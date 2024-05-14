Ünlü süper modelin Bodrum kaçamağı… Yarı yaşındaki şarkıcıyla el ele yakalandı

Haberin Devamı

İngiliz süper model Kate Moss uzun süredir podyumlardan uzak. Ancak yine de hem reklam kampanyalarını yüzü olmaya devam ediyor hem de karşımıza sık sık özel etkinliklerde, törenlerde, kırmızı halılarda çıkıyor.

ADI HEP HIZLI HAYATI VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARIYLA ANILIRDI

Podyumlarda fırtınalar estirdiği yıllar boyunca sadece modelliğiyle değil hızlı gece yaşantısı, elinden hiç düşürmediği sigarası, alkol ve uyuşturucuya düşkünlüğü ve zaman zaman adının karıştığı olaylarla hatırlanan Kate Moss’un bu nedenle erken yıprandığı ve meslektaşlarına göre erken emekli olduğu da çok konuşuldu.

Kate Moss Bodrum'da efsane şarkıcı Bob Marley'nin torunu Skip'in konserinde görüntülendi

Haberin Devamı

İngiliz süper modelin bir yandan da hızlı ve hareketli bir aşk hayatı oldu. Sık sık değiştirdiği ünlü sevgilileriyle nam salan 50 yaşındaki süper model en son 37 yaşındaki sosyetenin önde gelen isimlerinden Kont Nikolai von Bismarck'la aşk yaşıyordu.

SIK SIK BODRUM'A GELİYOR

Türkiye’yi çok sevdiği bilinen ve sık sık Bodrum’a tatile gelen Kate Moss bir kez daha burada görüldü. Hem de yarı yaşındaki bir şarkıcıyla birlikte yakalandı. Efsane şarkıcı Bob Marley’in torunu olan 27 yaşındaki müzisyen Skip’le el ele yakalandı.

Mekanda olanlar Kate Moss'un konser sırasında taşkınlık yapıp korumalarla zor anlar yaşadığını söyledi... Ünlü süper model konserden yarı yaşındaki şarkıcıyla el ele ayrıldı

Bodrum’da bir konser veren Skip’in en ateşli izleyicisi olarak en ön sırada yerini alan Kate Moss’un konser boyunca dans edip ona eşlik ettiğini gören etraftakiler konser bitiminde de ünlü modeli konser çıkışı Skip’le el ele mekandan ayrılırken görüntüledi.

Haberin Devamı

KONSER BOYUNCA YERİNDE DURAMADI, MEKANDAN GENÇ ŞARKICIYLA EL ELE AYRILDI

Konser boyunca çok heyecanlı olduğu görülen Kate Moss kendini zor zapt etti ve sahneye koşunca oradan korumalar tarafından uzaklaştırıldı. Tüm bu yaşananlar hemen İngiliz basınında manşetlere taşındı.

Kate Moss Pete Doherty'yle (solda) büyük bir aşk yaşamış, sonrasında ise Jamie Hince’le 5 yıl evli kalmıştı

Bob Marley’in torunu Skip, Med Bodrum kültür festivalinin açılışında sahne aldı. Festivalde yer alacak diğer sanatçılar arasında Marina Abramovic ve İngiliz fotoğrafçı Alistair Guy da bulunuyor. Kate Moss da ülkemize sessiz sedasız geldi ve bir yandan Bodrum’da tatil yaparken bir yandan da festivale katıldı.

Haberin Devamı

SEVGİLİSİ YANINDA YOKTU

Moss'un uzun süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Kont Nikolai von Bismarck'tan ise iz yoktu. Aristokrat fotoğrafçı geçtiğimiz yaz 33 yaşındaki model Camille Rowe ile Paris'teki oteline dönerken görülmüştü.

Moss uzun yıllardır tanınmış aristoktat Kont Nikolai von Bismarck'la birlikteydi

İkili herhangi bir ayrılık açıklaması yapmadıkları için hala birlikte olup olmadıkları bilinmiyor. İkili en son Kate Moss’un ocak ayındaki 50. yaş günü partisinde birlikteydiler. Miami'de büyüyen Skip, Bob Marley'in ikinci kızı Cedella'nın oğlu.

EFSANE ŞARKICININ TORUNU

Şu anda bekar olduğu anlaşılan Skip, daha önce Slow Down adlı hit şarkıyı birlikte yaptığı Grammy ödüllü Amerikalı şarkıcı H.E.R. ile aşk yaşamıştı.

Bob Marley'nin torunu Skip de dedesi gibi müzisyen oldu

Haberin Devamı

Kate Moss’un gönül defteri ise oldukça kabarık. Ünlü şarkıcı Pete Doherty ile büyük bir aşk yaşayan Kate Moss daha sonra bir başka rock’çı Jamie Hince’le evlendi. 2016’da biten bu evlilik 5 yıl sürdü. Kate Moss en çok konuşulan aşkını ise kariyerinin ilk dönemlerinde Johnny Deep ile yaşamıştı.

Yıldız ismin tek çocuğu olan 22 yaşındaki kızı Lila Moss ise ünlü bir yazar ve editör olan Jefferson Hack’le olan ilişkisinden doğmuştu.