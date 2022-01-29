Koca Ã¼lkeyi 70 yÄ±ldÄ±r yÃ¶netiyor ama bir tek o dÃ¶rt kiÅŸiye sÃ¶z geÃ§iremedi

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EN BÃœYÃœK HAYAL KIRIKLIÄžI

Peki ya KraliÃ§e'nin "yÃ¶netemediÄŸi" kendisini en Ã§ok hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ hissettiÄŸi alan ne biliyor musunuz?

GÃ–REVE VE AÄ°LEYE BAÄžLILIK

Kraliyet uzmanlarÄ±na gÃ¶re yÄ±llarca tahtta kalan ve tecrÃ¼beli bir yÃ¶netici olan 2. Elizabeth, en yakÄ±n Ã§evresini yani ailesini hiÃ§ istediÄŸi gibi yÃ¶netemedi. En bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã§ocuklarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ± hayatÄ± boyunca. Kendisi bÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± ailesi tarafÄ±ndan benimsetilen "yÃ¼ksek idealler" mantÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde yaÅŸayan, kimi zaman bu uÄŸurda fedakarlÄ±klar yapan, eleÅŸtiri oklarÄ±nÄ± Ã¼zerine Ã§eken KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã§ocuklarÄ± ise bu ÅŸekilde yaÅŸamadÄ± birÃ§ok kraliyet uzmanÄ±na gÃ¶re. Bu uzmanlardan biri bu konudaki fikirlerini Ä°ngiliz Express gazetesine aÃ§Ä±kladÄ±.

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Ã‡OCUKLARI 'YÃœKSEK Ä°DEALLER' Ä°Ã‡Ä°N YAÅžAMADI

Kraliyet uzmanÄ± Dr. Ed Owens, tahtta kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re boyunca KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§ocuklarÄ± nedeniyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Owens'a gÃ¶re bunun nedeni de KraliÃ§e 2. Elizabeth ile geÃ§en yÄ±l Ã¶len kocasÄ± Prens Philip'in Ã§ocuklarÄ±nÄ±n "yÃ¼ksek idealler" Ã§erÃ§evesinde yaÅŸamamasÄ±.

KAMUOYUNDAKÄ° Ä°MAJINI BU Ä°KÄ° UNSUR TEMELÄ°NDE OLUÅžTURDU

Dr. Ed Owens, yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede KraliÃ§e'nin hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iki ana tema Ã¼zerinden tanÄ±mlanabileceÄŸini anlattÄ±: "GÃ¶rev ve aileye baÄŸlÄ±lÄ±k." Owen, KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kamuoyundaki imajÄ±nÄ± "gÃ¶reve ve aileye baÄŸlÄ±lÄ±k" Ã¼zerinden geliÅŸtirdiÄŸini anlattÄ±. Ona gÃ¶re bu iki kavram da Elizabeth'in, halkÄ±n desteÄŸini kazanmasÄ±nda etkili oldu. Fakat kendi hayatÄ±nÄ± ÅŸekillendirdiÄŸi bu temel unsurun Ã§ocuklarÄ± tarafÄ±ndan her zaman uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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'SON OTUZ YILDA BÄ°R DÄ°ZÄ° SORUNA YOL AÃ‡TI'

Dr. Ed Owens "BÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklarÄ±, onun yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± tanÄ±mlayan bu ideallere ulaÅŸmayÄ± baÅŸaramadÄ±. Bu da son otuz yÄ±lda bir dizi soruna neden oldu" diye konuÅŸtu. Owens, KraliÃ§e'nin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸundan Ã¼Ã§Ã¼nÃ¼n baÅŸarÄ±sÄ±z evlilikler yapmasÄ±nÄ±n, Ã¶zellikle de Prenses Diana'nÄ±n 1997'deki Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n, 70 yÄ±llÄ±k saltanatÄ± boyunca yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± en kÃ¶tÃ¼ anlar olduÄŸunu belirtti.

Ä°LK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BOÅžANMAYLA SONUÃ‡LANDI

KraliÃ§e 2. Elizabeth ve Prens Philip'in tek kÄ±zÄ± Prenses anne, 1973'te evlendiÄŸi Mark Philips'ten 1992'de boÅŸandÄ±. AynÄ± yÄ±lÂ Timothy Laurence ile evlendi.

BÃœTÃœN DÃœNYANIN GÃ–ZÃœ Ã–NÃœNDE EVLENÄ°P BOÅžANDILAR

Prens Charles ile Prenses Diana'nÄ±n "peri masalÄ±" gibi baÅŸlayan yÃ¼ksek profilli evliliÄŸi, 1996 yÄ±lÄ±nda yine bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yaÅŸanan bir boÅŸanmayla sonuÃ§landÄ±. Bir yÄ±l sonra da Diana, sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Ã¼stelik de Ã¼zerindeki gizem hala aydÄ±nlanmayan bir ÅŸekilde hayata veda etti.

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ORTANCA OÄžLU YÃœZÃœNDEN BÃœYÃœK HAYAL KIRIKLIÄžINA UÄžRADI

Ortanca oÄŸlu Prens Andrew ile Sarah Ferguson'Ä±n evliliÄŸi 1996'da bitti. Fakat resmi olarak boÅŸanmalarÄ±ndan dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce zaten yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±. Bu arada Andrew'nun son dÃ¶nemde aileye yaÅŸattÄ±ÄŸÄ± sorunlar da cabasÄ±. BÃ¼tÃ¼n unvanlarÄ± elinden alÄ±nan Andrew; yakÄ±nda cinsel taciz iddialarÄ± nedeniyle yargÄ±lanacak.Â

Özellikle Andrew'nun, cezaevinde ölen seks ticareti suçlusu Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell ile yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±ndan sonra monarÅŸi istemeyenlerin sesi de giderek daha fazla yükselmeye baÅŸladÄ±. Bu arada birçok kiÅŸiye göre Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra monarÅŸinin artÄ±k varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdüremeyeceÄŸine inananlarÄ±n oranÄ± da hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r düzeyde.

TORUNU DA YÃœZÃœNÃœ GÃœLDÃœRMEDÄ°

KraliÃ§e'nin tek derdi Ã§ocuklarÄ± deÄŸil. Torunu Harry de Meghan Markle ile evlendikten sonra ardÄ± ardÄ±na aileyi sarsan Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yaptÄ±. Sonunda ailesiyle birlikte ABD'ye yerleÅŸen Harry orada da "uslu" durmadÄ±. Ailesine Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k dahil bazÄ± suÃ§lamalar yÃ¶neltti.

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BOÅžANMAYAN TEK Ã‡OCUÄžU

KraliÃ§e'nin evliliÄŸi mutlu giden tek Ã§ocuÄŸu, en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Prens Edward. Prens ile Sophie Helen Rhys-Jones'un 1999'da baÅŸlayan evliliÄŸi iki Ã§ocuklu ve uyumlu bir ÅŸekilde devam ediyor. BirÃ§ok iddiaya gÃ¶re Sophie, KraliÃ§e'nin en sevdiÄŸi gelini.

'TAHTTA ANNESÄ° KADAR UZUN SÃœRE KALMASI MÃœMKÃœN DEÄžÄ°L'

Dr. Ed Owens, KraliÃ§e 2. Elizabeth'ten sonrasÄ± iÃ§in de bazÄ± yorumlarda bulundu. Buna gÃ¶re tahtÄ±n gelecekteki baÅŸarÄ±sÄ± ilk sÄ±radaki varisi Prens Charles ile eÅŸi Camilla'ya deÄŸil ondan sonraki varis William ile eÅŸi Kate Middleton'a baÄŸlÄ±. Owens bu konuda "Charles kral olmak iÃ§in Ã§ok uzun sÃ¼re bekledi. Ama yaÅŸÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda annesi kadar uzun sÃ¼re Ã¼lkeyi yÃ¶netmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil" dedi. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "William, bÃ¼yÃ¼k bir olasÄ±lÄ±kla babasÄ±ndan daha genÃ§ bir kral olarak tahta geÃ§ecek."

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BABAANNESÄ°NÄ°N Ä°ZÄ°NDE

Bu arada Prens William'Ä±n Ã¼lke Ã§apÄ±nda yapÄ±lan "en popÃ¼ler kraliyet ailesi Ã¼yesi" anketlerinde babaannesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'den hemen sonra ikinci sÄ±rada geldiÄŸini hatÄ±rlatalÄ±m. Owens'Ä±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine gÃ¶re William'Ä±n bu popÃ¼lerliÄŸi, tam da KraliÃ§e'nin hayatÄ±nÄ± temellendirdiÄŸi "gÃ¶reve ve aileye baÄŸlÄ±lÄ±k" unsurlarÄ±ndan kaynaklanÄ±yor.

Ed Owens, Prens William'Ä±n, eÅŸi Kate Middleton ile birlikte hem aile olarak birbirlerine hem de görevlerine baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± gözler önüne seren imajlarÄ± nedeniyle halk arasÄ±nda bu kadar popüler olduÄŸunu vurguladÄ±. Sonra da sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±: "Bence birçok insan William ile Kate'i bir gün kral ve kraliçe olarak gördüÄŸünde monarÅŸi de güvende olacak."

BabasÄ± Kral 6. George'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra 6 Åžubat 1952'de tahta Ã§Ä±ktÄ± KraliÃ§e 2. Elizabeth. Bu yÄ±l da Platin JÃ¼bile'sini yani tahttaki 70'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutlayacak. 2022 boyunca bu nedenle Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek. Ana kutlama ise 2 Haziran ile 5 Haziran arasÄ±nda. Bu dÃ¶rt gÃ¼n boyunca Ã¼lkede tatil olacak ve KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼k etkinliklerle kutlanacak.

GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° TAÃ‡ GÄ°YME TÃ–RENÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth, Kral 6. George ile Ana KraliÃ§e 1. Elizabeth yani tam adÄ±yla Elizabeth Bowes Lyon'un iki kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k olanÄ±. 21 Haziran 1926'da dÃ¼nyaya gelen Elizabeth Aexandra Mary Windsor'Ä±n Margaret adÄ±nda bir kÄ±z kardeÅŸi vardÄ±. BabasÄ± 6. George, aÄŸabeyi Edward'Ä±n, Wallis Simpson'a olan aÅŸkÄ± nedeniyle tahttan feragat etmesi Ã¼zerine kral oldu. 6. George'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Prenses Elizabeth tahta Ã§Ä±ktÄ±.

TÃ–REN TELEVÄ°ZYONDA YAYINLANDI

GenÃ§ prenses, 2. Elizabeth adÄ±yla taÃ§ giydiÄŸi 6 Åžubat 1952'de yedi Ã¼lkenin yani (BirleÅŸik KrallÄ±k, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, GÃ¼ney Afrika, Pakistan ve Seylan) hÃ¼kÃ¼mdarÄ± oldu. TaÃ§ giyme tÃ¶reni bir yÄ±l sonra yapÄ±ldÄ± ve o gÃ¼n bir ilk yaÅŸandÄ±. KraliÃ§e 2. Elizabeth'in gÃ¶steriÅŸli taÃ§ giyme tÃ¶reni TV'de yayÄ±nlandÄ±. 2. Elizabeth, 1952'den bu yana tahtta. Bu Ã¶zelliÄŸiyle de "dÃ¼nyanÄ±n en uzun sÃ¼re tahtta kalan hÃ¼kÃ¼mdarÄ±" unvanÄ±nÄ± eline geÃ§irdi.

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1952'de Elizabeth'in taÃ§ giyme tÃ¶reni sonrasÄ± atlÄ± arabasÄ±yla geÃ§eceÄŸi yollarda toplananlar, yaÄŸmur altÄ±nda sabahlamayÄ± bile gÃ¶ze almÄ±ÅŸtÄ±.Â