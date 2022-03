Kraliyet öpücüğü: Sonra da dönüp poz verdiler

Haberin Devamı

ONLAR DAHA RAHAT

Ailenin kıdemli üyelerinden William ve eşi Kate Middleton evlendikleri ilk dönemde birbirlerine olan sevgilerini küçük dokunuşlarla gösteriyorlardı. Sadece birkaç kez sarılırken görüntülendiler. Harry ile Meghan ise onlardan daha samimi görüntüler sergiliyorlardı kameralara. Evlendikten sonra katıldıkları ilk etkinliklerde birkaç kez öpüştükleri de görüldü. Ama yine de onlar bile kameralar karşısında bu kadar rahat davranmamıştı.

AŞKA GELDİLER

Prens William ile Prens Harry'nin halaları olan Prenses Anne'in kızı Zara Tindall ise hiyerarşik olarak kuzenlerinden birkaç basamak altta olduğu için kamuoyu karşısında daha rahat davranabiliyor. Bunun bir örneğini de dün düzenlenen Cheltenham Festivali sırasında sergiledi. 10 yıldan fazla bir süredir evli olan Zara Tindall ile Mike Tindall, festival sırasında "aşka geldiler" ve birbirlerinin dudaklarına ateşli bir öpücük kondurdular. Objektifler de üç çocuk sahibi çifti kaçırmadı ve o anları görüntüledi.

SONRA DA POZ VERDİLER

Tindall çifti daha sonra kameralara dönüp gülümseyerek poz verdi. Vücut dili uzmanları da onların bu anlarını yorumladı. Darren Stanton, İngiliz basınında manşetlere çıkan bu öpücüğün "Zara ile Mike arasındaki derin iletişimin bir sonucu" olduğunu söyledi. Vücut dili uzmanı Stanton, çiftin, bilinçsiz ve önceden hesaplanmamış bir şekilde vücut duruşlarını eşleştirdiğini ve sonunda da bu öpücüğün geldiğini belirtti.

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ FARK: Prens Harry ile Meghan Markle ailenin birbirlerine olan sevgilerini gösterme konusunda en rahat olan üyeleri arasındaydı. Prens William ile eşi Kate Middleton ise biraz daha sakin davranıyor.

GEÇEN YIL EVİNİN BANYOSUNDA DOĞUM YAPMIŞTI

Kraliçe 2. Elizabeth ile eşi Prens Philip'in tek kızı olan Prenses Anne'in Mark Phillips ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan 40 yaşındaki Zara Tindall, geçen yıl evinde doğum yapmasıyla gündeme gelmişti. Üçüncü bebeğine hamile olan Zara, pandemi nedeniyle uygulanan karantina koşullarında banyoda doğum yapmıştı. Bu haberi de kocası Mike Tindall, online olarak katıldığı bir programda duyurmuştu.

BÜYÜK BİR HEYECANLA ANLATMIŞTI

Eşi Mike Tindall, kraliyet ailesinde pek rastlanmayan türden bu doğumu, büyük bir mutluluk ve heyecanla anlatmıştı. Zara Tindall ile 2011 yılında evlenen Mike Tindall, The Good, The Bad and The Rugby adlı spor sohbet programına konuk oldu. O hafta sonu oynanan rugby maçlarını değerlendiren 42 yaşındaki Mike Tindall, pazar gününün cumartesi gününden daha iyi olduğunu söyleyip "Çünkü evime küçük oğlum geldi" dedi.

BEKLENENDEN ERKEN GELDİ

Mike Tindall, eşi Zara Tindall'ın doğum yapmasından bir gece önce bazı belirtiler yaşadığını anlattı. Bu yüzden de bir gün sonra hastaneye gitmek ve onlar evde yokken kızları yedi yaşındaki Mia ve iki yaşındaki Lena'nın bakımı için organizasyon yaptıklarını anlattı. Fakat erkek olan üçüncü bebeğin doğumu onların beklediğinden erken gerçekleşti Tindall'ın anlattığına göre.

Eşinin doğuma çok yaklaştığı sırada diğer iki kızının dünyaya gelişi sırasında da Zara Tindall'ın yanında olan arkadaşı Dolly Maude'un yine kendilerini yalnız bırakmadığını anlattı Mike Tindall. Anlattığına göre Dolly Maude, hastaneye gidecek zaman olmadığını fark edince de hemen spor salonuna gidip bir yoga matını ve havluları getirdi.

ERTESİ GÜN BEBEĞİ ALIP YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

Doğum için Tindall çiftiyle hastanede buluşması planlanan ebe de yakınlarda olduğu için hemen aracıyla anne adayının evine gitti. Onun ardından ikinci ebe de çiftin evine yetişti. Böylece Zara Tindall, üçüncü bebeğini kendi evinin banyosunda dünyaya getirmiş oldu. Eşi Zara Tindall'ı "bir savaşçı" olarak nitelendiren Mike Tindall, ertesi gün de bebeği alıp birlikte yürüyüşe çıktıklarını anlattı. Daha sonra çiftin sözcüsü Tindall çiftinin bebeklerine Lucas Philip adının verildiğini açıkladı. Bu yeni bebek Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in 10'uncu torun çocuğu. Tindall çiftinin oğlu, taht için de 22'nci sırada.

KUZENLER İYİ GEÇİNİYOR: Zara Tindall'ın ailede en iyi geçindiği üyelerden biri Prens William. İki kuzen sık sık çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyorlar ve bu durum da kameralara yansıyor.





KUZEN ÇOCUKLARIYLA EĞLENCELİ ANLAR

Son dönemde kardeşi Harry ile arası bozuk olan Prens William ile kuzeninin kocası Mike Tindall ile dostane görüntüler sergiliyor. William ile Kate'in çocuklarıyla Zara ve Mike'in çocuklarının arası da iyi. Prens William ailesiyle katıldığı açık hava etkinliklerinde kuzeni Zara'nın çocuklarıyla oynarken görüntüleniyor.

KUZENİYLE AYNI YIL EVLENDİ: Kraliçe 2. Elizabeth'in torunu Zara Philips Tindall ile eski bir rugby oyuncusu olan Mike Tindall, 2011 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin üç tane çocuğu bulunuyor. Zara, kuzeni William ve Kate Middleton ile aynı yıl, onlardan üç ay sonra evlendi.

AİLENİN MUTLU ÜYELERİNDEN BİRİ

Zara Tindall, evliliklerin kimi zaman uzun sürmediği İngiliz kraliyet ailesinin en mutlu üyelerinden biri. Annesi Prenses Anne ile babası Mark Philips'in 1973'te başlayan evliliği 1992'de sona erdi. Prenses Anne, ikinci evliliğini 1992 yılında Timothy Laurence ile yaptı. Zara Tindall'ın erkek kardeşi Peter Philips de Kanadalı eşi Autumn Kellys ile 2008 yılında yaptığı evliliğini geçen yıl bitirdi.