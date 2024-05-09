Bitmeyen kavgada son sözünü söyledi… Ne olursa olsun onu affedemeyecek… ‘O adam karımın yanına bile yaklaşamaz!’

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Önce babası Charles’ın sonra da Kate Middleton’ın kansere yakalanması birçokları için kraliyet ailesinde yıllardır devam eden kavga ve küslüklerin sona ermesi için bir fırsat olarak görüldü.

HARRY İÇİN BÜYÜK BİR FIRSATTI AMA…

Bunu fırsat olarak gören sadece basın ve halk değil… Harry de bu sürecin kopan aile bağlarını tamir etmesini umuyordu. Şubat ayında babası Charles’ın kanser olduğu haberini alır almaz İngiltere’ye koşan Harry onunla sadece 45 dakika görüşüp ABD’ye geri dönmüştü.

Aile içi kavgalar ve halkın sempatini kaybettiği sürece rağmen yine de Harry'yi İngiltere'de sevinçle karşılayan hayranları vardı...

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Ardından Kate’in de kanser olması aileyi iyice zor bir durma soktu. İngiltere’yi başta ağabeyi William ve eşi Kate Middleton’la küs şekilde terk eden Harry’nin çok sevdiği baldızının durumuna da çok üzüldüğü söyleniyor.

Karısı Meghan Markle’la birlikte ABD’ye gittikten sonra aileyle ama özellikle de William ve Kate’le ilgili açıklamlar yapan, yazdığı anı kitabı Spare’de de (Yedek) bu kendisine en yakın iki isme adeta saldıran Harry şimdi çok pişman…

İngiltere’ye gelen Sussex Dükünün sadece babasıyla değil bir fırsat bulursa kanserle savaşan baldızı Kate’le de görüşmek istediği ver kendini affettirmeye çalışacağı söyleniyordu. Kral Charles’tan ret cevabı alan ve yoğun programı nedeniyle onunla görüşemeyeceği kendisine bildirilen Harry anlaşılan bir kez daha İngiltere’den elleri boş dönecek. Harry'nin ülkesine yaptığı bu önemli ziyarette babası Charles'ı ve hatta Kate Middleton'ı da görmeyi çok istediği söyleniyordu ancak asi prens bunu başamadan ABD'ye geri dönecek

“KATE’İ GÖRMEYİ ÇOK İSTİYORDU”

“The King” kitabının yazarı, kraliyet uzmanı gazeteci Christopher Andersen “Harry Kate Middleton ile yeniden bağlantı kurmayı çok istiyor. Bir zamanlar son derece yakındılar ve Harry, Kate'in şok edici videosu aracılığıyla hepimizin öğrendiği gibi öğrendiği kanser teşhisi haberinden çok etkilendi” diyor.

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Ancak yine Andersen ve diğer başka birçok uzamana göre bu mümkün olmayacak. ”Kardeşler ve eşleri arasında çok fazla drama yaşandı ve herkesin içinde bir burukluk var. Dolayısıyla, bırakın bir tür uzlaşmayı, Harry ile kraliyet ailesinin geri kalanı arasında bir buluşma ihtimali bile son derece zayıf görünüyor” diyorlar. Charles'ın ne olursa olsun oğlunu affetmeye hazır olduğu söyleniyor... Ancak ağabey William için aynısını söylemek zor

KRAL CHARLES’IN KALBİ YUMUŞADI AMA WILLIAM İÇİN HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Kral Charles’ın kanser olduğunu öğrendiğinden beri küçük oğlu Harry’ye karşı yumuşadığını ancak kitabında karısı Kraliçe Camilla için yazdıklarını da unutmadığı biliniyor. Harry kitabında Camilla’yı “kötü kadın” damgası vurarak anlatmış ve William’la birlikte babalarına onunla evlenmemesi için yalvardıklarını yazmıştı. William'ın küçük kardeşine öfkesi dinmiyor ve onun karısı Kate'le görüşmesine de asla izin vermeyeceği söyleniyor

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WILLIAM: HARRY KARIMIN YANINA BİLE YANAŞAMAZ

Charles için bu affedilmez bir suç ancak kral hem ilerleyen yaşı ve hastalığı hem de aileyi birleştirici rolü yüzünden bunları unutmaya daha hazır. William içinse bu pek mümkün görünmüyor… Galler Prensi ve geleceğin İngiltere kralı William’ın kardeşine tüm kapıları kapattığı hatta Harry için “Karımın yanına bile yanaşamaz” dediği iddia ediliyor…

Kraliyet uzmanları Prens Harry'nin Galler Prensesi'ni ziyaret etmesi için mükemmel bir fırsat olsa da Kate’in bu süreçte etrafında sakin ve olumlu etkilere ihtiyacı olduğu için bu pek olası değil diyorlar.

Harry ve Kate Meghan Markle aileye katılana kadar çok iyi arkadaştılar hatta birbirleriyle sırdaşlık yapıyorlardı...

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Bir yandan da Prens William hiçbir şeyin karısının iyileşmesinin önüne geçmesine izin vermeyecektir, ailesine karşı son derece korumacıdır ve Prens Harry'nin kapısına gelip bir kaos yaratmasını hoş karşılamayacaktır yorumları yapılıyor.

KİMSE KOLLARINI AÇIP ONU BEKLEMEYECEK

Harry’nin Galler prensi ve prensesi ile ailesi için çok fazla acı ve üzüntü yarattığını söyleyen kraliyet uzmanları ailesinin kendisini kollarını açarak karşılamasını beklemeden önce inşa etmesi gereken pek çok köprü var diyor.

Galler Prensesi Kate diplomatik bir kişiliğe sahip ve aile içinde barışı sağlayan kişi ama şu anda Prens Harry ile görüşebilecek kadar iyi durumda olmadığı da söyleniyor…

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Harry, Wiiliam ve Kate, Harry Meghan Markle’la evlenmeden önce ayrılmaz bir üçlüydü ve birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlardı. William ekibin her zaman daha fazla görev alan, daha ağırbaşlı üyesiyken çok iyi anlaşan Harry ve Kate yıllar içinde çok iyi dost olmuştu.

“AYRILMAZ ÜÇLÜ” 2018’DE AYRILDI…

Tüm bunlarsa Harry ve Meghan’ın 2018’deki düğünleriyle başlayan süreçte değişti, bu üçlünün arasındaki ilişki Maghan’ın devreye girmesiyle adeta tuzla buz oldu.

“Yeni baldızımı sevdim. Onun baldızdan çok kız kardeşim olduğunu hissediyordum, hiç sahip olmadığım ve hep istediğim kız kardeşim ve sonsuza kadar Willy'nin yanında duracağı için mutluydum. Ağabeyim için iyi bir eşti. Birbirlerini gözle görülür biçimde mutlu ediyorlardı ve bu nedenle ben de mutluydum”

Harry kitabında Kate Middleton’dan bahsetmeye böyle başlıyordu. “Kaygısız, tatlı, nazik biriydi… Onu güldürmeyi severdim. Ve bu konuda oldukça iyiydim. Benim şeffaf çocuksu tarafım onun ağır bir şekilde gizlenmiş çocuksu tarafıyla birleşiyordu” diyerek de ne kadar iyi anlaştıklarını anlatıyordu.

“Ne zaman Kate'in Willy'yi benden alacağından endişelensem, kendimi gelecekteki gülme krizlerimizi düşünerek teselli ediyor ve kendime bizimle birlikte gülebilen ciddi bir kız arkadaşım olduğunda her şeyin ne kadar harika olacağını söylüyordum.”