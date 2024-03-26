Kral kayınpederi ve prenses eltisi kanserin pençesinde… O ise paranın peşine düştü: Bakın size neler satacağım!

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Herkes bu haberin şokunu yaşarken gelini Kate Middleton uzunca bir süre gözlerden kaybolmuş, hakkında ortaya atılan sayısız komplo teorisinin ardından o da bir video mesaj yayınlayarak kansere yakalandığını duyurmuştu.

İNGİLTERE'DE ORTALIK KARIŞTI, AMERİKA'DAKİLER HAYATINA DEVAM EDİYOR...

Tüm dünya bu beklenmedik haberlerle sarsılırken okyanusun diğer ucunda yaşayan Prens Harry ve Meghan Markle’ın varlığı bir anda unutuldu. Daha doğrusu 2020’de ABD’ye yerleştikten sonra tüm aile üyeleriyle arası bozulan hatta küsen çift de sadece bu haberler çerçevesinde gündeme gelmeye başladı.

Kraliyet ailesi peş peşe gelen kötü haberlerle sarsıldı... Bu arada ailenin Amerika'ya kaçan iki üyesinin hayatları normal seyrinde devam ediyor...

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Kimileri Harry’nin karısı Meghan’ı İngiltere’den ve aileden koparıp götürmesini haklı bulmaya başladı kimileri de Kate’in hastalanma sürecinde Harry ve eltisi Meghan yüzünden yaşadığı stres ve üzüntüleri dile getirmeye…

ELTİYE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YOLLAMIŞTI

Sonuçta aralarında her ne yaşanmış olursa olsun Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Kate Middleton’a geçmiş olsun dileklerini yolladı, hatta resmi kanallardan yapılan bir geçmiş olsun açıklamasının dışında Galler Prensesine bizzat ulaşıp şifa dileklerini ilettikleri söylendi.

Harry ve Meghan Kate Middleton'a geçmiş olun dileklerini bizzat ilettiler

Öte yandan İngiltere’de ortalık bir hayli karışmışken California’daki özgür yaşantısının tadını çıkaran Meghan Markle’ın iş hayatına atılıp kendi markasını kurma yolunda epey yol aldığı haberleri gündemde.

Meghan Markle, sürekli genişleyen yeni markasına yoga matları, lavanta keseleri ve köpek şampuanı eklerken yeni kurduğu “yaşam tarzı” markası American Riviera Orchard aracılığıyla makyaj ve vücut losyonları satacak.

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YENİ MARKASINI PİYASAYA SÜRMEK ÜZERE

Markle’ın bu ay yeni bir lüks yaşam tarzı markası olan American Riviera Orchard'ı piyasaya sürmek üzere olduğu konuşulmaya başlamıştı.

Meghan Markle’ın lüks yaşam tarzı markası olan American Riviera Orchard'ın logosu, şirketin yeni açılan Instagram hesabında yayınlandı

DailyMail.com düşesin yeni girişimi için kozmetik, vücut losyonları ve banyo yağları satacağını gösteren ticari marka başvurusunu ele geçirdi. Markle’ın daha önce de reçeller, tereyağları, lüks yemek takımları ve yemek tarifi kitapları satacağı açıklanmıştı.

Yeni Martha Stewart olmakla yetinmeyen Meghan Markle, yaşam tarzı markası American Riviera Orchard aracılığıyla satmayı planladığı geniş kapsamlı ürünler listesine kozmetik ve güzellik ürünlerini de ekleyerek Goop markasıyla servetine servet katan Gwyneth Paltrow'un tacına da göz dikti.

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SAYISIZ LÜKS ÜRÜN SATACAK

Ortaya çıkan resmi belgelere göre 42 yaşındaki Sussex Düşesi'nin ev eşyaları, kırtasiye malzemeleri, tencere takımları, bahçe aletleri, içecekler, yiyecekler ve çeşnilerden oluşan kapsamlı bir listeye ek olarak koku poşetleri, lavanta poşetleri, ilaçsız cilt bakımı karışımları, banyo ve duş jelleri ve tuzları, saç ürünleri, banyo sabunu, vücut kremi ve yağları da satacağı ortaya çıktı.

Meghan Markle bu ay yaşam tarzı markasının lansmanını, krem tonlarındaki mutfağında yumuşak bir odakla çekilen ve kendisini çiçekleri düzenlerken ve bir kase dolusu şeyi karıştırırken gösteren bir reklamla duyurdu. Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra eski günlerindeki gibi lüks içinde bir hayat yaşamaya devam etmek isteyen Meghan Markle'ın Hollywood'un en büyük menajerlik ajanslarından biriyle anlaştığı ortaya çıkmıştı

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ESKİ GÜNLERİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Düşes 39 yaşındaki Prens Harry ile tanışmadan önce Suits dizisinde rol alan sıradan bir oyuncuyken kurduğu eski yaşam tarzı web sitesi The Tig'i birçok ünlü Hollywood yıldızı gibi kendi adını taşıyan bir markaya dönüştürüyor.

Meghan Markle için geçen yıl da artık Hollywood kariyerine geri dönmek istiyor diye iddialar ortaya atılmış hatta düşes ünlü bir menajerlik firmasıyla anlaşma yapmıştı. Meghan Markle’ın sürdürdüğü lüks hayatı elinden kaçırmamak için sayısız ünlü gibi sosyal medya paylaşımlarından para kazanmak istediği de uzun zamandır konuşuluyordu.