BakmayÄ±n 70 yÄ±ldÄ±r tahtta oturduÄŸuna: AcÄ±sÄ±nÄ± iÃ§ine atmÄ±ÅŸ

KRALİÇE DE ÜZÜLÜR

Her şeyden önemlisi atalarından kendisine miras kalan bir tahtta oturduğu için olup biten hiçbir şeyin onu etkilemediği, hatta belki de üzmediği düşüncesi var birçok kişinin zihninde. Ya gerçek... Yani durum tam olarak böyle mi? Kısa bir süre sonra piyasaya çıkacak olan bir kitaba göre pek de öyle değil.

ÜÇ KEZ AYNI ÜZÜNTÜYÜ YAŞADI

Yazar Robert Hardman, kaleme aldığı Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II (Zamanımızın Kraliçesi: Kraliçe 2. Elizabeth'in Hayatı) adlı biyografi kitabında, 95 yaşındaki bu güçlü kadının çok fazla kişiye anlatmadığı, hep içine attığı en büyük üzüntüsünü satırlara döktü. Hardman'ın kitabında ileri sürdüğüne göre bu büyük acı, 74 yıllık hayat arkadaşı Prens Philip'in ölümü değil, ondan yıllar önce gerçekleşen bambaşka bir durum.

ÜÇÜNÜN YUVASI DA AYNI YIL DAĞILDI

Robert Hardman, kitabında, Buckingham Sarayı'nın eski çalışanlarının da tanıklığıyla, Kraliçe 2. Elizabeth'in toplum önünde konuşmadığı, hatta belki ailesi içinde de çok lafını açmadığı ve bir kez değil üç kez yaşadığı o büyük üzüntüyü gözler önüne serdi. Kraliçe'nin hayatındaki en büyük üzüntüsünün ne olduğuna gelince... Üç çocuğunun da ardı ardına eşlerinden boşanması. Üstelik hepsinin yuvasının da aynı yıl dağılmış olması. Kraliçe'nin büyük çocukları Anne, Charles ve Andrew'nun ilk evlilikleri boşanmayla sonuçlandı. Charles ve Anne ikinci evliliklerini yaptılar daha sonra. Andrew ise bir daha evlenmedi. 2. Elizabeth'in evliliğini başarıyla yürüten tek çocuğu ise en küçük oğlu Prens Edward.

Queen of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II adlı kitaptan People dergisinin yaptığı alıntı, bu yıl tahta çıkışının 70'inci yılını kutlayan Kraliçe'nin bu durumdan nasıl etkilendiğini de gözler önüne seriyor. Hardman kitabında 2. Elizabeth'in, boşanma görüşmelerini her zaman üzüntü verici bulduğu bilgisine yer verdi.

'ÜZÜNTÜSÜNÜ KÜÇÜMSEMEMEK LAZIM'

Kraliçe'nin eski bir çalışanının kitapta yer alan tanıklığına göre 2. Elizabeth çocuklarının boşanmasından, sandığından çok daha fazla etkilendi. Bu çalışan, durumu şöyle özetledi: "Bir keresinde ona 'Majesteleri, bu her yerde oluyor. Bu yaygın bir süreç' dedim. Ama o bana sadece şunları söyledi: 'Dört tanesinden üçü.' Bu eski çalışan, söz konusu konuşma sırasında Kraliçe'nin saf bir üzüntü ve kızgınlık içinde olduğunu da belirtti ve sonra da şöyle konuştu: "Onun yaşadığı acıyı küçümsememek lazım."

İLK GÖZ AĞRISI: Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in ilk çocuğu Charles.

SOĞUKKANLILIĞINI YİTİRMEDİ

Robert Hardman kitabında Kraliçe'nin kendisinin de "korkunç bir yıl" diye tanımladığı 1992'de yaşananlara da yer verdi. O yıl Windsor Kalesi'nde çıkan yangının yanı sıra aile içindeki bir başka "yangın" ile de mücadele etmek zorunda kaldı Kraliçe. Aynı yıl arka arkaya Charles ile Diana'nın, Andrew ile Sarah Ferguson'ın, tek kızı Anne ile Mark Philips'in evliliğinin yıkıldığını gördü. Fakat, Hardman'ın kitabında da vurguladığı gibi Kraliçe ne kadar üzülse de soğukkanlılığını kaybetmemeyi başardı.

Hardman'ın kitabında ifade ettiğine göre Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles ile Diana Spencer'ın, başından beri çok konuşulan evliliğinin bittiğini anlasa da bu konuda sessiz kalmayı seçti ve harekete geçmedi. Bu, onun, babası Kral 6. George'dan öğrendiği bir "dersti." Robert Hardman'ın kitabında yer alan satırlara göre Kraliçe'nin annesi Ana Kraliçe Elizabeth'in de bu tür durumlardaki yaklaşımı böyleydi. "Böyle durumlarda- sanki öyle bir şey olmamış gibi- hayatına devam ederdi. Bu yüzden de kendisine kraliyet çalışanları arasında "imperyal devekuşu" lakabı takılmıştı.

BU DA GEÇER

Bu çalkantılı döneminde Kraliçe 2. Elizabeth'in çalışanı olan Sir John Major da Hardman'ın kitabı için deneyimlerini anlattı. Ona göre "Fırtınalar gelir ve gider. Bazıları diğerlerinden daha kötüdür. Ama o her zaman başını eğer ve aralarından geçer." Major'a göre Kraliçe'nin her zamanki felsefesini özetleyen kelimeler de şunlar: 'Bu da geçer.'

SUÇLANSA DA PANİĞE KAPILMADI

Robert Hardman'ın satırlarına göre zaman zaman böyle durumlarda harekete geçmediği için suçlansa da Kraliçe hiçbir zaman paniğe kapılmadı. Onun tüm krizler karşısında yaptığı en önemli şey dingin kalmaktı.

YASAK İLİŞKİ YAŞADI

Kraliçe 2. Elizabeth'in tek kızı Prenses Anne, ilk evliliğini 1973 ile 1992 arasında Mark Philips ile yaptı. Fakat iddialara göre bu evlilik çok da mutlu bir şekilde yürümedi. Anne'in, iki çocuğunun babası Mark Philips ile evliyken, koruması Peter Cross ile yasak aşk yaşadığı da öne sürüldü. Hatta bu yasak ilişki, evliliğin son yıllarında değil daha önce yani 1980'de başlamıştı. Anne'in kocası Mark Philips, karısının kendisini aldattığını öğrenince Cross'u görevinden uzaklaştırdı. Ama bu bile onların bir süre daha görüşmesini engellemedi.

ANDREW ANNESİYLE: Prens Andrew, annesinin "başını en çok ağrıtan" çocuğu.

AYNI YIL EVLENDİ

Fakat Prenses Anne ile Mark Philips'in evliliğinin sona erme nedeni bu değil bir başka yasak ilişki. Anne'in, kocasından, Tim Laurence uğruna boşandığı konuşuldu. Anne, Mark Philips'ten boşanır boşanmaz aynı yıl Laurence ile evlendi.

AYNI YIL ONLAR DA YOLLARINI AYIRDI

Gelelim son dönemde aleyhine açılan cinsel taciz davasından "kıl payı" kurtulan Prens Andrew ile Sarah Ferguson'ın evliliğine. Sarah ile Andrew 1986 yılında gayet gösterişli bir törenle evlendiler. Başlarda birbirlerini seviyorlardı da. Ama sonra işler değişti ve onlar da 1992 yılında yollarını ayırmaya karar verdiler. Bunun nedenlerine gelirsek...

KIZININ DOĞUMUNDA BİLE İZİN ALIP KARISININ YANINA GİDEBİLDİ

Basına yansıyanlara göre Sarah Ferguson evlendikten sonra hayal kırıklığına uğradı. Kocasının hep yanında kalacağını düşünürken, Andrew deniz kuvvetlerine bağlı bir göreve gönderildi. Sarah ilk kızı Beatrice'e hamileyken de yalnız kaldı. Doğum yaptığında da Andrew sadece 10 günlük izin alıp yanına gidebildi. İkinci kızları Eugenie'nin dünyaya gelişi de bu durumu değiştiremedi. Çiftin evliliği 1992 yılında yıkıldı. Resmi olarak ise 1996'da boşandılar.

EN KÜÇÜK OĞLU: Kraliçe'nin en küçük oğlu Edward.

EN ÇOK KONUŞULAN EVLİLİK VE BOŞANMA

Dünyanın en çok konuştuğu boşanmaya gelirsek... Bunun kahramanları Prens Charles ile Diana Spencer ya da hala birçok kişinin onu andığı adıyla "kalplerin prensesi". Tahtın ilk sıradaki varisi olan Prens Charles 34 yaşındayken, henüz 19 yaşında olan Diana Spencer ile evlendiğinde herkes bunun bir peri masalının gerçeğe dönüşmüş hali olduğunu sanıyordu. Dünyaya gelen iki çocukları William ile Harry de bu tablonun tamamlayıcısıydı. Ama sadece görünüşte! Çünkü Charles ile Diana'nın evliliği pek de öyle peri masalı gibi değildi.

RESMİ OLARAK 1996'DA BOŞANDILAR

Aslında bir süre sonra mutsuzluk dışarıdan da görünür hale geldi. Charles'ın; Camilla ile ilişkisini bir türlü bitirmemesi bu evliliğin yıkılmasının en önemli nedenlerinden biriydi. Bu arada Diana da sık sık evlilik dışı ilişkileriyle gündeme gelmeye başladı. Sonunda onlar da 1992 yılında yollarını ayırmaya karar verdiler. Aslında Diana daha evlenmeden önce ablalarına düğünü iptal etmek istediğini söylemişti, belki de kendisini nasıl bir mutsuzluğun beklediğini tahmin etmişti. Ama artık çok geçti ve yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Charles ile Diana resmi olarak 1996'da boşandı. Bundan bir yıl sonra Diana sevgilisi Dode El Fayed ile birlikte Paris'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Charles 2005 yılında hiç vazgeçemediği aşkı Camilla Parker Bowles ile evlendi.





EVLİLİĞİNİ YÜRÜTEN TEK ÇOCUĞU

Evlilik konusunda Kraliçe'nin yüzünü güldüren tek çocuğu en küçük oğlu Prens Edward oldu. 1999 yılında Sophie Rhys-Jones ile evlenen Edward iki çocuk babası oldu. Edward ile karısı Sophie, Harry ile Meghan'ın aileden ayrılmasından sonra daha fazla ön plana çıkmaya başladılar. Kraliçe'nin, bu evliliğin sürmesindeki rolü nedeniyle de gelini Sophie'ye ayrı bir sevgi duyduğu belirtiliyor.

EN BÜYÜK İKİ ÇOCUĞU: Kraliçe'nin en büyük çocukları Prens Charles ve Prenses Anne.

AİLE ALBÜMÜNDEN: Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Philip, çocuklarıyla sarayın bahçesinde oynarken.