Dünyanın en zengin adamının oğlu gönlünü ünlü pop yıldızına kaptırdı!

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DÜNYANIN EN ZENGİN AİLESİNİN GENÇ VARİSİ YAKIN TAKİBE ALINDI

Ve hal böyle olunca da bu ailenin varisi, bir gün bu büyük serveti yönetecek isimlerden biri olan genç ve yakışıklı milyarder Frederic Arnault’nun aşk hayatı da yakın takip altında. Hele de bu 28 yaşındaki varisin adı son aylarda dünyanın en ünlü K-Pop yıldızlarından biriyle anılınca ortalık kelimenin tam anlamıyla yangın yerine dönmüş durumda.

Dünyanın en zengin ailesi Arnault'lar... Baba Bernard Arnault ve oğlu Frederic

Frederic Arnault, dünyanın en zengin adamı Bernard Arnault'nun oğlu. Forbes'a göre, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton'un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olan Arnault ve ailesinin serveti yaklaşık 212 milyar dolar. Bernard Arnault, şirketi bünyesinde bulunan Dior, Louis Vuitton, Tiffany & Co gibi dünyanın en lüks markalarının başına 5 çocuğunu geçirdi.

K-Pop yıldızı Lisa nerede konser verse, nerede bir etkinliğe katılsa Frederic Arnault da onun yanıbaşında beliriyor

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BİR SÜREDİR ADI SÜREKLİ K-POP PRENSESİYLE ANILIYOR

Frederic Arnault da genç yaşında lüks saat markası TAG Heuer'in CEO'su oldu. Genç varisin adı bir süredir K-Pop grubu Blackpink’in yıldız şarkıcısı Lisa’yla aşk söylentilerine karışmış durumda. 26 yaşındaki Lalisa Manobal sahne adı olarak Lisa’yı kullanıyor ve dünyanın 4 bir yanındaki K-Pop hayranları tarafından da çok seviliyor.

İkili en son Los Angeles'ta havaalanında yan yana görüntülendi

Her adımı takip edilen bu iki genç ve yıldız isim, biraz da K-Pop hayranlarının ısrarlı araştırmaları sonucunda yakayı ele verdi ve bir aşk yaşadıkları ortaya çıkarıldı. Daha doğrusu ortadaki birçok fotoğraflı kanıta göre bu konuda karar çoktan verildi. Çünkü ne Frederic Arnault ne de Lisa bu konuda bir açıklama yaptı.

Lisa Frederic Arnault'nun aile şirketinin markaları için reklamlarda yer alıyor: Peki ya bu birliktelik sadece bir iş ilişkisi mi? K-Pop'çular ikilinin aşk yaşadığı konusunda emin!

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HER YERDE BİRLİKTELER AMA AŞKI DA HENÜZ KABUL ETMEDİLER

Ama söylentileri yalanlayacak bir şey de demediler ve bu suskunlukları ilişkilerini kabul ettiklerine yoruldu. Doğrusu Frederic Arnault’nun Lisa’yı adım adım takip ettiği ve ikilinin sürekli samimi pozlarla karşımıza çıktığı da bir gerçek. Kimileri bu durumu Frederic Arnault’nun K-Pop hayranlığına yorup ikilinin dost olduğunu iddia etse de fotoğraflar başka şeyler fısıldıyor…

Aşk söylentilerini iyice alevlendiren Frederic Arnault ve Lisa'nın bu pozu oldu

Frederic Arnault ve pop yıldızı Lisa en son Los Angeles havaalanında birlikte görüldü sonra da Venedik’te şık bir davette yemek yer ve birbirlerine hülyalı bakışlar atarken yakalandı. Frederic Arnault zaten bir süredir Lisa’nın konserlerinden eksik olmuyor, Blackpink grubunun etkinliklerinde onlarla sürekli fotoğraflar çektiriyor ve Lisa’nın her an etrafında görülüyordu.

Genç CEO'nun saat paylaştığı bu fotoğraf da çok konuşuldu: Çünkü hem kadranı pembeydi hem de fotoğrafın arka planında görünen yerler Lisa'nın yaz tatilini geçirdiği yerin bire bir aynısıydı

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TATİL FOTOĞRAFLARINI BİLE DEDEKTİF GİBİ İNCELEDİLER

Bu aşk söylentisi çılgın K-Pop hayranlarını ve internet dedektiflerini hemen harekete geçirdi ve ikili arasında tomurcuklanan bir romantizme dair daha fazla kanıt arayan detaylı araştırmalar hız kazandı. Frederic Arnault’nun Instagram fotoğrafında bileğinde pembe kadranlı bir saat olması ve fotoğrafın çekildiği yerin Lisa'nın tatil yaptığı yere benzemesi bile bu aşkın kanıtı sayıldı.

Frederic Arnault, Blackpink'in Coachella konserinden sonra verilen özel partinin de baş konuğuydu

İkilinin Paris'te ve çeşitli moda etkinliklerinde görüldükleri fotoğraflar da ortaya çıktı. 26 yaşındaki pop prensesi ile lüks modanın milyarder varisi arasında bir aşk yaşandığına dair bir dizi ipucunu ortaya koyan paylaşımları nedeniyle hayranları Lisa'nın Instagram hesabını da incelemeye başladı. Frederic Arnault ve ailesi yakın zamanda Yunanistan ve İtalya'da geçirdikleri uzun yaz tatilinden dönmüşlerdi.

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AİLE TATİLİNE BİLE ONU GÖTÜRDÜĞÜ FARK EDİLDİ

Dikkatli hayranları Lisa’nın ve Frederic Arnault’nun ailesi tarafından yapılan tatil paylaşımlarını inceleyip ikilinin aynı tarihlerde aynı tatil beldelerinden fotoğraf paylaştığını gözden kaçırmadı. Ve pop yıldızı Lisa’nın bu aile tatilinde bile aslında Frederic Arnault’nun yanında olduğu iddia edildi.

Sol alt ve üsttekiler Lisa'nın, sağ taraftakiler de Frederic'in ağabeyi Alexandre Arnault'nun eşi Geraldine Guyot'nun paylaşımları: İki kadının paylaşımlarındaki benzerlik geçrekten dikkat çekici

İkilinin ilk olarak ne zaman tanıştığı belli değil, ancak Lisa daha önce Arnault’ların sahibi olduğu LVMH şirketler grubunun bir parçası olan lüks markalarla birlikte reklam çalışmaları yapmıştı. Şayet böyle bir aşk varsa muhtemelen Frederic ve Lisa da böyle bir araya gelmişti.