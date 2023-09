Kardeşini evlendirdi... Kendi evlilik müjdesini de düğünde verdi!

Haberin Devamı

38 yaşındaki Phoebe Waller Bridge artık İngiltere’nin “altın kızı” olarak anılıyor. 2016’da yayınlanmaya başlayan, sonra 3 yıl ara verip 2019’da 2. sezonuyla ekrana veda eden Fleabag dizisi Phoebe Waller Bridge’ı adeta bir dünya yıldızı yaptı.

ALTIN KIZ KENDİNİ YOKTAN VAR ETTİ

Aslında kendi kazdığı bir tiyatro oyunu olan Fleabag’i televizyona uyarlayan, senaryosunu yazan ve başrolünü de oynayan İngiliz yıldız ekranda adeta tek kişilik bir şov yaptı. 30’lu yaşlarında modern, şehirli ve bekar bir kadının başından geçen alışılmadık maceraları anlatan dizi çok sevildi.

Uzun yıllardır tiyatroyla uğraştıktan sonra ekran yüzü olup tüm dünyaca tanınan bir yıldız haline gelen Phoebe Waller Bridge, arı gibi çalışmaya ve birçok önemli projede yer almaya devam ediyor. Daniel Craig’li son James Bond Filmi olan No Time to Die’ın senaryosunu yazdı, Indiana Jones serisinin son filmi Indiana Jones and the Dial of Destiny’de de Harrison Ford’la başrol oynadı. Phoebe Waller Bridge hafta sonu kardeşi Jasper Waller Bridge’i bir oyuncu arkadaşı, Downton Abbey’nin yıldız oyuncusu Michelle Dockery ile evlendirdi: Michelle Dockery, 7 yıl önce evlenmek üzere olduğu nişanlısını 35 yaşındayken kanserden kaybetmişti

SON BİRKAÇ YILDA SERVETİNİ KATLADI

Bu başarılı çıkışla birlikte hem başrolünde oynadığı birkaç proje birden yolda olan hem de yapımcılığa ve senaristliğe devam eden Phoebe Waller Bridge, Amazon’la 60 milyon sterlinlik bir anlaşma imzalayan ünlü oyuncu sadece bu yıl 16 milyon sterlin kazandı. Hafta sonu yıldız yağmuruna uğrayan bir törenle erkek kardeşini evlendiren Phoebe Waller Bridge, kendisi de bu yoğun çalışma trafiğinin içinde evliliğe doğru yürüyor.

Düğüne İngiltere'nin en ünlü oyuncuları ve Downton Abbey yıldızları tam kadro katıldı

Phoebe Waller Bridge, kardeşi Jasper Waller Bridge’i efsane dizi Downton Abbey’nin yıldız oyuncusu Michelle Dockery ile evlendirdi. Phoebe Waller Bridge’in ev sahipliği yaptığı muhteşem düğün töreni Londra’da St Nicholas Kilisesi'nde gerçekleşti. Hem Phoebe Waller Bridge’in Michelle Dockery’nin varlığı sebebiyle düğün törenine adeta yıldız yağdı.





DÜĞÜNDE ŞIKLIK YARIŞTIRDI

Kardeşinin bu mutlu gününde pembe pantolon ceket takımı ve şık şapkasıyla göz kamaştıran ünlü oyuncu parmağındaki yüzükle kendi heyecanını da ortaya koydu. 2017’den beri İrlandalı ünlü yönetmen Martin McDonagh’yla birlikte olan Phoebe Waller Bridge’in sol elinin yüzük parmağında görkemli bir pırlanta yüzük görülmesi dikkat çekti. Bu da ünlü çiftin nişanlandığını ortaya çıkardı. Hatta iki sevgilinin gizlice evlenmiş olabileceği iddia edildi.

DÜĞÜNE OSCAR'LI YÖNETMEN AŞKIYLA GELDİ

53 yaşındaki Oscar’lı yönetmen McDonagh’la 6 yıldır büyük bir aşk yaşayan ancak buy ilişki konusunda ketum davranan yıldız oyuncu bugüne kadar haklarında çıkan evlilik dedikodularını yalanlamıştı. İkisi de Hollywood’da son yılların en çok yükselen çiftlerinden olan Phoebe Waller Bridge ve Martin McDonagh, birbirlerini desteklemekle birlikte kırmızı halılarda bile çok fazla bir arada olmamaya dikkat ediyor ve ilişkilerini gizlice yaşıyor. Phoebe Waller Bridge ve Martin McDonagh 6 yıldır birlikte olsa da aşklarını göz öününde yaşamaktan kaçınıyorlar

PARMAKTAKİ YÜZÜK NİŞAN MI YOKSA EVLİLİK YÜZÜĞÜ MÜ?

Ünlü oyuncu, yönettiği The Banshees of Inisherin filmiyle dokuz dalda Oscar’a aday gösterilen Martin McDonagh için "Dahi olduğunu düşündüğüm biriyle birlikte olmak gerçekten çok faydalı, bu sizi daha da geliştiriyor" demişti. İkili ilk kez 2017 yılında McDonagh'ın Oscar ödüllü filmi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'nin gösteriminde birlikte görülmüştü. İngiltere'nin altın kızı olarak anılan Phoebe Waller Bridge Kral Charles'la da tanışmıştı

ONU DAHA TANIMADAN HAYRANMIŞ: BİR DAHİYLE BİRLİKTEYİM

Waller Bridge, sevgilisiyle birbirlerinin çalışmalarını okuyup okumadıkları sorulduğunda şu yanıtı vermişti: “Önceden hiçbir şey paylaşmıyoruz. Sadece ondan çok ama çok hoşlanıyorum. Birine bir şey gösterirseniz ve ondan çok hoşlanıyorsanız, bu zihninizi bulanıklaştırabilir.” Fleabag’in yıldız oyuncusu kendisinden 15 yaş büyük yönetmen sevgilisine daha tanışmadan önce hayran olduğunu ve ondan çok etkilendiğini itiraf etmişti.

