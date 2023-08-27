Ünlü şarkıcı annesini kendi eliyle, kendi evinde evlendirdi: Bu mutluluğu hiç unutmayacağım

Haberin Devamı

ÜNÜ ANNE VE BABASININKİNİ ÇOKTAN AŞTI

Miley Cyrus, ABD’nin en sevilen Country şarkıcılarından Billy Ray Cyrus’un kızı. Annesi Tish Cyrus da, uzun yıllardır kızının menajerliğini yapan, aynı zamanda birçok televizyon projesinde yapımcı olan başarılı bir iş kadını.

Miley Cyrus, ABD'nin en ünlü Country şarkıcısının kızı olarak gösteri dünyasının içinde doğmuştu: Çocuk yaşından beri o da büyük bir şöhret sahibi

Miley, bu ünlü ailenin içine doğup bir de güzel bir yüze ve sese sahip olunca kaçınılmaz olarak şöhret basamaklarını tırmandı. Ve bir çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde albümleri milyonlar satan büyük bir şarkıcıya dönüştü.

Haberin Devamı

ANNE VE BABASI 2022'DE RESMEN BOŞANMIŞTI

1990 yılında evlenen Billy Ray Tish Cyrus, çalkantılı evliliklerini uzun yıllar başarıyla sürdürdü. Ünlü müzisyen eşi Tish’in önceki ilişkilerinden olan kızlarını da nüfusuna geçirip öz kızı gibi büyütmüştü. Tish ile Billy'nin evliliklerinden de Miley ve Noah adında iki kızlarıyla Braison adında bir oğulları da oldu.

Billy Ray ve Tish Cyrus kızları Miley'yi Liam Hemsworth'le evlenirken yalnız bırakmamıştı... Yıllar sonra Miley de annesi Tish'i kendi elleriyle evlendirmiş oldu

Hem iş hem de aile yaşantısında güçlü bir ortaklık kuran Cyrus çiftinin ayrılması herkesi şaşkına çevirmişti. 2020’de yollarını ayıran çift ancak 2022’de resmi olarak boşanabildiler. Ve bu boşanma gerçekleşir gerçekleşmez Miley’nin annesi Tish, gönlünü Prison Break dizisiyle ünlenen oyuncu Dominique Purcell’e gönlünü kaptırdı.

Gözden Kaçmasın Gelecekteki karısına trende birlikte uyumak için yalvarmıştı: Doğum gününde ona adeta aşk mektubu yazdı Haberi görüntüle

ANNESİNİN YENİ EVLİLİĞİNDE ÜNLÜ ŞARKICI DA BAŞROLDEYDİ

Aslında daha kısa süredir devam eden bu aşk çok yoğun yaşanıyor olacak ki Tish Cyrus ve Dominique Purcell, sürpriz şekilde evlilik kararı aldılar ve 19 Ağustos’ta da evlendiler. Miley Cyrus, annesi ve yeni eşinin düğün töreninde başroldeydi.

Miley eşi Liam'dan, annesi Tish de Miley'nin babası Billy Ray'den ayrıldı...

Haberin Devamı

Annesinin baş nedimesi olan ve onu damada teslim eden Miley oldu. Ünlü şarkıcı bununla da yetinmemişti. Annesi ve sevgilisinin romantik düğün törenleri için evinin kapısını da açtı. Çiftin düğünü Miley Cyrus’un evinde gerçekleşti.

Annem beni ve başarımı kutlamaktan hiç vazgeçmedi ve kararlarımda hep destekleyici oldu. Artık büyüdüğüm için onun için ben de o destekleyen ve yanında olan kişi olmaktan onur duyuyorum.

Miley Cyrus, annesinin mutlu gününde onun baş nedimesi oldu ve onu damada teslim etti: Bununla da yetinmeyen ünlü şarkıcı düğün için kendi evinin kapılarını da açtı

HEM DÜĞÜN İÇİN KENDİ EVİNİN KAPILARINI AÇTI HEM DE BAŞ NEDİME OLDU

30 yalındaki yıldız şarkıcı Vogue'a verdiği yeni bir röportajda, annesinin nedimeliğini yapmaktan, onun koluna girip yürüyerek damada teslim etmekten duyduğu mutluluğu ve yaşadığı duygusal anları anlattı. “Annemi bu kadar mutlu ve aşık görmek benim için çok duygusal" diyen yıldız şarkıcı “Dom ve annem en tatlı, en gerçek aşkı paylaşıyorlar. Her günleri sanki ilk kez birliktelermiş gibi, bu da çok genç bir ruha sahip olan annem için çok uygun” dedi.

Tish Cyrus ve Dominique Purcell sürpriz aşklarını çok kısa sürede nikah masasına taşıdılar ve 19 Ağustos'ta evlendiler

Haberin Devamı

56 yaşındaki annesi Tish ve 53 yaşındaki Dominique Purcell için duyduğu sevinci saklamayan Miley Cyrus “'Tanıştıklarından beri ikisi de tersine yaşlanmaya başladı. Her nasılsa annem daha da güzelleşti” diyerek bu yeni, ani ve sürpriz aşkın annesi ve üvey babasının hayatını nasıl değiştirdiğini de ortaya koymuş oldu.

"O ANLARI HAYATIM BOYUNCA HATIRLAYACAĞIM"

Dergiye yaptığı açıklamada "Düğün günleri de onlar kadar özel ve büyülüydü" dedi ve “Annemin yanında durmak ve onu Dom'a vermek hayatımın geri kalanında hep büyük bir mutlulukla hatırlayacağım bir an” sözlerini sarf etti.

Miley Cyrus'un annesinin düğünündeki mutluluğu yüzünden okunuyordu

Haberin Devamı

BİR ZAMANLAR ELİNİ TUTAN ANNESİ İÇİN O DA AYNI ŞEYİ YAPTI

Annesiyle çok iyi bir ilişkisi olan Miley Cyrus, kendi evliliği sarsıntıda olduğu ve boşandığı günlerde de en büyük desteği ondan ve babasından görmüştü. “Amigoluk yarışmalarından başlayarak beni büyük günlere hazırlayan hep o oldu, sonra da setlerde ya da bir performans öncesi sahne arkasında hep annem yanımdaydı” diye anlatıyordu Miley aralarındaki ilişkiyi.