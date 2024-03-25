Kral Charles’ın yeğeninden açıklama geldi: İyileşme süreci yavaş, hayal kırıklığına uğradı

Haberin Devamı

Son haftalarda bütün ilgi geçirdiği ameliyatın ardından uzunca bir süre ortadan kaybolan Kate Middleton’ın üzerindeydi.

Hakkında çeşitli spekülasyonlar üretilen prenses en sonunda Cuma akşamı ortaya çıktı ve duygu dolu bir video mesaj yayınlayarak kansere yakalandığını duyurdu.

Artık söylentilere son vermek isteyen Kate, William ve çocuklarıyla birlikte çok zorlu birkaç ay yaşadığını, iyileşmek ve çocuklarıyla ilgilenmek için ve elbette büyük bir başarıyla yürüttüğü kraliyet görevlerine bir an önce geri dönebilmek umuduyla sevenlerinden mahremiyet istedi.

Charles kansere yakalandı ancak doktorlar durumun erken fark edildiğini ve endişeye mahal olmadığı söyledi

Haberin Devamı

Öte yandan Kate Middleton’dan birkaç gün önce aynı hastanede prostat ameliyatı olan Kral Charles2ın da kansere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Doktorları kanserin çok erken fark edildiğini ve hemen edaviye başlandığını açıkladılar.

Tahta çıkmak için neredeyse bir ömür bekleyen hükümdar tam da tacını takmışken gelen bu teşhisle bir hayli sarsılmıştı. Bir işkolik olduğu bilinen ve çalışmadan yapamayan kralın en çok da severek yürüttüğü görevlerinden ayrı kaldığı için üzüldüğü söyleniyordu.

Charles'la ilgli açıklamayı yapan kişi kız kardeşinin oğlu, yeğeni Peter Phillips oldu

Kraliyet ailesinden gelen son habere göre Charles kanser tedavisinin istediği gibi ilerlememesi ve iyileşme süreci yavaş olduğu için büyük bir hayal kırıklığına uğramış durumda. Hatta haberde Charles’ın duruma “sinirlendiği” kelimesi de geçiyor.

Bu haberin kaynağı da kraliyet ailesi üyesi Peter Phillips. Yani Kral Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne’in oğlu olan yeğeni. Prenses Anne ve ilk eşi Kaptan Mark Phillips'in tek oğlu olan Phillips, Charles’ın iyileşme sürecinin hızıyla ilgili bazı zorluklar yaşadığını itiraf etti.

Charles hastalığı öğrenildikten sonra doktorları karşı çıksa da kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam ediyor... Kate Middleton'dan farklı olarak Charles sık sık haklın karşısına çıkıp sağ ve iyi durumda olduğunu göstermişti

Haberin Devamı

Yeğenine göre kralın kanserden iyileşme süreci tahmin edilenden biraz daha uzun sürüyor. Phillips Sky News Australia'ya verdiği demeçte "Sanırım en nihayetinde büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yapmak istediği her şeyi yapamadığı için üzülüyor ve kızıyor."

İşkolik olduğu bilinen kral bir an önce iyileşip tahta geri dönmek istiyor ancak iyileşme süreci beklediğinden yavaş ilerliyor ve bu duruma fena halde içerlemiş halde...

Buckingham Sarayı şubat ayında Kral Charles’a kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Charles'ın Londra Kliniği'ndeki "iyi huylu prostat büyümesi" prosedürü sırasında "ayrı bir endişe konusu" tespit edildiği duyuruldu.

Haberin Devamı

Yapılan resmi açıklamada Charles’ın bir dizi "düzenli tedavi" görürken doktorlar tarafından "halka dönük görevlerini ertelemesi tavsiye edildi" denildi. Charles'a hangi tür kanser teşhisinin konulduğu ise belli değil.

Yeğeni, dayısı Charles'ın bir an önce "normal" düzenine ve görevlerine geri dönmek istediğini söylüyor

Yeğeni Peter Phillips kralın durumu için "Charles çok pragmatik ve gerçekten kendine odaklanması gereken bir dönem olduğunu anlıyor. Ancak yine de personelini ve doktorlarını ve hemşireleri de dahil herkesi ‘şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim' diye sorarak her zaman zorluyor” diyor.