Kate’e kanser açıklaması için Charles ilham vermiş… ‘Ondan gördüğü sıcaklık ve şefkatten cesaret aldı’

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Oysa kısa bir süre sonra Kral Charles’ın kanser olduğu açıklandı. Henüz çok başlarda yakalanan kanserin kralın hayatını tehdit etmediği ve tedavinin hemen başladığı haberiyse herkesin yüreğine su serpti.

PEŞ PEŞE AMELİYAT, PEŞ PEŞE KANSER TEŞHİSİ!

Zaten Charles kanser teşhisine rağmen halkın karşısına çıkmaya ve kraliyet görevlerine de devam ederek sağlığıyla ilgili hiçbir şüpheye yer bırakmadı.

Kate Middleton'ın cuma akşamı milyonların karşısına geçip zorlukla yaptığı duygu dolu açıklama için kayınpederi Kral Charles'tan destek ve ilham aldığı söyleniyor

Ancak Kate Middleton “karın bölgesinden” diyerek açıklanan ancak sebebi belirtilmeyen ameliyatının ardından gözden kayboldu ve iki ayı aşkın bir süre ortalıkta görünmedi. Bu süreçte ortaya atılan spekülasyonlardan sonra da en sonunda ortaya çıkıp kanser olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

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Aslında hem Charles’a hem de Kate’e şubat ayında kanser teşhisi konmuş, ancak kral bunu açıklarken Kate çocuklarına durumu “onlar için doğru olan” bir zamanda söylemek için kamuoyu açıklamasını geçen cuma gününe kadar ertelemişti.

Charles sağlık sorunlarıyla ilgili olarak hemen açıklama yapıp söylentiye yer bırakmadı... Ancak süreç Kate Middleton için farlı ilerledi

13 YILDA ÖZ KIZI GİBİ OLDU

Kate Midlleton’ın kanser olduğunu açıklamak konusunda kayınpederi Kral Charles’tan ilham aldığı, ondan gördüğü ilgi, sıcaklık ve şefkatten etkilenerek kendinde cuma günkü konuşmayı yapacak cesareti bulduğu ortaya çıktı.

Kraliyet mensuplarının iddiasına göre Galler Prensesi, altı hafta önce aynı açıklamayı yapan krala gösterilen sıcak tepkinin ardından kanser teşhisini açıklamak için cesaret buldu. Kate ve Charles'ın, oğlu Prens William'la evliliğinden bu yana geçen 13 yıl içinde çok güçlü bir bağ kurdukları biliniyor.

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AYNI TARİHTE AYNI HASTANEDE YATTILAR

Ve bu bağın da geçtiğimiz haftalarda her iki üst düzey kraliyet mensubunun da aynı anda ameliyat için Londra Kliniği'nde bulunmalarıyla giderek pekiştiği söyleniyor.

Kate ayrıca geçtiğimiz cuma günü yayınladığı video mesajında hayatları kanserden etkilenen herkese atıfta bulunarak "Yalnız değilsiniz” demiş, kayınpederi Charles’ın yanı sıra sayısız kanser hastasına açık bir selam ve destek yollamıştı.

Ortak zevkleri olan gelin ve kayınpeder gayet iyi anlaşıyor... Kate Middleton'ın kraliyet ailesini en iyi şekilde temsil ettiğini süşünen Chalres'ın geleceğin kraliçesine özle bir ilgi ve sevgisi var

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DERDİ EN İYİ ÇEKEN BİLİR

Kraliyet ailesinden bir kaynak The Times'a “Kate ve William’ın kamuoyuna açıklama yapma kararlarında etkili olan bir faktör de Kral Charles’ın yaptığı açıklamanın ardından gördüğü büyük sıcaklık ve sevgi olmuştur. Bu onun için çok büyük bir anlam ifade ediyordu. Böylece Kate de durumdan ilham almış oldu” dedi.

Bir başka saray kaynağı da Daily Telegraph'a “Charles da Kate de birbirlerinin neler yaşadığını çok iyi anlıyor. Bu zor zamanlarda birbirlerine yardımcı oluyorlar” dedi.

Kate Middleton kanser olduğuyla ilgili açıklamayı hakkında söylenen korkunç sözlere rağmen çocukları için ertelemişti

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Buckingham Sarayı, dünyayı şaşkına çeviren kanser duyurusunun ardından Kral Charles’ın kanser teşhisi hakkında konuşma cesaretinden dolayı Kate ile 'gurur duyduğunu' ve 'sevgili geliniyle yakın teması sürdürdüğünü belirten bir açıklama yayınlamıştı.

GELİNİNE DUYDUĞU SEVGİNİN EŞİ YOK

Charles ve Camilla, aile bu haberi kabullenmeye çalışırken Kate, Galler Prensi William, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'ye sevgi ve desteklerini açıkça sundular. 75 yaşındaki hükümdar, 20 yılı aşkın bir süredir en büyük oğlu Galler Prensi'nin hayatının bir parçası olan Kate Middleton’a çok düşkün olmasıyla tanınıyor…