Kansere yakalanan Kral Charles’tan gövde gösterisi: Aile yeşil renge bürünerek desteğe geldi

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Dünya bu teşhisin şokunu atlatmaya çalışırken Charles’tan hemen önce ameliyat olan Kate Middleton uzun süre ortadan kaybolmuş, hakkında birçok iddia ortaya atıldıktan sonra o da kansere yakalandığını açıklamıştı.

İLK ÖNEMLİ ETKİNLİĞİNDE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutlar bir türlü dağılmazken dün Kral Charles kanser olduğu öğrenildikten sonra ilk kez büyük bir etkinlikte halkın karşısına çıktı. Kraliyet Ailesi üyeleri dün topluca Windsor'daki St George Şapeli'nde düzenlenen geleneksel Paskalya ayinine katıldılar.

Kralın kanser tedavisi nedeniyle katılımı azaltılan etkinlik, Charles'ın bu yılın başlarında teşhis konulduğundan bu yana en önemli kamuoyu önüne çıkışı oldu.

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Kamuoyuna dönük çeşitli görevler üstlenen Charles, iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtmesi üzerine özel etkinliklerin sayısını arttırmaya başladı. Tüm etkinlik boyunca keyfi oldukça yerinde görünen ve sürekli etrafına gülümseyen Charles etkinliği adeta bir gövde gösterisine dönüştürdü.

Ayine katılan aile üyeleri Kraliçe Camilla, Prenses Anne ve Sarah Ferguson hepsi sözleşmiş gibi bu özel gün için yeşil giymeyi tercih etmişti. Kraliyet uzmanlarına göre bu özel seçimin ardında ailenin Kral Charles ve Galler Prensesi'ne verdiği bir destek vardı.

HEPSİ YEŞİL RENGE BÜRÜNDÜ... PEKİ NEDEN?

Kral ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın kanser teşhisleriyle ilgili olarak kanser kurdelesi ve Macmillan kanser desteği ile eş anlamlı olan yeşil rengi tercih eden kraliyet kadınları bir yandan da Paskalya bayramı döneminin diriliş ve yeni başlangıçlar temalarını simgeleyen bu rengi kullanarak aile içi birlik mesajı vermiş oldular.

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Bu arada kişisel stilist Francesca Cairns de kraliyet ailesinin renk seçimiyle kesinlikle bir mesaj verdiğini kabul etti ve "Yeşil büyümeyi temsil eder; bu sembolizm özellikle kurban, diriliş ve yeni başlangıçlar temalarının bolca işlendiği Paskalya döneminde çok uygundur" yorumunu yaptı.

Kraliçe Camilla bu özel gün için Anna Valentine imzalı zümrüt yeşili elbisesi ve Philip Treacy imzalı şapkası, siyah ceketi, siyah çizmeleri ve el çantası tercih etti. Ayrıca Kraliçe Elizabeth’e ait zümrüt ve elmas bir broş taktı.

Açık yeşil bir palto ve koyu renk tüylü zümrüt yeşili bir şapka giyen Prenses Anne, kilisenin girişine doğru yürümek ve kraliyet ailesi üyelerini selamlamak için kocasıyla birlikte arabadan inerken gülümsüyordu. “Sürdürülebilir” moda akımının eski temsilcilerinden olan Prenses Anne, yeşil paltoyu yıllar boyunca başka kraliyet etkinliklerinde de giymişti.

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ESKİ GELİN DE KANSERE YAKALANMIŞTI

Charles’ın kardeşi Prens Andrew’dan yıllar önce boşansa da York Düşesi unvanın koruyan 64 yaşındaki Sarah Ferguson da son zamanlarda aile etkinliklerine yeniden davet edilmeye başlamıştı. Fergie lakaplı düşes de kendi kanser mücadelesiyle karşı karşıya kalmış, geçen yaz göğüs kanseriyle mücadele ettikten sonra bu yıl cilt kanseri teşhisi konmuştu. O da ailenin yeşil rengi tercih eden kadınlarıyla birlikte Paskalya ayininde yerini aldı…