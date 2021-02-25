ÃœnlÃ¼ modelin hazin sonu: Beni kÃ¶tÃ¼ insanlar bu hale dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

KENDÄ°SÄ°NE YÄ°YECEK VE AYAKKABI VEREN MUHABÄ°RLE SOHBET ETTÄ°

Uzun bir sÃ¼redir sokaklarda yaÅŸayan, kimi zaman ayakkabÄ± giymeden sadece Ã§oraplarÄ±yla dolaÅŸan eski model, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyadan evsizliÄŸe uzanan bir hayat Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± oldu. YaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±ldÄ±r bu ÅŸekilde yaÅŸayan eski model, Ã¶nceki gÃ¼n yine Ã§Ã¶pleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi ve kendisine yiyecek ile ayakkabÄ± veren bir muhabirle sohbet etti.

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Ã‡Ã–P KUTULARINI KARIÅžTIRDI

Bir dÃ¶nem fitnes modeli olarak tanÄ±nan 37 yaÅŸÄ±ndaki Loni Willison, Baywatch dizisiyle adÄ±nÄ± duyuran Jeremy Jackson'Ä±n eski eÅŸi olarak da biliniyor. Willison, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesine aldÄ±rmadan Ã§Ã¶p kutusundan bulduÄŸu ve iÅŸine yarayacak eÅŸyalarÄ± alÄ±p, eliyle Ã§ektiÄŸi tekerlekli arabasÄ±na koydu.

FOTOÄžRAFÃ‡I, YÄ°YECEK VE AYAKKABI VERDÄ°

Bu durumuyla onun geÃ§miÅŸteki gÃ¶steriÅŸli hayatÄ±nÄ± da bilen basÄ±nÄ±n da ilgisini Ã§eken Loni Willison, kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen bir foto muhabirinin getirdiÄŸi ayakkabÄ±larÄ± ve yiyecekleri aldÄ±ktan sonra onunla durumuyla ilgili olarak da konuÅŸtu. Willison, bu duruma dÃ¼ÅŸmesinin nedeninin Hollywood yaÅŸantÄ±sÄ± ya da uyuÅŸturucu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Ona gÃ¶re bu ÅŸekilde olmasÄ±nÄ±n nedeni kÃ¶tÃ¼ insanlar.

'SIKIÅžIP KALMIÅž DURUMDAYIM'

Eski model, fotoÄŸrafÃ§Ä±nÄ±n kendisine "Siz Ã¼nlÃ¼ Loni Willison musunuz?" diye sormasÄ± Ã¼zerine "ÃœnlÃ¼ mÃ¼ bilmem ama evet" dedi. FotoÄŸrafÃ§Ä± ona bÃ¶ylesine gÃ¼zel ve yetenekli birinin neden hayatÄ±na devam etmeyip sokaklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neden kimsenin kendisine yardÄ±m etmediÄŸini sormasÄ± Ã¼zerine de "sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸ durumdayÄ±m" diyerek yanÄ±t verdi.

'KÄ°MSE BANA YARDIM EDEMEZ'

Willison "Birinden bana yardÄ±m etmesini istesem bile, kimsenin benim iÃ§in yapabileceÄŸi bir ÅŸey yok. Bir binada yaÅŸayamÄ±yorum, bir evde yaÅŸayamÄ±yorum, hiÃ§bir yerde yaÅŸayamÄ±yorum. SÃ¼rekli olarak hareket etmek zorundayÄ±m" sÃ¶zleriyle de iÃ§inde bulunduÄŸu ruh halini ifade etti.

ESKÄ° EÅžÄ°YLE GÃ–RÃœÅžMÃœYOR

Loni Willison, The Sun gazetesine verdiÄŸi bir rÃ¶portajda eski eÅŸi Jeremy Jackson ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini belirtmiÅŸti. Åžimdi evsiz olarak yaÅŸayan eski model, arkadaÅŸlarÄ±yla da gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸini sÃ¶zlerine ekledi ve sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Kimsenin bana yardÄ±m etmesine ihtiyacÄ±m yok!"

'KENDÄ° KENDÄ°ME YETÄ°YORUM'

HayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rme konusunda kendi kendine yetebildiÄŸini belirten Loni Willison "Kendi kendime yaÅŸayabiliyorum. Burada ihtiyacÄ±m olan her ÅŸey var. Kimse beni umursamÄ±yor. Ben onlarÄ± gÃ¶rmek istemiyorum, onlar da beni gÃ¶rmek istemiyor" dedi. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± berbat etmek istemediÄŸini belirten Loni Willison, Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸka bazÄ± insanlar benim hayatÄ±mÄ± daÄŸÄ±ttÄ±. Sadece zaman geÃ§tikÃ§e neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rmeliyim" diyerek hayata bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

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2016'DAN BU YANA SOKAKLARDA YAÅžIYOR

Bir dÃ¶nem Ã¼nlÃ¼ fitnes dergilerinin kapaklarÄ± iÃ§in modellik yapan Willison 2016'dan bu yana evsiz. Eski model zaman zaman California Ã§evresinde Ã§Ã¶pleri karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rken ya da sokaklarda uyurken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

ESKÄ° EÅžÄ° YARDIM ETMEK Ä°STEMEDÄ°

Loni Willison, bir dÃ¶nemin gÃ¶zde dizilerinden Baywatch'da Hobie Buchannon karakterini canlandÄ±ran Jeremy Jackson ile kÄ±sa sÃ¼ren bir evlilik yaptÄ±. Ancak Ã§ift boÅŸandÄ±ktan sonra iliÅŸkileri tamamen koptu.Â

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