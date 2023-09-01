15 yaşında verdiği olay yaratan yarı çıplak pozu savundu: Ailem fotoğraf çekilirken yanımdaydı

Haberin Devamı

ÜNLÜ ŞARKICININ KIZI ÇOCUK YAŞTA YILDIZ OLDU

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus Hannah Montana dizisiyle televizyon ekranlarında fırtınalar estirmeye başladığında 14 yaşına henüz basmıştı. Yıllar boyunca çocuk yıldız olarak anılan ünlü şarkıcı ünlü Country şarkıcısı babası Billy Ray Cyrus’tan aldığı yetenekle bir yandan da şarkı söylemeye başladı.

Babası ülkenin en ünlü şarkıcılarından olan Miley Cyrus deyim yerindeyse spot ışıklarının altında doğdu ve ömrü de hep kameraların önünde geçti: Çocuk yıldız olarak ünlenen çoğu isim piyasadan silinse de Miley albümleri milyonlar satan bir şarkıcı olmayı başardı

Haberin Devamı

Dizi için yapılan şarkıları seslendirmeye başladıkça ünü daha artan Miley daha reşit olmadan hem oyuncu hem de şarkıcı olarak ABD’nin en ünlü isimlerinden biri olmayı çoktan başarmıştı. Kendisi gibi çocuk yaşta ünlenen birçok meslektaşı ilerleyen yıllarda aynı başarıyı sürdüremedi. Son albümünün başarısının tadını çıkaran 30 yaşındaki ünlü şarkıcı 15 yıl önce, daha 15 yaşındayken çekilen tartışmalı fotoğrafıyla ilgili açıklama yaptı

NE YAPARSA YAPSIN 15 YAŞINDA VERDİĞİ POZ ONU HAYALET GİBİ TAKİP ETTİ

Oysa Miley Cyrus arada yaşadığı iniş çıkışlara rağmen bir şarkıcı olarak büyük başarılara imza atmayı başardı. Albümleri listelerde en tepeye yükseldi, milyonlarca sattı ve birçok önemli ödülü kucakladı. Ama ne yaparsa yapsın 30 yaşındaki yıldız isim bundan 15 yıl önce yaşanan “fotoğraf” skandalıyla anılmaya devam etti.

Dünyanın en ünlü fotoğrafçısı tarafından dünyanın en ünlü moda ve magazin dergisi için çekilen fotoğraflarda şarkıcının babası Billy Ray Cyrus da vardı... Miley Cyrus için imaj değişikliği yapılmaya çalışılırken çekilen üstü çıplak poz büyük tartışmalara yol açtı

Haberin Devamı

Dünyanın en ünlü fotoğrafçısı Annie Leibovitz Hannah Montana’yla yıldızlaşan ve ufaktan müzik kariyerinin kapılarını aralamaya başlayan Miley Cyrus’un fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflar da dünyanın en ünlü moda ve magazin dergisi Vanity Fair'in kapağında yer aldı. Miley Knows Best (Miley En İyisini Bilir) başlıklı bir makaleyle birlikte yayınlanan fotoğraflar arasında Miley’nin babası Billy Ray Cyrus’la çekilen pozları da vardı. Fotoğrafın çekildiği günlerde bir yandan elinde mikrofon konserden konsere koşturan, bir yandan da dizisi çekilen Miley aslında yaşıtı diğer genç kızlardan farksız görünüyordu... Yanında da hep aynı zamanda menajeri olan annesi Tish Cyrus vardı

Haberin Devamı

BATTANİYEYE SARILMIŞ YARI ÇIPLAK POZUNU DÜNYANIN EN ÜNLÜ FOTOĞRAFÇISI ÇEKTİ

Ancak 15 yaşındaki genç yıldızın yarı çıplak verdiği ve kapağa basılan siyah beyaz fotoğrafı büyük bir fırtına kopardı. Aslında Miley ve onun imajından sorumlu ekip, ki menajerliğini de annesi Tish Cyrus’un yaptığını hatırlatalım, artık ünlü çocuk yıldızın görünümünü ve onunla ilgili algıyı değiştirmeye çalışıyordu. Çocuk yıldızı artık genç yıldız yapma hamlesinin en önemli ayağı da işte bu dergi çekimleri oldu.

Fotoğraf çok tartışma yaratınca önce dizinin yayınlandığı kanal dergiyi suçlayan bir açıklama yaptı sonra da miley Cyrus verdiği poz için özür diledi: Ancak Miley Cyrus ilerleyen yıllarda fikrini değiştirdi ve onu manşetine "Miley'nin Utancı" diyerek taşıyan gazete manşetini paylaşarak "Özür dilemiyorum" yazdı

Haberin Devamı

Annie Leibovitz’e poz vermek sayısız ünlü için daha çok ün ve daha çok adından bahsettirmek demekti. Ancak bu pozlardan bir tanesi Miley Cyrus’u üstsüz, sadece bir battaniyeye sarılı olarak resmedince yer yerinden oynadı. Hannah Montana’da sevimli, sıcakkanlı ve ideal genç olarak oynadığı rolle hafızalara kazınan bu 15 yaşındaki çocuk bu şekilde tüm gazete manşetlerine çıkınca ortalık haliyle karıştı. Miley Cyrus artık 30 yaşında büyük bir yıldız... Liam Hemsworth'le yaptığı evlilik ve aldatma iddiaları çok konuşuldu, aşkları magazin sayfalarını süsledi... Ancak hayatını milyonların gözleri önünde büyüyerek yaşadığı için de geçmişi hep didik didik edildi

Haberin Devamı

DİZİSİNİ YAŞITLARI İZLİYORDU: AİLELER ÖFKEYE KAPILDI

Miley, 2008 yılında Hannah Montana’da hâlâ oynarken çekilen fotoğraf ilk kez gazete bayilerine çıktığında büyük bir öfke seliyle karşılaştı. Pek çok ebeveyn Miley'nin kendi çocukları için bir pop idolü haline gelmesine öfkelendi. Diziyi yayınlayan kanal da Vanity Fair'i 'dergi satmak için 15 yaşındaki bir çocuğu kasıtlı olarak manipüle etmeyi tercih etmekle suçlayan bir açıklama yayınladı. New York Post gazetesi fotoğrafı birinci sayfasına basıp “Miley'nin Utancı” diye başlık attı. Miley Cyrus bugün sahip olduğu ünü yeteneğine ne kadar borçluysa ünlü bir şarkıcı olan babasına da borçlu: Billy Ray Cyrus, kızının bir çocuk yıldız olmasından müzik piyasasında sağlam bir kariyer yapmasına kadar her anlamda kariyerine damga vurdu

HERKES FOTOĞRAFI KONUŞTU AMA...

Tepkiler arttıkça, genç yıldız kendini fotoğraf için kamuoyundan özür dilerken buldu ve yaşananlardan pişman olduğunu açıkladı. Aradan 15 yıl geçmiş olmasına rağmen Miley Cyrus katıldığı podcast yayınında konuyu tekrar açınca skandal fotoğraf da yeniden gündeme gelmiş oldu. Ünlü şarkıcı “Herkes fotoğrafın tartışmasını biliyor ama her zaman çok daha anlamlı olan perde arkasını ve sette neler olduğunu gerçekten bilmiyorlar” dedi. "Bu görüntüm, tanınmış olduğum imajımın tam tersiydi ve beni bu kadar üzen de buydu. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda o insanlar gerçekten çok zekice seçimler yapmışlar” diyen Miley Cyrus o günlerde özür dilemek zorunda kaldığı üstsüz pozu savundu. Dergiye basılan tartışmalı pozun fotoğraf altı yazısında Miley verdiği poz çekilirken hiç rahatsızlık yaşamadığı anlatmıştı: "Yo, üzerimde zaten bir battaniye vardı. Üstelik çok doğal ve artistik bir fotoğraftı bence. Hiç rahatsız olmadım."

"AİLEM HEP YANIMDAYDI"

Miley Cyrus, tartışmalı fotoğrafın nasıl çekildiğini ve sette yaşananları aydınlattı. "Küçük kız kardeşim Noah Annie Leibovitz’in kucağında oturuyordu ve aslında fotoğrafları çeken makinanın düğmesine basıyordu" dedi. Ailesinin de o sırada sette olduğunu açıklayan Miley, çekimlerde ilk kez kırmızı ruj sürmesinin asıl tartışmalı konu olduğunu savundu. Çünkü bunun kendisini Hannah Montana'dan ve çocuk yıldızlıktan ayıracak tek şey olduğunu düşünüyordu.

Miley Cyrus, dizi oyunculuğundan şarkıcılığa geçiş yaparken görüntüsü de giderek değişti ve yaşından daha olgun bir imaja sahip oldu: 2010'da Amerikan müzik Ödülleri kırmızı halısında çekilen bu poz ünlü şarkıcının 18. doğum gününden günler öncesine ait

Ünlü fotoğrafçı Annie Leibovitz de çektiği tartışmalı fotoğrafı en başından beri savundu. Tartışmalar sırasında “Miley portrem yanlış yorumlandığı için üzgünüm” diyen yıldızların fotoğrafçısı “Miley ve ben birlikte moda fotoğraflarına baktık ve fotoğrafı çekmeden önce bu bağlamda tartıştık. Fotoğraf çok az makyajla çekilmiş basit, klasik bir portre ve bence çok güzel.” demişti. Tartışmalı pozu çeken Annie Leibovitz dünyanın en ünlü portre fotoğrafçısı: İngiltere kraliçesi Elizabeth'ten dünya liderlerine, en ünlü oyunculardan şampiyon sporculara kadar Annie Leibovitz'in fotoğraflamadığı isim neredeyse yok gibi

FOTOĞRAFÇI DA SAVUNMA YAPMIŞTI: ASLINDA MASUM BİR POZ

Leibovitz, daha sonra verdiği bir röportajda da fotoğrafın aslında bir düzeyde masum olduğunu iddia etmişti. " Miley fotoğraf çektirmeyi seviyordu ve o fotoğrafı çekmeye hazırdı. Sadece izleyicileri hazır değildi. Bence ortada bir hata varsa o da Vanity Fair için poz vermemiş olması olurdu.”