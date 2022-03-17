BakmayÄ±n 70 yÄ±ldÄ±r tahtta oturduÄŸuna: AcÄ±sÄ±nÄ± iÃ§ine atmÄ±ÅŸ

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KRALÄ°Ã‡E DE ÃœZÃœLÃœR

Her ÅŸeyden Ã¶nemlisi atalarÄ±ndan kendisine miras kalan bir tahtta oturduÄŸu iÃ§in olup biten hiÃ§bir ÅŸeyin onu etkilemediÄŸi, hatta belki de Ã¼zmediÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi var birÃ§ok kiÅŸinin zihninde. Ya gerÃ§ek... Yani durum tam olarak bÃ¶yle mi? KÄ±sa bir sÃ¼re sonra piyasaya Ã§Ä±kacak olan bir kitaba gÃ¶re pek de Ã¶yle deÄŸil.

ÃœÃ‡ KEZ AYNI ÃœZÃœNTÃœYÃœ YAÅžADI

Yazar Robert Hardman, kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II (ZamanÄ±mÄ±zÄ±n KraliÃ§esi: KraliÃ§e 2. Elizabeth'in HayatÄ±) adlÄ± biyografi kitabÄ±nda, 95 yaÅŸÄ±ndaki bu gÃ¼Ã§lÃ¼ kadÄ±nÄ±n Ã§ok fazla kiÅŸiye anlatmadÄ±ÄŸÄ±, hep iÃ§ine attÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼Â satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼. Hardman'Ä±n kitabÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re bu bÃ¼yÃ¼k acÄ±, 74 yÄ±llÄ±k hayat arkadaÅŸÄ± Prens Philip'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ deÄŸil, ondan yÄ±llar Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸen bambaÅŸka bir durum.

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ÃœÃ‡ÃœNÃœN YUVASI DA AYNI YIL DAÄžILDI

Robert Hardman, kitabÄ±nda, Buckingham SarayÄ±'nÄ±n eski Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in toplum Ã¶nÃ¼nde konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, hatta belki ailesi iÃ§inde de Ã§ok lafÄ±nÄ± aÃ§madÄ±ÄŸÄ± ve bir kez deÄŸil Ã¼Ã§ kez yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± o bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. KraliÃ§e'nin hayatÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼n ne olduÄŸuna gelince... ÃœÃ§ Ã§ocuÄŸunun da ardÄ± ardÄ±na eÅŸlerinden boÅŸanmasÄ±. Ãœstelik hepsinin yuvasÄ±nÄ±n da aynÄ± yÄ±l daÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±. KraliÃ§e'nin bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Anne, Charles ve Andrew'nun ilk evlilikleri boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±. Charles ve Anne ikinci evliliklerini yaptÄ±lar daha sonra. Andrew ise bir daha evlenmedi. 2. Elizabeth'in evliliÄŸini baÅŸarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ten tek Ã§ocuÄŸu ise en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Edward.

Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II adlÄ± kitaptan People dergisinin yaptÄ±ÄŸÄ± alÄ±ntÄ±, bu yÄ±l tahta çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan Kraliçe'nin bu durumdan nasÄ±l etkilendiÄŸini de gözler önüne seriyor. Hardman kitabÄ±nda 2. Elizabeth'in, boÅŸanma görüÅŸmelerini her zaman üzüntü verici bulduÄŸu bilgisine yer verdi.

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'ÃœZÃœNTÃœSÃœNÃœ KÃœÃ‡ÃœMSEMEMEK LAZIM'

KraliÃ§e'nin eski bir Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kitapta yer alan tanÄ±klÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re 2. Elizabeth Ã§ocuklarÄ±nÄ±n boÅŸanmasÄ±ndan, sandÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§ok daha fazla etkilendi. Bu Ã§alÄ±ÅŸan, durumu ÅŸÃ¶yle Ã¶zetledi: "Bir keresinde ona 'Majesteleri, bu her yerde oluyor. Bu yaygÄ±n bir sÃ¼reÃ§' dedim. Ama o bana sadece ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: 'DÃ¶rt tanesinden Ã¼Ã§Ã¼.' Bu eski Ã§alÄ±ÅŸan, sÃ¶z konusu konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda KraliÃ§e'nin saf bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ve kÄ±zgÄ±nlÄ±k iÃ§inde olduÄŸunu da belirtti ve sonra da ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Onun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± acÄ±yÄ± kÃ¼Ã§Ã¼msememek lazÄ±m."

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Ä°LK GÃ–Z AÄžRISI: KraliÃ§e 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk Ã§ocuÄŸu Charles.Â

SOÄžUKKANLILIÄžINI YÄ°TÄ°RMEDÄ°

Robert Hardman kitabÄ±nda KraliÃ§e'nin kendisinin de "korkunÃ§ bir yÄ±l" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± 1992'de yaÅŸananlara da yer verdi. O yÄ±l Windsor Kalesi'nde Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra aile iÃ§indeki bir baÅŸka "yangÄ±n" ile de mÃ¼cadele etmek zorunda kaldÄ± KraliÃ§e. AynÄ± yÄ±l arka arkaya Charles ile Diana'nÄ±n, Andrew ile Sarah Ferguson'Ä±n, tek kÄ±zÄ± Anne ile Mark Philips'in evliliÄŸinin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼. Fakat, Hardman'Ä±n kitabÄ±nda da vurguladÄ±ÄŸÄ± gibi KraliÃ§e ne kadar Ã¼zÃ¼lse de soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybetmemeyi baÅŸardÄ±.

Hardman'Ä±n kitabÄ±nda ifade ettiÄŸine göre Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles ile Diana Spencer'Ä±n, baÅŸÄ±ndan beri çok konuÅŸulan evliliÄŸinin bittiÄŸini anlasa da bu konuda sessiz kalmayÄ± seçti ve harekete geçmedi. Bu, onun, babasÄ± Kral 6. George'dan öÄŸrendiÄŸi bir "dersti." Robert Hardman'Ä±n kitabÄ±nda yer alan satÄ±rlara göre Kraliçe'nin annesi Ana Kraliçe Elizabeth'in de bu tür durumlardaki yaklaÅŸÄ±mÄ± böyleydi. "Böyle durumlarda- sanki öyle bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi- hayatÄ±na devam ederdi. Bu yüzden de kendisine kraliyet çalÄ±ÅŸanlarÄ± arasÄ±nda "imperyal devekuÅŸu" lakabÄ± takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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BU DA GEÃ‡ER

Bu Ã§alkantÄ±lÄ± dÃ¶neminde KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan Sir John Major da Hardman'Ä±n kitabÄ± iÃ§in deneyimlerini anlattÄ±. Ona gÃ¶re "FÄ±rtÄ±nalar gelir ve gider. BazÄ±larÄ± diÄŸerlerinden daha kÃ¶tÃ¼dÃ¼r. Ama o her zaman baÅŸÄ±nÄ± eÄŸer ve aralarÄ±ndan geÃ§er." Major'a gÃ¶re KraliÃ§e'nin her zamanki felsefesini Ã¶zetleyen kelimeler de ÅŸunlar:Â 'Bu da geÃ§er.'Â

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SUÃ‡LANSA DA PANÄ°ÄžE KAPILMADI

Robert Hardman'Ä±n satÄ±rlarÄ±na gÃ¶re zaman zaman bÃ¶yle durumlarda harekete geÃ§mediÄŸi iÃ§in suÃ§lansa da KraliÃ§e hiÃ§bir zaman paniÄŸe kapÄ±lmadÄ±. Onun tÃ¼m krizler karÅŸÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli ÅŸey dingin kalmaktÄ±.

YASAK Ä°LÄ°ÅžKÄ° YAÅžADI

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in tek kÄ±zÄ± Prenses Anne, ilk evliliÄŸini 1973 ile 1992 arasÄ±nda Mark Philips ile yaptÄ±. Fakat iddialara gÃ¶re bu evlilik Ã§ok da mutlu bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼medi. Anne'in, iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ± Mark Philips ile evliyken, korumasÄ± Peter Cross ile yasak aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± da Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Hatta bu yasak iliÅŸki, evliliÄŸin son yÄ±llarÄ±nda deÄŸil daha Ã¶nce yani 1980'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Anne'in kocasÄ± Mark Philips, karÄ±sÄ±nÄ±n kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince Cross'u gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±. Ama bu bile onlarÄ±n bir sÃ¼re daha gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini engellemedi.

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ANDREW ANNESÄ°YLE: Prens Andrew, annesinin "baÅŸÄ±nÄ± en Ã§ok aÄŸrÄ±tan" Ã§ocuÄŸu.

AYNI YIL EVLENDÄ°

Fakat Prenses Anne ile Mark Philips'in evliliÄŸinin sona erme nedeni bu deÄŸil bir baÅŸka yasak iliÅŸki. Anne'in, kocasÄ±ndan, Tim Laurence uÄŸruna boÅŸandÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuldu. Anne, Mark Philips'ten boÅŸanÄ±r boÅŸanmaz aynÄ± yÄ±l Laurence ile evlendi.

AYNI YIL ONLAR DA YOLLARINI AYIRDI

Gelelim son dÃ¶nemde aleyhine aÃ§Ä±lan cinsel taciz davasÄ±ndan "kÄ±l payÄ±" kurtulan Prens Andrew ile Sarah Ferguson'Ä±n evliliÄŸine. Sarah ile Andrew 1986 yÄ±lÄ±nda gayet gÃ¶steriÅŸli bir tÃ¶renle evlendiler. BaÅŸlarda birbirlerini seviyorlardÄ± da. Ama sonra iÅŸler deÄŸiÅŸti ve onlar da 1992 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdiler. Bunun nedenlerine gelirsek...

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KIZININ DOÄžUMUNDA BÄ°LE Ä°ZÄ°N ALIP KARISININ YANINA GÄ°DEBÄ°LDÄ°

BasÄ±na yansÄ±yanlara gÃ¶re Sarah Ferguson evlendikten sonra hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±. KocasÄ±nÄ±n hep yanÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken, Andrew deniz kuvvetlerine baÄŸlÄ± bir gÃ¶reve gÃ¶nderildi. Sarah ilk kÄ±zÄ± Beatrice'e hamileyken de yalnÄ±z kaldÄ±. DoÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ±nda da Andrew sadece 10 gÃ¼nlÃ¼k izin alÄ±p yanÄ±na gidebildi. Ä°kinci kÄ±zlarÄ± Eugenie'nin dÃ¼nyaya geliÅŸi de bu durumu deÄŸiÅŸtiremedi. Ã‡iftin evliliÄŸi 1992 yÄ±lÄ±nda yÄ±kÄ±ldÄ±. Resmi olarak ise 1996'da boÅŸandÄ±lar.

EN KÃœÃ‡ÃœK OÄžLU: KraliÃ§e'nin en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Edward.

EN Ã‡OK KONUÅžULAN EVLÄ°LÄ°K VE BOÅžANMA

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok konuÅŸtuÄŸu boÅŸanmaya gelirsek... Bunun kahramanlarÄ± Prens Charles ile Diana Spencer ya da hala birÃ§ok kiÅŸinin onu andÄ±ÄŸÄ± adÄ±yla "kalplerin prensesi". TahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisi olan Prens Charles 34 yaÅŸÄ±ndayken, henÃ¼z 19 yaÅŸÄ±nda olan Diana Spencer ile evlendiÄŸinde herkes bunun bir peri masalÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ hali olduÄŸunu sanÄ±yordu. DÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuklarÄ± William ile Harry de bu tablonun tamamlayÄ±cÄ±sÄ±ydÄ±. Ama sadece gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸte! Ã‡Ã¼nkÃ¼ Charles ile Diana'nÄ±n evliliÄŸi pek de Ã¶yle peri masalÄ± gibi deÄŸildi.

RESMÄ° OLARAK 1996'DA BOÅžANDILAR

AslÄ±nda bir sÃ¼re sonra mutsuzluk dÄ±ÅŸarÄ±dan da gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale geldi. Charles'Ä±n; Camilla ile iliÅŸkisini bir tÃ¼rlÃ¼ bitirmemesi bu evliliÄŸin yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedenlerinden biriydi. Bu arada Diana da sÄ±k sÄ±k evlilik dÄ±ÅŸÄ± iliÅŸkileriyle gÃ¼ndeme gelmeye baÅŸladÄ±. Sonunda onlar da 1992 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdiler. AslÄ±nda Diana daha evlenmeden Ã¶nce ablalarÄ±na dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iptal etmek istediÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti, belki de kendisini nasÄ±l bir mutsuzluÄŸun beklediÄŸini tahmin etmiÅŸti. Ama artÄ±k Ã§ok geÃ§ti ve yapÄ±labilecek bir ÅŸey kalmamÄ±ÅŸtÄ±. Charles ile Diana resmi olarak 1996'da boÅŸandÄ±. Bundan bir yÄ±l sonra Diana sevgilisi Dode El Fayed ile birlikte Paris'te geÃ§irdiÄŸi trafik kazasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Charles 2005 yÄ±lÄ±nda hiÃ§ vazgeÃ§emediÄŸi aÅŸkÄ± Camilla Parker Bowles ile evlendi.





EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ° YÃœRÃœTEN TEK Ã‡OCUÄžU

Evlilik konusunda KraliÃ§e'nin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren tek Ã§ocuÄŸu en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Edward oldu. 1999 yÄ±lÄ±nda Sophie Rhys-Jones ile evlenen Edward iki Ã§ocuk babasÄ± oldu. Edward ile karÄ±sÄ± Sophie, Harry ile Meghan'Ä±n aileden ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±lar. KraliÃ§e'nin, bu evliliÄŸin sÃ¼rmesindeki rolÃ¼ nedeniyle de gelini Sophie'ye ayrÄ± bir sevgi duyduÄŸu belirtiliyor.

EN BÃœYÃœK Ä°KÄ° Ã‡OCUÄžU: KraliÃ§e'nin en bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± Prens Charles ve Prenses Anne.Â

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AÄ°LE ALBÃœMÃœNDEN: KraliÃ§e 2. Elizabeth ve Prens Philip, Ã§ocuklarÄ±yla sarayÄ±n bahÃ§esinde oynarken.