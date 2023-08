Harry ve Meghan Hollywood’a açılıyor… Yeni bir film geliyor: Anlatılan kaza Prenses Diana’nın öldüğü kaza olabilir!

Haberin Devamı

ABD'YE YERLEŞİNCE GÖZLERİNİ MEDYAYA DİKMİŞLERDİ

İngiltere kraliyetinin “küskün” prensi Harry ve eşi Meghan Markle bir kez daha gündeme bomba gibi düşen bir haberle isimlerini gazete manşetlerine taşıdı. Oğulları Archie’nin adını taşıyan yardım amaçlı bir vakıf kuran Harry ve Maghan daha sonra bir de Archwell adında bir prodüksiyon şirketi kurmuştu.

Harry ve Meghan çifti ABD'ye taşındıktan sonra verdikleri röportajlar, belgeselleri ve Harry'nin yazdığı kitapla gözlerini medya dünyasına dikmiş gibi görünüyor

Artık kraliyet ailesinin aktif birer üyesi olmayan ve tüm resmi görevlerinden de ayrılan Harry ve Meghan Markle ABD’ye yerleşme kararlarını açıkladıklarında sade ve gözlerden uzak bir yaşam istediklerini söylemişlerdi. Ancak ABD’ye yerleştiklerinde kendilerine California’da yaşayan ünlülerin semti Montecino’dan dev bir malikane alan ve lüks bir yaşam süren çifte epey bir kazanç gerekiyordu.

SPOTIFY ANLAŞMASI İPTAL OLUNCA HAYALLERİ YIKILDI

Çiftin prodüksiyon şirketi Archwell, Spotify’la gayet kârlı bir anlaşma yapmış; bunun karşılığında da Meghan Markle bir dizi ünlüyü konuk ettiği bir podcast dizisi hazırlamıştı. Ancak mayıs ayında şirketin Harry ve Meghan’ın bu anlaşmasını iptal ettiği ortaya çıktı. Program beklenen ilgiyi görmemiş, yeni sezonu iptal edilmişti. Çiftin 20 milyon dolarlık anlaşması ortada kaldı. Sözleşme beklenenden önce sona erdirildiği için bu büyük gelirin de küçük bir kısmına sahip olabildiler.

Harry’nin yazdığı ve büyük fırtınalar koparan anı kitabı Spare (Yedek) satışlarda iyi bir performans gösterdi. Dünyanın en büyük dijital platformuna satılan ve çiftin hayatının en çalkantılı günlerini anlatan Harry & Meghan adlı belgesel ise çok konuşuldu ancak basına yansıdığı kadarıyla kanal belgeselin performansından pek memnun kalmadı.

REKLAM YÜZÜ MÜ OLACAKLAR YOKSA HOLLYWOOD YILDIZI MI?

Hem popülerliklerini korumak hem de lüks hayatlarını karşılayacak kadar çok para kazanmak isteyen Harry ve Meghan’ın yeni ve farklı projelereyönelmek istedikleri epeydir konuşuluyor. Meghan’ın Hollywood kariyerine geri dönmek istediği ve kendine sektörün en güçlü menajerlerinden birini tuttuğu da yakın zamanda açığa çıktı. Çiftin Dior’la anlaşma imzaladığı ve Meghan Markle’ın sadece influencer’lık yaparak bile yüz milyonlarca dolar kazanabileceği hep gündemdeydi.

Çiftin Amerika'da da lüks yaşantılarına devam etmeleri ve anlaşma iptalleri yüzünden zorda olduğu ve yeni girişimler peşinde oldukları uzun zamandır konuşuluyor

Gelen son haberlere göre Harry ve Meghan çifti gerçekten de gözünü Hollywood’a dikmiş durumda. Carley Fortune'un “Meet Me At The Lake” adındaki romantik romanının yayın haklarını satın alan çiftin bunu belgesellerini yayınlayan bu platforma bir film olarak satmayı planlıyor. Harry ve Meghan’ın kitabın film hakları için 3 milyon sterlin ödediği iddia edildi. Bu çok satan romanın film hakları artık 3 milyon sterline Harry ve Meghan çiftine ait

BİR ROMANIN FİLM HAKLARINI SATIN ALDILAR!

Daha piyasaya çıktığı ilk haftadan büyük satış rakamlarına ulaşan roman roman 30’lu yaşlarındayken tanışan ve aşk yaşayan bir çifti anlatıyor. Bu çiftten birinin ebeveyni bir araba kazasında hayatını kaybetmiş ve bu yüzden de karakterin çocukluk çağından yetişkinliğine getirdiği travmaları var.

Romanda ebeveynlerinden birini trafik kazasında kaybetmiş kahramanın çocukluktan getirdiği bu travma da ele alınıyor

İÇİNDE LADY DIANA'NIN KAZASI DA MI VAR?

Bu hikâye size biraz tanıdık geldi mi? 30’lu yaşlarında tanışan Harry ve Meghan… Çocukken annesi Lady Diana’yı korkunç bir trafik kazasında kaybeden Prens Harry ve bu yüzden ömür boyu taşıdığı travmaları… Üstelik roman Prens Harry'nin bomba anı kitabı Spare’de uzun uzun bahsettiği alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi temaları ele alıyor.

Bu roman aynı zamanda Meghan'ın geçmişine de göndermeler yapıyor. Meghan, onu dünya çapında ünlendiren "Suits" dizisini çekmek için bir süre Toronto'da yaşamıştı. Roman da Toronto’da geçiyor. İngiliz basınına göre çift romanı okuyup temaların kendileriyle ne kadar uyuştuğunu gördüler ve hemen yayın haklarını satın almak için harekete geçtiler. Hem kraliyet hem de iletişim uzmanlarına göre bu film projesi çiftin kanalla yaptıkları anlaşmanın ikinci halkası olacak. Prenses Diana 1997'de Paris'te geçirdiği korkunç trafik kazasında hayatını kaybetmişti... Kaza yerinde çekilen bunun gibi fotoğraflar yıllarca unutulmadı

"HARRY VE MEGHAN İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

Yapım Harry ve Meghan'ın yeni kariyerleri ve kazançlarını artırmaları konusunda kritik bir dönüm noktası olabilir ve çift böylece ilk kez bir filmin kamera arkasında birlikte çalışmış olacak. Hem Harry hem de Meghan kendi hikâyelerini anlatmaya devam etmek istiyor. Bir yandan da kamuoyunda bozulan imajlarını düzelmek ve azalan popülaritelerini artırmak isteyen çift bunu büyük bir fırsat olarak görüyor.

Bu yeni film Harry ve Meghan'ın yüzünü hem kazanç anlamında güldürecek hem de azalan popülaritelerini yeniden artıracak gibi görünüyor

Bu film projesiyle, Harry ve Meghan, Hollywood'da kendi yapımcılık yeteneklerini sergileyerek ve daha geniş bir kitleye ulaşarak, yeni bir başlangıç yapmayı planlıyorlar. Geri kalan ayrıntılar henüz belli değil ancak çiftin hayranlarının da basının da bu yeni projeyi heyecanla bekledikleri kesin. Öte yandan Prens Harry aynı platform için yayına hazırladığı “Heart of Invictus” belgeseli üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor.