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YAÅžI Ä°LERLÄ°YOR, SAÄžLIÄžI GÄ°DEREK BOZULUYOR

Bir kraliyet uzmanÄ±na gÃ¶re bu yÄ±l tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayan KraliÃ§e, artÄ±k Ã¼lkesi iÃ§in "bir gÃ¼Ã§ odaÄŸÄ±" gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ sergilemiyor. Elbette bu konudaki en Ã¶nemli etken de 2. Elizabeth'in 95 yaÅŸÄ±nda olmasÄ± ve giderek bozulan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±.Â

AYAK UYDURMAYA Ã‡ALIÅžIYOR AMA ZORLANIYOR

YÄ±llardÄ±r Ä°ngiliz kraliyet ailesini takip eden yazar ve kraliyet yorumcusu Angela Levin, Sky News'a yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede Ã¶zellikle de kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce Covid 19 atlatan KraliÃ§e 2. Elizabeth'in "artÄ±k Ã¼lke iÃ§in bir gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶rÃ¼nmediÄŸini" ileri sÃ¼rdÃ¼. Levin'e gÃ¶re bu, KraliÃ§e'nin hayatÄ±ndaki en zor dÃ¶nem. Levin, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in bir yandan programÄ±ndaki etkinliklere bir yandan da tahttaki 70'inci yÄ±lÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan Platin JÃ¼bile programlarÄ±na ayak uydurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyip bu konuda da zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r hale geldiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.Â Â

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Angela Levin, KraliÃ§e'nin, geÃ§en yÄ±l Ã¶len eÅŸi Prens Philip'in anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen Ã¶zel programa katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda onun nasÄ±l olduÄŸunu herkesin gÃ¶receÄŸini sÃ¶yledi. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: " Ã‡Ã¼nkÃ¼ o programa katÄ±lmak istemeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum. Fakat bu ÅŸekilde Ã§ok zor olacak. "Â

Kraliçe 2. Elizabeth'in bugün Westminister Abbey'de yapÄ±lacak olan Milletler TopluluÄŸu Günü etkinliÄŸine katÄ±lamayacaÄŸÄ± daha önce açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa bir süre önce Covid 19 atlatan Kraliçe, ülkesinin en önemli etkinliklerinden birine katÄ±lmasÄ±nÄ± dört gözle bekleyenleri hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Commonwealth Day (Milletler TopluluÄŸu Günü) törenine 2. Elizabeth'in katÄ±lmayacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan resmi açÄ±klamada, "95 yaÅŸÄ±ndaki Kraliçe'nin bu önemli törende büyük oÄŸlu ve varisi Prens Charles tarafÄ±ndan temsil edileceÄŸi" belirtildi. Kraliçe 2.Elizabeth, ülkesi ve tüm BaÄŸÄ±msÄ±z Milletler TopluluÄŸu için çok önemli olan bu etkinliÄŸe en son 2013 yÄ±lÄ±nda katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. O yÄ±l midesiyle ilgili bir saÄŸlÄ±k sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± için törende yer alamamÄ±ÅŸtÄ± Kraliçe. Daha önce 1993 yÄ±lÄ±nda da grip olduÄŸu için törene katÄ±lamadÄ±.

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KraliÃ§e'nin Commonwealth Day (Milletler TopluluÄŸu GÃ¼nÃ¼) etkinliklerine katÄ±lmayacak olmasÄ± saÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili endiÅŸeleri artÄ±rdÄ±. Fakat Ä°ngiliz basÄ±nÄ±ndaki haberlere bakÄ±lÄ±rsa bunun nedeni sadece KraliÃ§e'nin hareket etme konusunda eski yeteneÄŸini yitirmiÅŸ olmasÄ±. Bu iddialara gÃ¶re son dÃ¶nemde sÄ±k sÄ±k baston kullanan KraliÃ§e, eÄŸer Westminister'daki tÃ¶rene katÄ±lÄ±rsa uzun bir yolu yÃ¼rÃ¼mesi gerekecek. Ancak ondan sonra oturabilecek. Fakat ÅŸu andaki durumu bu yolu rahatÃ§a yÃ¼rÃ¼mesine engel teÅŸkil ediyor. Ãœstelik Ã§Ä±kmak zorunda olduÄŸu basamaklar da var. BÃ¼tÃ¼n bunlar yÃ¼zÃ¼nden de KraliÃ§e her zaman bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiÄŸi bu tÃ¶rene katÄ±lmayacak.

EN BÃœYÃœK DESTEKÃ‡Ä°SÄ° ARTIK YANINDA DEÄžÄ°L

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa KraliÃ§e 2. Elizabeth uzun saltanatÄ± sÄ±rasÄ±nda birÃ§ok zor dÃ¶nemi atlattÄ±. Hatta daha tahta Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n karanlÄ±k gÃ¼nlerini de yaÅŸadÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ÅŸu son yÄ±llarda yaÅŸadÄ±klarÄ± onun aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶ncekilerden Ã§ok daha zor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k yanÄ±nda ona her koÅŸulda destek olan eÅŸi Prens Philip yok. Bir baÅŸka deyiÅŸle eÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ KraliÃ§e iÃ§in bu anlamda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± oldu. Onu son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±ktan sonra KraliÃ§e'nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ± da eskiyi aratÄ±r hale geldi. Bu arada ardÄ± ardÄ±na ailevi sorunlarla yÃ¼zleÅŸmek ve bunlarla ilgili kararlar almak zorunda kaldÄ±.

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ZORLUKLARI ATLATTI

Gelin KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kiÅŸisel tarihinin sayfalarÄ±nÄ± Ã§evirip onun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sadece kendisinin deÄŸil bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n mercek altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± o zor dÃ¶nemlerini bir hatÄ±rlayalÄ±m.

'KORKUNÃ‡ BÄ°R YIL'

Takvimler, 1992 yÄ±lÄ±nÄ±n kasÄ±m ayÄ±nÄ± gÃ¶steriyordu. Londra'daki Guildhall'de konuÅŸan KraliÃ§e 2. Elizabeth, 1992'nin kendisi iÃ§in geriye bakÄ±p da zevkle hatÄ±rlayacaÄŸÄ± bir yÄ±l olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 1992'yi Latince sÃ¶zcÃ¼kler kullanÄ±p "annus horibilis" yani "korkunÃ§ yÄ±l" olarak tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu konuda hiÃ§ de haksÄ±z sayÄ±lmazdÄ± KraliÃ§e. Bu konuÅŸmayÄ± yapmasÄ±ndan sadece birkaÃ§ gÃ¼n, Ã¶nce bin yÄ±ldÄ±r ailesinin resmi konutlarÄ±ndan biri olan Windsor Åžatosu'nda bir yangÄ±n Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Elektrik kontaÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirlenen bu yangÄ±nda Kale'nin 115 odasÄ± etkilendi ve toplamda 62 milyon sterlinlik bir zarar oluÅŸtu. Mucize eseri bu bÃ¼yÃ¼k yangÄ±nda hiÃ§ kimsenin burnu bile kanamadÄ±. Bu yangÄ±n KraliÃ§e 2. Elizabeth iÃ§in ardÄ± ardÄ±na geliÅŸen Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 1992 yÄ±lÄ±na nokta koyan geliÅŸme oldu. Fakat o 365 gÃ¼n iÃ§inde bir dizi talihsiz olaya daha tanÄ±k oldu KraliÃ§e.

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TEK KIZININ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° YIKILDI

O yÄ±l iki Ã§ocuÄŸu da evliliklerini bitirme kararÄ± aldÄ±. Hem Prens Andrew hem de kÄ±zÄ± Prenses Anne aynÄ± yÄ±l boÅŸandÄ±. KraliÃ§e 2. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kÄ±zÄ± Prenses anne, 1973'te evlendiÄŸi Mark Philips'ten 1992'de boÅŸandÄ±. AynÄ± yÄ±l Timothy Laurence ile evlendi.

OÄžLU DA BOÅžANDI

Ortanca oÄŸlu Prens Andrew ile Sarah Ferguson'Ä±n evliliÄŸi 1996'da bitti. Fakat resmi olarak boÅŸanmalarÄ±ndan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce zaten yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±. Bu arada Andrew'nun son dÃ¶nemde aileye yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± sorunlar da cabasÄ±. BÃ¼tÃ¼n unvanlarÄ± elinden alÄ±nan Andrew; yakÄ±nda cinsel taciz iddialarÄ± nedeniyle yargÄ±lanmaktan son anda kurtuldu.

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DIANA'NIN Ã–LÃœMÃœ DÃ–NEMÄ°NDE ELEÅžTÄ°RÄ° OKLARININ HEDEFÄ° OLDU

Onun Prenses Diana'nÄ±n 1997 AÄŸustos'unda trajik Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sakin yaklaÅŸÄ±mÄ± ve beÅŸ gÃ¼n milli yas gÃ¼nlerinde kral ailesinin saraydan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamasÄ± BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ±larÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunun hoÅŸuna gitmedi. Aile kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Diana'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden bir gÃ¼n Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±, ancak bununla birlikte Britanya basÄ±nÄ±nÄ±n keskin eleÅŸtirisine maruz kaldÄ±.

Kraliçe'nin, aÅŸkÄ± uÄŸruna tahtÄ±nÄ± bÄ±rakan ve böylece babasÄ±na kral olma yolunu açan amcasÄ± 8. Edward ile ilgili olarak yazdÄ±ÄŸÄ± kitapla tanÄ±nan tarihçi Andrew Lownie, son iki yÄ±lÄ±n daha da zor olduÄŸunu ileri sürdü. Lownie'ye göre 2020'den ÅŸu ana kadar yaÅŸadÄ±klarÄ±, 1992 yÄ±lÄ±nda olanlarÄ± bile mumla aratacak türden. Tarihçi- yazara göre Kraliçe için en kötüsü 74 yÄ±llÄ±k eÅŸi Prens Philip'i kaybetmesi. Tarihçi Andrew Lownie'nin vurguladÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka durum da ortanca oÄŸlu Andrew'nun Kraliçe'ye yaÅŸattÄ±klarÄ±. AmerikalÄ± Virginia Roberts Giuffre tarafÄ±ndan aleyhine cinsel taciz davasÄ± açÄ±lan Andrew sadece kendisi üzülmedi tüm ailesini de zor durumda bÄ±raktÄ±. Sonunda Giuffre ile 12 milyon sterlinlik bir anlaÅŸma yapÄ±ldÄ± ve Andrew da yargÄ±lanmak zorunda kalmadan rahat bir nefes aldÄ±.

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Fakat KraliÃ§e'nin "Ã§ilesi" bununla da bitmiÅŸ deÄŸil. Torunu Harry ile eÅŸi Meghan'Ä±n aileden ayrÄ±lmasÄ±, ardÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalar derken ÅŸimdi sÄ±rada Harry'nin anÄ±larÄ±nÄ± kaleme alacaÄŸÄ± kitabÄ± var. BÃ¼tÃ¼n aile, kendileri hakkÄ±nda "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k yaptÄ±lar" suÃ§lamasÄ±nÄ± bile ileri sÃ¼ren Prens Harry'nin bu kitapta anlatabilecekleri yÃ¼zÃ¼nden tedirgin bir bekleyiÅŸ iÃ§inde.

KENDÄ° ADINI TAÅžIYAN BEBEÄžÄ° GÃ–REBÄ°LECEK MÄ°?

Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na sÄ±k sÄ±k yansÄ±yan bir baÅŸka konu daha var. O da yaÅŸÄ± giderek ilerleyen KraliÃ§e'nin, artÄ±k ABD'de yaÅŸayan torunu Harry'nin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Lilibet'i gÃ¶rÃ¼p gÃ¶remeyeceÄŸi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Harry, kendisine koruma verilmemesini ileri sÃ¼rÃ¼p ailesini tehlikeye atmamak iÃ§in Ä°ngiltere'ye gitmeyi istemiyor. Bu durum da KraliÃ§e'nin de kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± gÃ¶rmesini engelliyor. Bu arada Harry'nin kÄ±zÄ±na, Prens Philip'in eÅŸi Elizabeth iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± Lilibet adÄ±nÄ± verdiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

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