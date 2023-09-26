Ünlü şarkıcı yeni sevgilisiyle yemek yemek için herkesin hesabını ödeyip restoranı kapattı!

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6 YILLIK İLİŞKİSİ BİRKAÇ ÖNCE BİTMİŞTİ

Taylor Swift 6 yıldır birlikte olduğu ve evlenme hazırlığı yaptığı düşünülen İngiliz oyuncu Joe Alwyn’den nisan ayında ayrılmış ve hayranlarını üzmüştü. Ancak güzel şarkıcının kalbi çok fazla boş kalmadı. Bir süredir haklarında aşk dedikodusu çıkan Swift ve ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce, dünden beri sosyal medyanın diline düştü. Taylor Swift bir süredir kocası Joe Jonas'tan ayrılan ve zorlu bir boşanma süreci yaşayan yakın arkadaşı Sophie Turner'la moral gezintilerine çıkıyordu

YENİ AŞKININ ANNESİYLE YAN YANA!

33 yaşındaki ünlü şarkıcı Taylor Swift gönlünü, yaşıtı olan Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce’ye kaptırdı. Swift, Kelce’nin takımı Kansas City Chiefs ile Chicago Bears’ın karşılaşmasını tribünden takip etti. ​​​​​​​12 Grammy ödüllü şarkıcının yanındaki, maçı birlikte izlediği isimse Kelce’nin annesi Donna Kelce’den başkası değildi. İkilinin maçı yan yana izlemesi bu yeni filizlenen aşkın kanıtı sayıldı. 6 yıllık ilişkisi nasan ayında biten Taylor Swift pazar günü adının aşk dedikodularına karıştığı Amerika futbolu oyuncusu Travis Kelce’nin maçında böyle görüntülendi: Ünlü şarkıcı maç boyunca yerinde duramadı ve Travis Kelce'ye tezahürat yaptı

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MAÇ BOYUNCA YERİNDE DURAMADI

Swift’in maç boyunca tribündeki heyecanlı ve neşeli tavırları objektiflere yansıdı. Yeni sevgilisinin takımı sayı kazandıkça çocuklar gibi sevinen Taylor Swift uzun ilişkisinin bitişinin acısını üstünden atmış; oldukça mutlu bir görüntü sergiliyordu. Ancak her şey bu maç izleme seremonisiyle bitmedi. Üstelik Swift maçı yeni aşkının annesi Donna Kelce'yle birlikte izledi... Bu da aşk dedikodularını daha da alevlendirdi

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PAPARAZZİLERE ÖNLEM ALDI

Yeni aşıklar maçtan sonra stadyumdan da beraber ayrıldılar. Swift’in çılgın hayranları ikiliyi birlikte fotoğraflamayı başardı ve bu fotoğraf dün bütün gün sosyal medyada en çok konuşulan şeylerden biri oldu. Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı video ise en ez bu aşkın kanıtı olan fotoğraf kadar konuşuldu. Hem hayranları hem de paparazziler tarafından bir an bile rahat bırakılmayan ünlü şarkıcı bir şehir efsanesini gerçeğe dönüştürmüştü. Taylor Swift ve Travis Kelce, maçtan sonra stadyumdan da birlikte ayrıldı... Ünlü çiftin hayranları ikilinin yan yana fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaşınca adeta yer yerinden oynadı

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"TÜM HESAPLAR BENDEN!"

Maç çıkışı hem galibiyeti hem de yeni filizlenen aşklarını kutlamak isteyen çift civardaki bir restorana gittiler. Ancak ikisi de büyük bir hayran kitlesine sahip olduğu için rahat edemeyeceklerini biliyorlardı. Görgü tanıklarının söylediğine Taylor Swift restorana gidince önce içeride bulunan tüm müşterilerin hesabını ödedi. Travis Kelce, Taylor Swfit'in izlediği ilk maçındna galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşadı

SEVGİLİSİYLE RAHAT EDEBİLMEK İÇİN RESTORANI KAPATTI

Herkesin yediği ve içtiği şeylerin parasını verip adisyonlarını kapatan ünlü şarkıcı sonra da kibarca restorandan herkesin dışarı çıkarılmasını rica etti ve yeni sevgilisi Travis Kelce’yle baş başa kaldı. Yani ünlü şarkıcı filmlerde gördüğümüz, zaman zaman başka ünlüler tarafından yapıldığı söylenen ve kulaktan kulağa yayılarak bir şehir efsanesi haline gelen aşkıyla rahat etmek için “mekan kapatan” o ünlülerden olmuştu. Taylor Swift sevgilisiyle baş başa kalabilmek için herkesin hesabını ödeyip restonanı kendileri için kapattırdı ve adeta bir şehir efsanesini gerçekleştirmiş oldu

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AŞK SÖYLENTİSİ BİR AYDIR SÜRÜYORDU

Taze aşıklar baş başa yemek yedikten sonra mekana Travis Kelce’nin takım arkadaşlarının geldiği öğrenildi. Taylor Swift ve Travis Kelce arasında bir aşk filizlendiği haberleri yaklaşık bir aydır konuşuluyordu ancak iki isim daha önce bir arada görülmemişti. Swift’in ünlü futbolcunun annesiyle maç izlemesi ve sonrasında yaşananlar bu ilişkiyi resmileştirmiş oldu.

NİCEDİR PEŞİNDEYMİŞ

Yıldız futbolcu Travis Kelce’nin bir süredir Taylor Swift’i çok beğendiğini dillendirdiği konuşuluyordu. Hatta Kelce, katıldığı bir yayında, peşine düştüğü şarkıcının temmuz ayındaki konserlerinden birine gittiğini ve ona üzerinde telefon numarasının yazılı olduğu bir bileklik hediye etmeye çalıştığını itiraf etmişti. Ünlü futbolunun uzun süredir Taylor Swift'in peşinde olduğu hatta ona bir konser çıkışı numarasını vermeye çalışıp başaramadığı da ortaya çıktı

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TELEFON NUMARALI KOLYEYİ VEREMEDİ

Bunu başaramayan ve telefon numarasını yıldız şarkıcıya veremeyen ünlü futbolcunun sonrasında Taylor Swift’in gönlünü nasıl çaldığı ise hâlâ bir muamma. Travis Kelce, bir süre önce 2017'den beri bir dargın bir barışık aşk yaşadığı model sevgilisi Kayla Nicole’den ayrılmıştı. Taylor Swift ise ünlü oyuncu Joe Alwyn’le olan 6 yıllık ilişkisini nisan ayında bitirmişti.