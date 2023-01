O evde 14'ten fazla kadınla aldatılmış! Önce Shakira şimdi de Miley Cyrus: Eski aşkına şarkı yazan rekorları altüst ediyor!

Haberin Devamı

SHAKİRA REKOR KIRIYOR DERKEN SAHNEYE MILEY CYRUS ÇIKTI

Ve biz bir yandan Shakira’yı konuşaduralım bir yıldız şarkıcı daha aynı yoldan yürüyerek rekorları altüst etti. Miley Cyrus, sadece bir haftada 120 milyonluk dinlenmeyle Spotify'da en çok dinlenen şarkının sahibi olmayı başardı. 30 yaşındaki şarkıcının yeni şarkısı Flowers, ilk çıkışından yedi gün sonra Spotify'da bir hafta içinde en çok dinlenen şarkı oldu. 13 Ocak'tan 19 Ocak Perşembe'ye kadar yalnızca bu platformda 96 milyondan fazla kez yayınlanan şarkını şu anki dinlenme sayısı ise 120 milyonu geçmiş durumda. Buna bir de YouTube, Apple gibi platformları da ekleyince Cyrus da tıpkı Shakira gibi büyük bir başarıya imza attı demek yanlış olmaz.

Haberin Devamı

FLOWERS ŞARKISI VE ŞARKININ KLİBİ TÜM REKORLARI ALTÜST ETTİ

30 yaşındaki şarkıcı Flowers için çektiği oldukça seksi video klibi de tam olarak 33 yaşındaki eski eşi Liam Hemsworth’ün doğum gününde yayınladı. Böylece bir intikam şarkısı daha gündemimize sözleri, klibi ve kırdığı rekorlarla elde ettiği büyük maddi başarıyla gitmiş oldu. Şarkının sözlerinde geçen “Bir zamanlar doğruyduk / Bir yuva kurup onun yanarak yok olmasını izleyene kadar” kısmı aslında Miley Cyrus ve Liam Hemsworth’ün sadece aşklarının bitişini değil aynı zamanda gerçekten de Malibu’daki evlerinin bir yangında gerçekten yanıp kül oluşunu anlatıyordu. BİR İNTİKAM ŞARKISI DAHA!

Çiftin rüya gibi evi Kasım 2018'de, bölgede çıkan büyük yangında tamamen yıkıldı. Miley ve Liam bu olaydan bir ay sonra evlendiler ama bu kısacık evlilik Ağustos 2019'da bitti. Çift, Miley 17 ve Liam 19 yaşındayken birlikte rol aldıkları The Last Song (2010) filminin setinde tanıştıktan sonra yaklaşık on yıl boyunca bir dargın bir barışık sürdürdükleri büyük bir aşk yaşadı. Ama şimdi Miley, Liam Hemsworth’le yaşadığı aşkın bitiminden sonra tüm dünya için ‘kendini sevmenin’ simgesi haline gelmiş durumda. “Kendime çiçek alabilirim / Kuma adımı yazabilirim / Saatlerce kendi kendime konuşabilirim / Senin anlamadığın şeyleri görebilirim”

Haberin Devamı

Miley Cyrus, ünlü country şarkıcısı Billy Ray Cyrus’ın kızı olarak dünyaya geldi ve çocuk yaşta oynadığı Hannah Montana dizisiyle yıldızlaştı. Uzun yıllardır şakıcılık yapan Cyrus, çocuk yıldız olarak girdiği sektörde sağlam adımlarla ilerledi ve hem çok satan hem de günümüzün en seksi yıldızlarından biri haline geldi. Avustralyalı aktör Liam Hemsworth ise birçok başarılı yapımda rol almasına rağmen adı hep ağabeyi Chris Hemsworth’ün gerisinde anıldı ve onun gölgesinde kaldı.

"KENDİMİ SENDEN DAHA İYİ SEVEBİLİRİM"

Şarkının klibi alacakaranlıkta Los Angeles silüetinin görüntüleriyle başlıyor ve kamera, kapüşonlu ve seksi karın dekolteli parlak altın elbiseli Miley Cyrus'a dönüyor. Video boyunca genç şarkıcı havuzda yüzüyor, duş alıyor, bikinisiyle dans ediyor ve sokaklarda mutlulukla sekerek adeta ‘yıkılmadım ayaktayım’ pozları veriyor. Bu aslında Shakira’nınki gibi bir intikam şarkısı değil. Yani ortada üçüncü bir kişiye meyledenler, aldatma hikâyeleri falan yok. Ama yine de şarkısında “Kendimi dans ettirebilirim / Kendi elimi tutabilirim / Evet, beni senden daha iyi sevebilirim / Evet, kendimi senden daha iyi sevebilirim” diyen Miley’nin eski kocası Liam Hemsworth’e seslendiği çok açık. KLİBİN ÇEKİLDİĞİ EVLE İLGİLİ İDDİA: LIAM MILEY'Yİ O EVDE ALDATTI

Haberin Devamı

Ancak bir intikam şarkısından çok ayrılık sonrası kendini kabullenme, özgüvenini kazanma, yoluna tek başına ama güçlü devam etme şarkısı olarak kabul edilebilecek Flowers için ortaya atılan bir iddia geçtiğimiz günlerde sosyal medyayı karıştırdı. Twitter’da ortaya atılan bir iddiaya göre Miley Cyrus Flowers şarkısına klip çekmek için ilginç bir yer seçmişti. Miley Cyrus'un 'Flowers' klibinin çekildiği ev daha önce Liam Hemsworth tarafından Miley'le evliyken onu 14'ten fazla kadınla aldatmak için kullandığı evdi. Bu iddianın doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bu ihtimal yine de şimdiden herkesin diline dolanmış durumda.

Haberin Devamı

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth, 2010’da başlayan ilişkileri boyunca sayısız kez ayrılıp barışmış, 2 defa nişanlanmıştı. Birlikteyken çok mutlu bir görüntü veren çiftin ne aşkı ne de ayrılıkları kalıcı oluyordu; her “Bu iş bitti” dediklerinde kısa bir süre sonra yeniden bir araya gelen aşıkların arasına başka kişilerin girip girmediği bilinmiyor. Ne Miley ne de Liam bu konularda açıklama yapmadılar ve ayrılıklarının ardında hep fikir ayrılıkları ya da aşklarının bitmesi gibi gerekçeler öne sürdüler.

SHAKİRA - GERARD PİQUE FİLMİNİ BAŞA SARDIK, YENİDEN İZLİYORUZ...

Ama şayet Liam Hemsworth’ün Miley’yi 14 ya da daha fazla kadınla aldattıysa ve Miley de “Tırnaklarımı kiraz kırmızısına boyadım / Tıpkı verdiğin güllerin renginde / Ne pişmanlık ne başka bir şey / Söylediğin her kelimeyi unutuyorum” sözlerine sahip şarkısının klibini eski kocasının onu aldattığı kadınları götürdüğü evde çektiyse o zaman ortada gerçekten de SHAKİRA - Gerard Pique atışmasına benzer bir durum var demektir. Ve tıpkı Shakira gibi Miley de kalbini kıran bu adamdan intikamını alırken sayısız başarıya ve sayılmayacak kadar çok maddi kazanca ulaşarak bu intikamı tıpkı meslektaşı gibi perçinler.

Gözden Kaçmasın Onu oğluyla gören ikizi sanıyor: Elizabeth ve Damien Hurley birlikte düşman çatlattı Haberi görüntüle

Bakalım Liam Hemsworth de, bu intikamın altında kalmamaya çalışarak kendini sürekli gösteren ve Shakira’ya kendince cevap veren Gerard Pique’nin yolundan gidecek mi? Ve kendini tuhaf şekillere sokup eski eşine o da mesaj göndermeye çalışacak mı? Gözümüz Liam beyin üzerinde…