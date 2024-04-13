'Asi' prens ve 'istenmeyen gelinden' kameralar önünde şov… ‘Tahtlar taçlar sizin olsun, aşkımız bize yeter!’

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Sussex Dükü ve Düşesi, Harry'nin 2006 yılında Afrika'da HIV ve AIDS ile mücadele eden çocuklar için kurduğu Sentebale adlı hayır kurumunu desteklemek üzere cuma günü Florida'da düzenlenen bir hayır amaçlı polo maçına katıldılar.

KARI KOCA ŞIKLIK YARIŞTIRDILAR

39 yaşındaki Harry ve 42 yaşındaki Markle etkinliğe el ele geldiklerinde gülümsüyorlardı.

Sussex Dükü Harry ve Düşes Meghan Markle dünkü hayır etkinliğinde adeta gövde gösterisi yaptılar

Orta uzunlukta, krem rengi, geniş göğüs dekolteli elbisesiyle zahmetsiz bir şıklık yakalayan Meghan Markle elbisesini nude topuklu ayakkabılar, güneş gözlükleri ve büyük altın küpelerle eşleştirdi.

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Harry ise beyaz pantolon, mavi bir gömlek, açık gri bir blazer ve taba rengi ayakkabılarla karısıyla uyumlu bir şekilde giyinmişti.





AŞK POZU ASLINDA BİR ZAFER POZU GİBİ…

Harry etkinliğe gelen konuklarını selamladıktan ve fotoğraf çektirdikten sonra, yardım maçında oynamaya hazırlanırken takım elbisesini takım formasıyla değiştirdi. Harry diğer oyuncularla birlikte sahaya çıkarken Markle da kalabalığın arasından gururla onu izledi.

Maç bittikten sonra Meghan Markle, Harry ve takımına kupalarını takdim ederek sürpriz yaptı. Çift kameralara poz verirken bir aşk öpücüğü de paylaşarak herkese evliliklerinin iyi gittiği ve mutluluklarının da gayet yerinde olduğu mesajını vermiş oldu. Uzun süredir Harry ve Meghan'ın arasının bozuk olduğu ve Harry'nin ABD'ye gitmekten pişman olduğu söyleniyordu ancak çiftin mutluluğuna bakılırsa bunlar gerçekten de sadece söylentiden ibaret...

“KARIM ANNEMİN KADERİNİ YAŞAMASIN”

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Kraliyet ailesiyle sorunlar yaşadıktan sonra ABD’ye yerleşen ve sonrasında yaptıkları açıklamalar ve özellikle de Harry’nin kaleme aldığı Spare (Yedek) kitabındaki iddialarla ortalığın epey karışmasına yol açan Sussex’ler için son yıllarda ortaya sayısız söylenti atılmıştı.

“Karım annem Diana’nın kaderini yaşasın istemiyorum” diyen Harry, ABD’ye giderken ailesinin İngiltere’deki eleştirilerden, haksız haberlerden ve kraliyet ailesi içindeki ayrımcılıktan uzakta huzur içinde bir hayat sürmesini istediğini söylemişti.





“HARRY PİŞMAN, DÖNMEK İSTİYOR” DİYORLARDI

Aradan geçen yıllarda çiftin taşındıkları bu ülkede de İngiltere’de, sarayda olduğu gibi lüks içinde yaşamaya çalışıp bocaladığı, parasız kaldıkları, bu durumun evliliklerini sarstığı iddia ediliyordu. Hatta Harry’nin Meghan’ın peşine takılıp ABD’ye gitmekten pişman olduğu da söylendi.

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Küskün prens babası Charles ve ağabeyi William’la barışmanın ve böylece ülkeye dönmenin yollarını arıyor dense de Harry ve Meghan’ın ABD’deki hayatı şimdilik yolunda gidiyor ve çift oldukça mutlu görünüyor. Meghan Markle geçen yıl Hollywood'un en büyük menajerlik ajanslarından biriyle anlaşma imzalamıştı

YENİ KARİYERLERİNİ İNŞA EDİYORLAR

2023’ün hemen başında bir dijital platforma hayatlarını anlatan bir belgesel yaptıran çift bir yandan İngiltere’deki gibi hayır kurumlarıyla çalışmaya devam ederken bir yandan da kendi projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Prens Harry yine dijital platform için bir polo belgeseli projesinde yer alacak. Meghan Markle ise bu aralar harıl harıl bir yaşam tarzı markası olan American Riviera Orchard'ı hayata geçirmeye çalışıyor.

Harry hayır kurumlarıyla çalışmaya ve belgeseller çekmeye devam ederken Meghan da kendi markasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor

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Markle’a ait bu marka birçok lüks tüketim ürünü satacak ve düşes ayrıca markasıyla birlikte "yemek pişirmenin, bahçeyle uğraşmanın, eğlenmenin ve arkadaşlığın keyfini" anlatan bir diziye de hazırlanıyor.

KRAL OĞLU VE GELİNİNİ YANINA ÇAĞIRACAK

Ailenin ABD’deki kaçak üyeleri kendilerini işlerine ve markalarına vermişken İngiltere’de kansere yakalanan Kral Charles’ın yazı için asi oğlu Harry ve adı “istenmeyen geline” çıkan Meghan Markle’ı Balmoral Şatosu’na davet etmeyi düşündüğü iddia edildi.

Charles'ın torunlarını çok özlediği ve ABD'de yaşayan oğlu ve gelinini bu yaz Balmoral'a davet edeceği konuşuluyor

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Çiftin oğlu Prens Archie İngiltere’de doğmuş, kızları Prenses Lilibet ise California’da dünyaya gelmişti. Kız torununu sadece bir kez gören Charles’ın çiftin çocuklarını yani torunlarını epey özlediği ve onları görebilmek için oğlu ve gelinini bu yaz yanında istediği söyleniyor.