altından ayrıldığı için de çok memnun. Bu konuda da şunları söyledi: "Her sabah erkenden uyanmak ve çocuklarımın, yüzünü göreceği ilk kişi olmak benim için bir nimet."

Tam adı David Franck Charvet olan eski yıldız, yeni inşaatçı, 1972 yılında Fransa'nın Lyon kentinde dünyaya geldi. Christiane Charvet Haddad ve iş insanı Paul Guez'in oğlu olan Charvet, gençlik yıllarında müziğe ilgi duymaya başladı. 1990 yılında Yeşil Kart hakkı kazanarak ABD'ye taşındı. Orada da işleri yolunda gitti ve iki yıl sonra Baywatch dizisinin kadrosuna katıldı. Üç sezon boyunda Matt Brody karakterini canlandırdı.

O DİZİDE DE ROL ALDI

1996 ile 98 arasında yine dönemin çok izlenen yapımlarından biri olan Melrose Place'de kamera karşısına geçti. Bunun yanı sıra Seduced and Betrayed, Derby, Angel Flight Down gibi yapımlarda rol aldı. 1999'da oyunculuğu bırakıp tamamen müziğe yöneldi. 2006 yılında yeniden oyunculuğa döndü ve Prisoners of the Sun adlı yapımda oynadı. İşte adının oyuncu olarak yer aldığı son yapımda bu oldu.

David Charvet 20 yıl boyunca bir parçası olduğu oyunculuk ve müzik dünyasından ayrıldığına pişman olmasa da başlarda küçücük bir hüzün hissettiğini de gizlemedi. Bu konuda "Biraz üzüntü hissediyorum. Çünkü 20 yıl boyunca yaptığım bu işi gerçekten sevdim."

'BEN ARTIK YILDIZ DEĞİL, HİZMET İNSANIYIM'

Charvet, bugün sahip olduğu iki önemli rolle gurur duyduğunu da gizlemedi: İki çocuk babası olmak ve evler inşa etmek. Bu konuda da sözlerini şöyle tamamladı Charvet "Benim işim insanlara hizmet etmek. Ben artık hizmet insanıyım, bir yıldız değilim."