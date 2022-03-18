ÃœnlÃ¼ dizi oyuncusu eski gÃ¼nleri geride bÄ±raktÄ±: O artÄ±k mÃ¼teahhit oldu

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YAPILAN Ä°ÅžÄ° BEÄžENMEYÄ°NCE

Ä°ÅŸte o anda bir karar verdi. Ä°nÅŸaat ÅŸirketiyle yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± feshetti. Projeyi kendisi ele almaya karar verdi. GÃ¼vendiÄŸi bir mÃ¼teahhitle birlikte iÅŸe giriÅŸti... Kendi evini kendi yapacaktÄ±! O sÄ±rada tek amacÄ±, hayal ettiÄŸi gibi bir eve sahip olmaktÄ±. Bu kararÄ±nÄ±n, hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek ilk adÄ±m olduÄŸundan henÃ¼z kendisinin bile haberi yoktu.Â

YILLARCA ÃœNLÃœ DÄ°ZÄ°DE OYNADI

BÃ¼tÃ¼n bunlar, 1990'lardan 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±na kadar ABD baÅŸta olmak Ã¼zere dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda ekrana gelen Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) adlÄ± diziyle adÄ±nÄ± duyuran David Charvet'nin baÅŸÄ±na geldi. Åžu anda 49 yaÅŸÄ±nda olan iki Ã§ocuk babasÄ± Charvet, 1992 ile 1996 arasÄ±nda Baywatch dizisinde Matt Brody karakterini canlandÄ±rdÄ±. Bu dizi, yapÄ±mda rol alan birÃ§ok kiÅŸi gibi onun da kariyerinde Ã¶nemli bir kilometre taÅŸÄ± oldu.

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Fransa'nÄ±n Lyon kentinde dÃ¼nyaya gelen David Charvet aynÄ± zamanda bir ÅŸarkÄ±cÄ±ydÄ±. Diziden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da mÃ¼zik kariyerine aÄŸÄ±rlÄ±k verdi. O dÃ¶nemde de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan ayrÄ±lmak gibi bir niyeti yoktu.

Fakat 2006 yÄ±lÄ±nda Malibu'da hayallerindeki evi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÅŸadÄ±klarÄ± ona yeni bir hayatÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Hem oyunculuk hem de mÃ¼zik kariyerini tatmin edici bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼ten David Charvet, o inÅŸaattan Ã§ok da memnun deÄŸildi. Sonra bir anda aklÄ±na bir fikir geldi. Ä°nÅŸaatÄ± Ã¼stlenen mÃ¼teahhit ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ± ve kendi hayalini kendisi gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±. Elbette bu iÅŸten anlayan gÃ¼venilir bir mÃ¼teahhitin yardÄ±mÄ±yla. Bu ÅŸekilde evin yapÄ±mÄ± tamamlandÄ±.

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ARTIK KAMERALARIN KARÅžISINDA DEÄžÄ°L

Sonra hiÃ§ beklemediÄŸi bir dizi olay gerÃ§ekleÅŸti. Charvet'nin evine hangi arkadaÅŸÄ± konuk olsa ona hep benzer cÃ¼mleleri kurdu: "Aman TanrÄ±m! Bu ev ne kadar gÃ¼zel. Bunu bir daha yapabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor musun?" Ä°ÅŸte arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n, evini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde sÃ¶ylediÄŸi bu sÃ¶zler, David Charvet'nin zihninde bir fikir oluÅŸmasÄ±na yol aÃ§tÄ±: Ä°nÅŸaat iÅŸine girecekti. Charvet ÅŸimdi Los Angeles'ta her yÄ±l 10 ile 14 arasÄ±nda konut projesi gerÃ§ekleÅŸtiren The Jones Builders Group adlÄ± ÅŸirketi iÅŸletiyor. Yani artÄ±k kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda ya da sahnede deÄŸil ve bambaÅŸka bir ÅŸekilde hayatÄ±nÄ± kazanÄ±yor.

EN Ã‡OK ONLARLA VAKÄ°T GEÃ‡Ä°REBÄ°LDÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°N MUTLU

New York Post'un magazin eki Page Six'e konuÅŸan David Charvet, yÄ±llar Ã¶nce bÃ¶yle bir karar verdiÄŸi iÃ§in hiÃ§ piÅŸman olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 2011 ile 2020 arasÄ±nda oyuncu Brooke Burke ile evli kalan Charvet'nin iki tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor. Charvet gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na en Ã§ok da 15 yaÅŸÄ±nda Heaven ve 14 yaÅŸÄ±nda Shaya adÄ±ndaki Ã§ocuklarÄ±yla daha Ã§ok vakit getirmesine imkan saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in seviniyor.

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'HAYATIMA YENÄ° BÄ°R ANLAM KATMALIYDIM'

Charvet bu konuda da dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ÅŸÃ¶yle aÃ§Ä±kladÄ±: " Ä°lk Ã§ocuÄŸum dÃ¼nyaya gelmeden Ã¶nce, konser vermek iÃ§in 5 yÄ±l iÃ§inde 42 Ã¼lkeye gittim. Bunu bir daha yapmamÄ±n imkanÄ± yoktu. HayatÄ±ma daha farklÄ± bir anlam katmalÄ±ydÄ±m." David Charvet, bu sÃ¶zleriyle baba olmadan Ã¶nceki hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rseydi Ã§ocuklarÄ±yla yeteri kadar zaman geÃ§iremeyeceÄŸinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi. Televizyon dizilerinde de oynamak istemediÄŸini belirten Charvet" Evde oturmak ve iyi bir baba olmak istedim. Her bir gÃ¼n Ã§ocuklarÄ±mÄ±n yanÄ±nda olmak istedim" diye konuÅŸtu.

Bir dÃ¶nemin Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ± Charvet, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±ndan, spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in de Ã§ok memnun. Bu konuda da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Her sabah erkenden uyanmak ve Ã§ocuklarÄ±mÄ±n, yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¶receÄŸi ilk kiÅŸi olmak benim iÃ§in bir nimet."

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Tam adÄ± David Franck Charvet olan eski yÄ±ldÄ±z, yeni inÅŸaatÃ§Ä±, 1972 yÄ±lÄ±nda Fransa'nÄ±n Lyon kentinde dÃ¼nyaya geldi. Christiane Charvet Haddad ve iÅŸ insanÄ± Paul Guez'in oÄŸlu olan Charvet, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda mÃ¼ziÄŸe ilgi duymaya baÅŸladÄ±. 1990 yÄ±lÄ±nda YeÅŸil Kart hakkÄ± kazanarak ABD'ye taÅŸÄ±ndÄ±. Orada da iÅŸleri yolunda gitti ve iki yÄ±l sonra Baywatch dizisinin kadrosuna katÄ±ldÄ±. ÃœÃ§ sezon boyunda Matt Brody karakterini canlandÄ±rdÄ±.

O DÄ°ZÄ°DE DE ROL ALDI

1996 ile 98 arasÄ±nda yine dÃ¶nemin Ã§ok izlenen yapÄ±mlarÄ±ndan biri olan Melrose Place'de kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bunun yanÄ± sÄ±ra Seduced and Betrayed, Derby, Angel Flight Down gibi yapÄ±mlarda rol aldÄ±. 1999'da oyunculuÄŸu bÄ±rakÄ±p tamamen mÃ¼ziÄŸe yÃ¶neldi. 2006 yÄ±lÄ±nda yeniden oyunculuÄŸa dÃ¶ndÃ¼ ve Prisoners of the Sun adlÄ± yapÄ±mda oynadÄ±. Ä°ÅŸte adÄ±nÄ±n oyuncu olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± son yapÄ±mda bu oldu.

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David Charvet 20 yÄ±l boyunca bir parçasÄ± olduÄŸu oyunculuk ve müzik dünyasÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na piÅŸman olmasa da baÅŸlarda küçücük bir hüzün hissettiÄŸini de gizlemedi. Bu konuda "Biraz üzüntü hissediyorum. Çünkü 20 yÄ±l boyunca yaptÄ±ÄŸÄ±m bu iÅŸi gerçekten sevdim."

'BEN ARTIK YILDIZ DEÄžÄ°L, HÄ°ZMET Ä°NSANIYIM'

Charvet, bugÃ¼n sahip olduÄŸu iki Ã¶nemli rolle gurur duyduÄŸunu da gizlemedi: Ä°ki Ã§ocuk babasÄ± olmak ve evler inÅŸa etmek. Bu konuda da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ± Charvet "Benim iÅŸim insanlara hizmet etmek. Ben artÄ±k hizmet insanÄ±yÄ±m, bir yÄ±ldÄ±z deÄŸilim."

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