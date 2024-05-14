Soldaki kendisi, sağdaki kızı.... Ünlü şarkıcıdan gülümseten paylaşım: Meğer ikizimi doğurmuşum!

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Bugüne kadar yüzünü hiç göstermediği iki aylık bebeğinin kime benzediğini de geçen hafta kutlanan Anneler Günü şerefine yaptığı bu paylaşımla ilk kez gözler önüne serdi.

Bu paylaşımıyla da takipçilerini çok şaşırttı!

Geçtiğimiz pazar günü kutlanan Anneler Günü, birçok ünlü için de bir dönüm noktası oldu. Özellikle de küçük bebekleri olan birçok tanınmış kişi, ilk kez çocuklarının yüzünü gözler önüne serdi.

Bunlar arasında en çok öne çıkan, ünlü oyuncu Alec Baldwin'in eski eşi Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland Baldwin oldu.

Neredeyse bir yaşına yaklaşan kızı Holland'ın yüzünü ilk kez takipçileriyle Instagram aracılığıyla paylaştı Ireland Baldwin.

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Bhad Bhabie, mart ayında dünyaya gelen kızının yüzünü sosyal medya paylaşımlarında saklıyordu.

Ama onun gibi başka bir ünlü kişi daha vardı. Şarkıcı Bhad Bhabie, iki aylık kızının yüzünü, ilk kez çocuk sahibi olarak kutladığı Anneler Günü onuruna Instagram'da gözler önüne serdi.

Üstelik bu paylaşımıyla takipçilerini de çok şaşırttı.

Bhad Bhabie, paylaşımının ilk karesinde kendisine sevgilisi Le Vaughn tarafından gönderilen demet demet güllere yer verdi.

O görüntünün yanında bir de not vardı: "Sürpriz için fotoğrafı yana kaydırın".

Ama evlat sahibi bir anne olarak kutladığı ilk Anneler Günü'nde kızı Kali'yi sosyal medya takipçileriyle tanıştırdı.

Gerçekten de o kırmızı güllerin ardından gelen fotoğraf, ünlü şarkıcının hayranlarını çok şaşırttı: Orada minik kızı Kali'nin bir fotoğrafı vardı.

Minik bebeğin annesine olan çarpıcı benzerliği Bhabi'nin hayranlarını da şaşırttı.

Genç şarkıcı bununla da yetinmedi. Instagram sayfasının hikayeler bölümünde kendisinin bebeklik yıllarında çekilen eski bir fotoğrafına yer verdi.

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Ama ondan önce kendisine sevgilisi tarafından gönderilen gülleri ve diğer çiçekleri gözler önüne serdi.

Onun üzerine de "Kali benim ikizim" diye yazdı. Gerçekten de minik bebeğin, annesinin çocukluğuna olan çarpıcı benzerliği bu şekilde ortaya çıktı.

Bir süredir Le Vaughn ile birlikte olan Bhabie, bir bebek beklediklerini geçen yılın son ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu.

Çiftin kızı Kali de geçtiğimiz mart ayında dünyaya gözlerini açtı.

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Bhabie, bir de kendi bebeklik yıllarında çekilen bir fotoğrafına yer verdi. O kareyle de kızının kendisine kopyası ya da ikizi kadar benzediği gözler önüne serildi.

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Bu arada 2020 yılından bu yana birlikte olan Bhad Bhabie ile Vaughn'un ilişkilerini çok fazla göz önünde yaşamadıklarını da not düşelim.

Gerçek adı Danielle Peskowitz Bregoli olan 21 yaşındaki şarkıcı müzik dünyasında Bhad Bhabie adını kullanıyor. Genç kuşak rap'çilerden biri olarak bilinen Bhabie, aynı zamanda bir internet ünlüsü.

Bhabie bir bebek beklediğini geçen yılın aralık ayında duyurmuştu.