Torun hasreti canına tak etti! Kraldan asi oğluna zeytin dalı… ‘Bunca derdimiz varken küslük olmaz, gelin barışalım’

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Kansere yakalanan Kral Charles, torunlarıyla yeniden bir araya gelebilmek için bir zeytin dalı uzatabilir ve Prens Harry ile Meghan Markle'ı bu yaz Balmoral Şatosu'na davet edebilir…





KÜSLER ARTIK BARIŞSIN

Harry ve Meghan’ın kraliyet görevlerinden istifa edip 2020’de ABD’ye yerleşmesiyle aile arasında ipler iyice gerilmiş, aile sırlarını ifşa eden Sussex’ler başta Prens William ve Kate Middleton olmak üzere ailedeki hemen herkesle küsmüştü.

Kansere yakalanan kral önümüzdeki ay 5 yaşına basacak olan Prens Archie'yi sadece birkaç kez gördü ve Prenses Lilibet'le de sadece bir kez karşılaştı.

Kansere yakalanan Charles'ın torunlarını görmeyi çok arzu ettiği ve Harry'yle Meghan'ı yazın Balmoral'a davet edeceği söyleniyor

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Her yıl İskoçya kırsalında inzivaya çekilmeyi seven hükümdara, kendi kanser savaşıyla mücadele eden Galler Prensi ve Prensesi'nden kendi kardeşlerine kadar aile üyeleri de katılıyor.

KANSER OLUNCA ORTAYA ÇIKAN BUZ GİBİ GERÇEK: HAYAT KISA

Kraliyet kaynakları "Charles Harry ve Meghan’ın çocuklarını, torunlarını çok görmek istiyor. Bu yüzden onlara zeytin dalı uzatacak ve onları Balmoral Şatosu’na davet edecek. Hastalığından sonra hayatın ne kadar kısa olduğunu anladı” diyor.

Uzmanlar Balmoral’ın ne kadar huzurlu ir yer olduğunun ve ailenin tekrar bir araya gelmesi için en uygun alternatif olduğunun altını çizerken Harry ve Meghan’ın da bu daveti kesinlikle kabul etmesi gerektiğini söylüyorlar.

Charles, Harry ve Meghan’ın kızı, Lili lakaplı Lilibet ile ilk kez Haziran 2022'de merhum Kraliçe Elizabeth için düzenlenen Platin Jübile kutlamaları sırasında tanışmıştı.



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Charles Harry ve Meghan'ın küçük kızı Lilibet'i sadece bir kez gördü

KÜÇÜK TORUNUNU SADECE BİR KEZ GÖRDÜ

Bir kraliyet kaynağının daha sonra "fantastik" ve "çok duygusal" olarak nitelendirdiği ziyaret sırasında Charles'ın çocuklarla vakit geçirdiği doğrulandı.

Prens Harry Eylül ayında 40 yaşına girecek ve daha önce de basına yansıdığı gibi, son birkaç yıldır süren aile kavgalarına rağmen babasıyla yeniden bir araya gelmeye hevesli. Bir zamanlar aralarından su sızmayan William, Kate ve Harry üçlüsü uzun süredir küs

HARRY BABASIYLA SADECE 40 DAKİKA GÖRÜŞEBİLMİŞTİ

Sussex Dükü, şubat ayında krala kanser teşhisi konulduğunda Charles'ı görmek için Kaliforniya'daki evinden İngiltere’ye gelmiş ancak babasıyla sadece 40 dakikalık bir görüşme yapabilmişti.

Harry ve Meghan, iki çocukları Archie ve Lilibet ile 2020'den beri ABD'de yaşıyorlar

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Buckingham Sarayı'ndan davetle ilgili bir yorum gelmezken, Sussex’lerin tarafından henüz yaz ayları için herhangi bir davet alındığı onaylanmadı.





MEGHAN SADECE CENAZEYE GELDİ...

Bu arada 42 yaşındaki Markle, Sussex'lerin Mart 2020'de Birleşik Krallık'tan ve üst düzey kraliyet mensubu rollerinden ayrılmalarından bu yana Birleşik Krallık'a sadece bir kez ayak bastı.

Çift, Kraliçe Elizabeth'in Platin Jübilesi için İngiltere’ye gelmiş olsa da artık kraliyet ailesinin aktif çalışan üyeleri olmadıkları için Buckingham Sarayı'ndaki balkonda verilen meşhur aile pozuna katılmamışlardı.

Meghan Markle İngiltere'ye son olarak Kraliçe Elizabeth'in cenazesi için ayak basmıştı

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Markle, en son Eylül 2022'de Kraliçe Elizabeth’in cenazesinde kocası Harry’nin yanında yer aldı ancak o zamandan beri Charles'ın taç giyme töreni de dahil olmak üzere İngiltere’ye bir daha gelmedi.

KRALİÇE ELIZABETH’İN DE EN SEVDİĞİ YERDİ

Balmoral, Kraliçe Elizabeth'in de en sevdiği yerdi ve kraliçe son nefesini İskoçya’daki bu şatoda verdi.

Harry, "Spare" adlı anı kitabında Balmoral'a olan sevgisinden bahsetmiş ve büyükannesinin mutfaktaki uzmanlığının salata sosu olduğunu, büyükbabası Prens Phillip'in ise "yoğun bir duman bulutunun ortasında, gözlerinden yaşlar akarken" ızgarayla ilgilendiğini yazmıştı.