Ona bir oğul verdi ama hiç yaranamadı... En özel gününde bir kez daha unutuldu

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Evliliklerinin böylelikle giderek daha da sağlamlaşacağı düşünülürken ise hayranlarını şaşırtıp yollarını ayırmaya karar verdiler.

MUTLU EVLİLİKLERİ 9 YIL SÜREBİLMİŞTİ

Chris Pratt ve Anna Faris bir arkadaşlarının düğünü için gittikleri Bali’de herkesten saklayıp, kaçarak sürpriz bir evlilik yapmıştı. 2009’da başlayıp 2018’de resmen sona eren bu evlilikten çiftin şimdi 12 yaşında olan oğulları Jack doğdu.

Chris Pratt, Anna Faris’ten ayrıldıktan sonra bir kilise toplantısında tanıştığı Katherine Schwarzenegger'la 2019’da nişanlandı, bir yıl sonra da evlendi.

TERMİNATÖR'ÜN DAMADI OLDU

Katherine Schwarzenegger, Hollywood’un efsane ismi Arnold Schwarzenegger'in kızı. Böylece ünlü oyuncuya hayranları “Terminatör’ün damadı” lakabını taktı.

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Chris Pratt ve eşi Katherine’in de evliliklerinden 3 yaşında Lyla ve 2 yaşına yaklaşan Eloise adında iki kızları oldu.

ANNELER GÜNÜ PAYLAŞIMLARI KENDİ HAYRANLARINI BİLE KIZDIRDI

Chris Pratt, pazar günü birçok ünlü gibi Instagram'dan Anneler Günü paylaşımları yaptı.

Chris Pratt karısının, annesinin ve kayınvalidesinin Anneler Günü'nü kutlarken oğlu Jack'in annesi Anna Faris'i yine unuttu

Karısı Katherine’e “Lyla ve Eloise'e annelik ve Jack'e üvey annelik yaptığına tanık olmak beni sana her geçen gün daha da aşık ediyor” diyen 44 yaşındaki Chris Pratt karısını adeta övmelere doyamadı.

EŞİNE ÖVGÜLER DİZDİ, ANNESİNİ VE KAYINVALİDESİNİ DE UNUTMADI

“7/24 programlama, taşıma, sevme, besleme, takvimleri yönetme, etkinlikleri planlama, beslenme, sınırlar, kurallar, sabır, nezaket, sertlik, bilgelik ve zarafet işi. Bu gerçekten bir mucize” diyerek ona hayranlığını dile getiren Pratt kendi annesi Kathy ve kayınvalidesini de unutmadı.

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Ancak yıldız oyuncu Anneler Günü paylaşımı yaparken ona ilk göz ağrısı oğlunu veren, eski eşi Anna Faris’i unuttu. Buna da hem kendisinin hem de Anna Faris’in hayranları tepki gösterdi.

PEKİ YA OĞLUNUN ANNESİ?

İkinci evliliğini yaptıktan sonra hayatı adeta sadece yeni eşi ve iki kızı ve Schwarzenegger ailesinden ibaret hale gelen Chris Pratt oğlunun adını pek anmıyor. Onu doğuran ve yıllarca birçok zorluğa birlikte göğüs gerdiği Anna Faris’i de hep bu tür özel günlerde hiçe sayıyor.

"KARIM BANA SAĞLIKLI BİR ÇOCUK VERDİ"

Üstelik bu, Chris Pratt’in kırdığı ilk pot da değil. Ünlü oyuncu 2021’de ilk kızı doğduğunda eşi Katherine Schwarzenegger'a yaptığı Instagram paylaşımında “Bana sağlıklı bir çocuk verdiği için karıma çok teşekkür ederim” diye seslenmişti.

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Bunun çok zalimce ve düşüncesizce bir paylaşım olduğunu düşünen hayranları da onu yerden yere vurmuştu. Bu tepkilerin ardında ise üzücü bir sebep yatıyordu.

Anna Faris yeniden evlenmedi, oğlunu tek başına büyütmeyi seçti

Chris Pratt ve Anna Faris’in oğlu Jack prematüre doğmuş, dünyaya gözlerini açtıktan sonra da birçok ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı.

DOĞAR DOĞMAZ AMELİYATLAR GEÇİRDİ, HAYATA ZORLUKLA TUTUNDU

Daha küçücükken hayata zorlukla tutunan küçük Jack çok ciddi sağlık sorunları yaşadı, anne ve babası o sağlığına kavuşana deyim yerindeyse perişan oldu.

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İşte Chris Pratt’ın bu “sağlıklı çocuk” lafı bu yüzden çok kırıcıydı… Ünlü oyuncunun Anneler Günü’nde Anna Faris’e en azından bir selam bile yollamaması da bu yüzden hemen dikkat çekti ve eleştiri oklarının hedefi oldu…