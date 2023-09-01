Dünyanın en zengin adamının oğlu gönlünü ünlü pop yıldızına kaptırdı!

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DÜNYANIN EN ZENGİN AİLESİNİN GENÇ VARİSİ YAKIN TAKİBE ALINDI
Ve hal böyle olunca da bu ailenin varisi, bir gün bu büyük serveti yönetecek isimlerden biri olan genç ve yakışıklı milyarder Frederic Arnault’nun aşk hayatı da yakın takip altında. Hele de bu 28 yaşındaki varisin adı son aylarda dünyanın en ünlü K-Pop yıldızlarından biriyle anılınca ortalık kelimenin tam anlamıyla yangın yerine dönmüş durumda.
Frederic Arnault, dünyanın en zengin adamı Bernard Arnault'nun oğlu. Forbes'a göre, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Arnault ve ailesinin serveti yaklaşık 212 milyar dolar. Bernard Arnault, şirketi bünyesinde bulunan Dior, Louis Vuitton, Tiffany & Co gibi dünyanın en lüks markalarının başına 5 çocuğunu geçirdi.
BİR SÜREDİR ADI SÜREKLİ K-POP PRENSESİYLE ANILIYOR
Frederic Arnault da genç yaşında lüks saat markası TAG Heuer'in CEO'su oldu. Genç varisin adı bir süredir K-Pop grubu Blackpink’in yıldız şarkıcısı Lisa’yla aşk söylentilerine karışmış durumda. 26 yaşındaki Lalisa Manobal sahne adı olarak Lisa’yı kullanıyor ve dünyanın 4 bir yanındaki K-Pop hayranları tarafından da çok seviliyor.
Her adımı takip edilen bu iki genç ve yıldız isim, biraz da K-Pop hayranlarının ısrarlı araştırmaları sonucunda yakayı ele verdi ve bir aşk yaşadıkları ortaya çıkarıldı. Daha doğrusu ortadaki birçok fotoğraflı kanıta göre bu konuda karar çoktan verildi. Çünkü ne Frederic Arnault ne de Lisa bu konuda bir açıklama yaptı.
HER YERDE BİRLİKTELER AMA AŞKI DA HENÜZ KABUL ETMEDİLER
Ama söylentileri yalanlayacak bir şey de demediler ve bu suskunlukları ilişkilerini kabul ettiklerine yoruldu. Doğrusu Frederic Arnault’nun Lisa’yı adım adım takip ettiği ve ikilinin sürekli samimi pozlarla karşımıza çıktığı da bir gerçek. Kimileri bu durumu Frederic Arnault’nun K-Pop hayranlığına yorup ikilinin dost olduğunu iddia etse de fotoğraflar başka şeyler fısıldıyor…
Frederic Arnault ve pop yıldızı Lisa en son Los Angeles havaalanında birlikte görüldü sonra da Venedik’te şık bir davette yemek yer ve birbirlerine hülyalı bakışlar atarken yakalandı. Frederic Arnault zaten bir süredir Lisa’nın konserlerinden eksik olmuyor, Blackpink grubunun etkinliklerinde onlarla sürekli fotoğraflar çektiriyor ve Lisa’nın her an etrafında görülüyordu.
TATİL FOTOĞRAFLARINI BİLE DEDEKTİF GİBİ İNCELEDİLER
Bu aşk söylentisi çılgın K-Pop hayranlarını ve internet dedektiflerini hemen harekete geçirdi ve ikili arasında tomurcuklanan bir romantizme dair daha fazla kanıt arayan detaylı araştırmalar hız kazandı. Frederic Arnault’nun Instagram fotoğrafında bileğinde pembe kadranlı bir saat olması ve fotoğrafın çekildiği yerin Lisa'nın tatil yaptığı yere benzemesi bile bu aşkın kanıtı sayıldı.
İkilinin Paris'te ve çeşitli moda etkinliklerinde görüldükleri fotoğraflar da ortaya çıktı. 26 yaşındaki pop prensesi ile lüks modanın milyarder varisi arasında bir aşk yaşandığına dair bir dizi ipucunu ortaya koyan paylaşımları nedeniyle hayranları Lisa'nın Instagram hesabını da incelemeye başladı. Frederic Arnault ve ailesi yakın zamanda Yunanistan ve İtalya'da geçirdikleri uzun yaz tatilinden dönmüşlerdi.
AİLE TATİLİNE BİLE ONU GÖTÜRDÜĞÜ FARK EDİLDİ
Dikkatli hayranları Lisa’nın ve Frederic Arnault’nun ailesi tarafından yapılan tatil paylaşımlarını inceleyip ikilinin aynı tarihlerde aynı tatil beldelerinden fotoğraf paylaştığını gözden kaçırmadı. Ve pop yıldızı Lisa’nın bu aile tatilinde bile aslında Frederic Arnault’nun yanında olduğu iddia edildi.
İkilinin ilk olarak ne zaman tanıştığı belli değil, ancak Lisa daha önce Arnault’ların sahibi olduğu LVMH şirketler grubunun bir parçası olan lüks markalarla birlikte reklam çalışmaları yapmıştı. Şayet böyle bir aşk varsa muhtemelen Frederic ve Lisa da böyle bir araya gelmişti.