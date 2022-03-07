Ve KraliÃ§e 2. Elizabeth sarayÄ±na veda etti

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BUCKINGHAM SARAYI'NDAN TAÅžINDI

Tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayan KraliÃ§e Elizabeth, "ana Ã¼ssÃ¼" olarak nitelendirilen Buckingham SarayÄ±'na veda etti.

ARTIK EVÄ° ORASI

YapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth, ailesinin sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka konut olan Windsor Kalesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±. KÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce koronavirÃ¼se yakalanan ve hastalÄ±ÄŸÄ± atlatan KraliÃ§e, bundan bÃ¶yle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da yaÅŸamÄ±nÄ± da bin yÄ±llÄ±k bir tarihi olan bu kalede sÃ¼rdÃ¼recek. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle BÃ¼yÃ¼k Britanya tahtÄ±nda oturan Mounbatten Windsor ailesinin Ã¼Ã§ ana konutundan biri olan Windsor Kalesi, bundan bÃ¶yle KraliÃ§e'nin "evi" olacak.

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SON Ä°KÄ° YILI DA ORADA GEÃ‡Ä°RMÄ°ÅžTÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth, Covid 19 pandemisinin en hararetli dÃ¶nemlerinde de o sÄ±rada hayatta olan eÅŸi Prens Philip ile birlikte Windsor Kalesi'nde yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Pandemi nedeniyle son iki yÄ±ldÄ±r kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na daha az Ã§Ä±kan KraliÃ§e bu sÃ¼rede "evden Ã§alÄ±ÅŸmayÄ±" sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu ÅŸekilde Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra orada topraÄŸa verilen kocasÄ± Prens Philip'in ebedi istirahatgahÄ±na da daha yakÄ±n olacak KraliÃ§e.

Bu arada Kraliçe'nin Buckingham SarayÄ±'ndan taÅŸÄ±nma nedenini de hatÄ±rlatalÄ±m. Ä°ngiliz monarÅŸisinin merkezi ve simgesi olan saray, geniÅŸ kapsamlÄ± bir restorasyona giriyor. Hem teknik hem de mimari ayrÄ±ntÄ±larÄ± kapsayan bu restorasyon nedeniyle ileri yaÅŸtaki Kraliçe'nin rahatsÄ±z olmamasÄ± için böyle bir karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. 1837 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ä°ngiliz kraliyet ailesinin merkezi olan Buckingham SarayÄ±'nÄ±n restorasyonunun uzun süreceÄŸi belirtiliyor.

O DA EVDEN Ã‡ALIÅžACAK

KraliÃ§e'nin gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼rmeye devam etmesi de bekleniyor. Fakat bunlarÄ±n Ã§oÄŸunu online olarak gerÃ§ekleÅŸtirecek yani "evden" Ã§alÄ±ÅŸacak. 2. Elizabeth'in fiziksel olarak katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n beklendiÄŸi bazÄ± etkinlikler de var.

BAZI ETKÄ°NLÄ°KLERE FÄ°ZÄ°KSEL OLARAK KATILMASI BEKLENÄ°YOR

14 Mart'ta Londra'daki Westminister'a dÃ¼zenlenecek olan Commonwealth Day (dÃ¼nya savaÅŸlarÄ±nda ve diÄŸer savaÅŸlarda Britanya ve Milletler TopluluÄŸu iÃ§in mÃ¼cadele edenler anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen gÃ¼n) etkinliÄŸine katÄ±lmasÄ± bekleniyor. AyrÄ±ca KraliÃ§e'nin fiziksel olarak katÄ±labileceÄŸi etkinliklerden biri de 29 Mart'ta eÅŸi Prens Philip anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen tÃ¶ren.

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DOÄžUM GÃœNÃœNDE HALKIN KARÅžISINA Ã‡IKABÄ°LÄ°R

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in 2 Haziran'da resmi doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±nda da kÄ±demli aile Ã¼yeleriyle bir araya gelmesi ve yine halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mesi bekleniyor. Bu kutlama iÃ§in dÃ¶rt gÃ¼nlÃ¼k bir program hazÄ±rlandÄ± ve bir dizi etkinlik dÃ¼zenlendi. Geleneksel Trooping the Colour geÃ§idi, mÃ¼zik festivali ve Platin JÃ¼bile Partisi de bunlar arasÄ±nda. KutlamalarÄ±n gerÃ§ekleÅŸeceÄŸi bu gÃ¼nlerde Ã¼lkede tatil ilan edildi.

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RESMÄ° ANA KONUTLARDAN BÄ°RÄ°

Gelelim KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kalÄ±cÄ± olarak taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Windsor Kalesi'ne... Windsor SarayÄ± olarak da anÄ±lan bu konut, Berkshire KontluÄŸu'nda bulunuyor. Windsor Kalesi; Buckingham SarayÄ± ve Edinburgh'daki Holyrood SarayÄ± ile birlikte Britanya monarÅŸisinin resmi ana konutlarÄ±ndan biri. KraliÃ§e 2. Elizabeth, uzun sÃ¼redir hafta sonlarÄ±nÄ± burada geÃ§iriyor.

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Temelleri 1. William zamanÄ±nda atÄ±lan bu tarihi sarayda Ä°ngiliz kraliyet ailesinde tahta çÄ±kan her kral ve kraliçenin izleri bulunuyor. Her biri burayÄ± kendi anlayÄ±ÅŸlarÄ±na göre bazen garnizon, bazen kale, bazen resmi konut hatta bazen de hapishane olarak kullandÄ±. Windsor SarayÄ±, 1992 yÄ±lÄ±nda büyük bir yangÄ±n atlattÄ± ve 100 odasÄ± bundan zarar gördü. Kalede aynÄ± zamanda çok geniÅŸ bir sanat koleksiyonu da var. Bu koleksiyonda bulunan eserler arasÄ±nda Rembrandt, Rubens, Canaletto ve Gainsborough gibi ustalarÄ±n tablolarÄ± da yer alÄ±yor.

ÃœNLÃœ BEBEK EVÄ° DE ORADA

Windsor Kalesi ya da Windsor SarayÄ±'nda bulunan KraliÃ§e Mary'nin oyuncak bebek evi, dÃ¼nya Ã¼zerindeki en Ã¼nlÃ¼ oyuncak bebek evi olma Ã¶zelliÄŸini koruyor. Bu bebek evi, Sir Edwin Lutyens tarafÄ±ndan 1923'te tasarlanÄ±p KraliÃ§e Mary'e hediye edilmiÅŸti.

ONLAR DA TAÅžINMAK Ä°STÄ°YOR

Bu arada Windsor Kalesi'yle ilgili bir baÅŸka sÃ¶ylenti de bir sÃ¼redir Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alÄ±yor. Buna gÃ¶re KraliÃ§e 2. Elizabeth'in torunu Prens William ve eÅŸi Kate Middleton da kalÄ±cÄ± olarak Windsor'a taÅŸÄ±nmak istiyor. BÃ¶ylece zor gÃ¼nler yaÅŸayan KraliÃ§e'nin yakÄ±nÄ±nda olmayÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ± iddialar arasÄ±nda.

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KENSINGTON' I KLOSTROFOBÄ°K BULUYOR Ä°DDÄ°ASI

BasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re Kate Middleton Ã¶zellikle de Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu George, Charlotte ve Louis'i bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in oturduklarÄ± Kensington SarayÄ±'yÄ± klostrofobik buluyor ve daha geniÅŸ bir araziye sahip olan Windsor'Ä± tercih ediyor. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Kate ile William, doÄŸrudan KraliÃ§e'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuta deÄŸil de ona yakÄ±n olan bir baÅŸka kraliyet mÃ¼lkÃ¼ Fort Belveder'e yerleÅŸmeyi amaÃ§lÄ±yor.

Gözden KaçmasÄ±n Windsor Kalesi uçuÅŸa yasak bölge ilan edildi Haberi görüntüle

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