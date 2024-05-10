Kocasını zor zamanda yalnız bırakmıştı… Şimdi gönül alma vakti

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Kurucusu olduğu ve hamiliğini yaptığı savaş gazileri için yardım toplayan bir hayır kuruluşu olan Invictus Oyunları’nın 10. yıl dönümü için İngiltere’ye giden Prens Harry bir kez daha ailesinden kimseyle görüşemeden ülkeden ayrıldı.

EN ZOR ANLARINDA YANINDA HİÇ OLMUYOR

Son yıllarda hep olduğu gibi Harry’nin yanında sevgili eşi Meghan Markle yoktu ve ailesiyle küs olan prens İngiltere’ye tek başına gitti. Kanser olan babası, kavgalı olduğu ağabeyi ve tıpkı babası gibi kanser tedavisi gören yengesi Kate ile görüşüp belki de barışabilme isteği ise gerçekleşmedi.

Meghan Markle Harry'nin İngiltere ziyaretinde ona eşlik etmedi ancak onunla birlikte Niyerja'ya koşa koşa gitti

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Ülkesinde 3 gün kalan, barışma umutlarını yine kaybeden Harry İngiltere’den bir başka ziyaret için Nijerya’ya gitti. Bu kezse yanında karısı Meghan Markle da vardı. 2020’de kaçar gibi ayrıldığı İngiltere’ye sadece bir kez, Kraliçe Elizabeth’in cenazesi için giden Meghan kocasına eşlik etmedi.

Prens Harry için artık her zaman zor olan bu memleket yolculukları Charles ve Kate’in kanser olduğunun ortaya çıkmasından beri daha da zorlaştı. Meghan’la evlendikten sonra ailesiyle sıkıntılar yaşamaya başlayan Harry bundan dört yıl önce ailesini de alıp ülkesini terk etmiş, kraliyet unvanlarından da vazgeçmişti. Harry ve Meghan Nijerya'ya ABD'ye gittikten sonra kurdukları, oğullarının adını taşıyan Acrhwell Vakfı adına gittiler

“SENİNLE DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA GELİRİM AMA TEK YER HARİÇ”

Meghan Harry’ye eşlik etmek için İngiltere’ye gitmedi ancak birlikte kurdukları Archwell Vakfı’nın Nijerya’da düzenlediği özel etkinlik için hemen Afrika’ya uçtu…

Nijerya’ya ayak basan Harry ve Meghan çifti ülkede sıcak şekilde karşılandı. Karı koca birbirine yakın tonlarda seçtikleri iklime uygun keten giysileri ve boyunlarına hoş geldin hediyesi olarak takılan Nijerya’ya özgü tahta boncuklu kolyeleriyle poz veren çift etraflarına gülümseyerek poz vermeyi ihmal etmedi.

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Meghan ziyaretin ilk gününde giydiği sırtı tamamen açık elbisesiyle çok şık ve zarif görünüyordu

KOCASININ ELİNE SARILDI…

Meghan Markle’ın sırtı neredeyse tamamen açık, bileklerine kadar uzanan elbisesi çok beğenildi. Sussex Düşesi’nin keyfinin de yerinde olduğu ve Harry’ye yakın durup, sürekli elini tutup onunla gülüşüp sohbet etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ailesinin ona sırt çevirdiği, babası Kral Charles’ın “meşgulüm” diyerek görüşmediği oğlunu saray bahçesinde verdiği partiye davet etmemesi yüzünden artık kendisine ait bir evi bile olmayan ülkesinden kalbi kırık dönen kocasını teselli etmek ve gönlünü almak isteyen Meghan, ona destek çıktı.

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ONLARA DUYULAN SEMPATİ BİRKAÇ YILDA TÜKENİVERDİ

ABD’ye taşındıkları günden beri kraliyet ailesinin çoğu üyesi hakkında tartışma yaratacak açıklamalar yapan ve kendilerine ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı gibi çok ciddi iddialar ortaya atan Harry ve Meghan başlarda destek görüyorlar ve aileden dışlanmış olsalar da halkın sempatisini topluyorlardı. Sussex Düşesi yıllardır kocası Harry'nin en büyük destekçisi olsa da onunla asla İngiltere'ye gitmiyor

Ancak aradan geçen yıllar içinde rüzgar tersine döndü ve bu ikiliye yönelik sempati yerini giderek daha olumsuz duygulara bıraktı. Kamuoyu Harry ve Meghan’ın çoğu söylediğinde samimiyet bulamamaya ve onların inandırıcı olmadığını düşünmeye başladı.

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İSTİYOR AMA GİDEMİYOR

“Biz unvan ve servet istemiyoruz, sadece rahat bırakılmak istiyoruz” diyen çiftin ABD’deki hayatlarını da lüks ve pervasızca yaşamaları onları destekleyen insanları Harry ve Meghan’dan uzaklaştırdı. Adı istenmeyen geline çıkan Meghan’ın aslında kocasına İngiltere ziyaretlerinde eşlik etmek istese de yapamadığı uzun süredir konuşuluyor.

Meghan Markle'ın İngiltere'de basının ve halkın ona göstereceği tepkiden çekindiği söyleniyor

Meghan Markle kocasının ailesi tarafından sevgi ve saygı görmediğini, kabul edilmediği ve kucaklanmadığını düşündüğü için de bu aslında son derece doğal.

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GÖRECEĞİ TEPKİDEN ÇEKİNİYOR

Ancak Sussex Düşesi’nin kocasını her koşulda yalnız bırakıp İngiltere’ye gitmekten kaçmasının asıl sebebinin basının ülkeye geldiğinde ona alacağı tavır ve belki de halktan bile tepki görmekten korkması olduğu iddia ediliyor.