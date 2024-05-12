Annelik onun en zor sınavı oldu… Tüm ömrünü babasının sırt çevirdiği kızını korumaya adadı

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Dünyanın en ünlü bebeği unvanını uzun süre elinden bırakmayan küçük Suri doğduğunda onun tek bir kare fotoğrafını yayınlamak için magazin sayfaları büyük bir yarışa girmişti.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ BEBEĞİ BÜYÜYÜP EN HÜZÜNLÜ KIZI OLDU

Suri Cruise, o yıllarda dünyanın en gözde Hollywood yıldızlarından olan Tom Cruise ve Katie Holmes’un tek kızı.

Anne ve babasının 2006’daki düğününe annesinin kucağında katılan minik Suri sahip olduğu soyadı, anne ve babasının büyük ünü ve servetine oranla yıllar boyunca gösteri dünyasının en şanssız çocuklarından biri olarak anıldı.

HER ZAMANKİ GİBİ SADE, ŞIK VE VAKUR…

Katie Holmes, serin ve yağmurlu bir New York gününde, elinde kahvesi, gözünde koyu renk güneş gözlükleri, dağınık şekilde toplanmış saçları, rahat jean pantolonu ve oversize kazağıyla görüntülendiğinde yine oldukça sade ancak tarz sahibi bir şıklık yakalamıştı.

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Tek başına dolaşan Katie Holmes fotoğraflarını çeken paparazzilere gülümseyerek poz verdikten sonra gözden kayboldu.

Hollywood’un en meşhur ama bir yandan da en şanssız annelerinden biri olan Katie Holmes Annelere Günü’nün geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan, tek çocuğu olan kızı Suri Cruise’la kutluyor.





ARTIK ÜNİVERSİTELİ OLACAK

Suri önümüzdeki haftalarda liseden mezun olacak ve artık üniversiteli bir genç kız olarak yoluna devam edecek.

Bir zamanlar etrafında hiç arkadaşı olmayan, sadece annesiyle görüntülenen, her daim de yüzündeki hüzünlü ifadeyle dikkat çeken Suri artık yaşıtlarıyla gezip tozup eğlenen, mutlu ve sağlıklı bir genç kız.

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Suri’nin Eylül sonunda üniversiteye başladığında annesiyle paylaştığı evinden yakında ayrılabileceği anlamına geliyor.

Bu da yıllarca kızını tüm meraklı gözlerden sakınarak büyüten ve ona zarar gelmesin diye adeta kendi hayatını hiçe sayıp yaşamayan Katie Holmes için oldukça zorlu bir süreç demek…





ONU KORUMAK İÇİN ÖMRÜNÜ VERDİ

Anne kıza yakın kaynaklar Suri’nin başka eyaletlerdeki üniversitelere de başvurduğunu ama üniversiteye de New York’ta gitmek istediğini söylüyor.

Katie Holmes’un da kızıyla yakın olabilmek için onun New York’ta kalmasını istediği, kızının başarılı okul hayatıyla gurur duysa da korumacı tavrı nedeniyle onun gözünün önünden ayırmak istemediği söyleniyor.

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Annesiyle çok yakın bir ilişkisi olan Suri Hollywood’un en büyük yıldızlarından Tom Cruise’un öz kızı olsa da hayatının çok büyük bir bölümünü babasını hiç görmeden yaşadı.

KIZINI 7 YAŞINDAYKEN TERK ETMİŞTİ: ONA SOYADINDAN BAŞKA BİR ŞEY VERMEDİ

Ona hüzünlü bebek ve çocuk denmesinin temel sebebi de bu. Tom Cruise’un kızı Suri’yi en son 2012’de, o 7 yaşındayken gördüğü biliniyor. Yani Suri 12 yıldır babasıyla bir ilişki kurmayı bırakın onu görmedi, konuşmadı bile.

Katie Holmes, aynı tarihte New York’a taşınmış, hem kızını Hollywood’un spot ışıklarından hem de babasından korumak için Los Angeles’tan adeta kaçmıştı.

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O gün bu gündür kızının ruh ve beden sağlığını korumak onu babasıyla ilgili olumsuz haberlerden uzak tutmak Katie Holmes’un en önemli amacı oldu.

OYUNCULUK KARİYERİNİ KIZI İÇİN HİÇE SAYDI

Güzel yıldızın bazen aşırıya kaçan bu baskıcı annelik tarzının altında aslında bu yatıyordu.

45 yaşındaki Katie Holmes kariyerinin ilk dönemlerinde başrolünü oynadığı Dawson's Creek dizisiyle ünlenmişti. Daha sonra sayısız filmde oynamış olsa da kızı Suri doğduktan sonra mesleğinden uzaklaştı.

Holmes’un Tom Cruise’la evliliği usta aktörün onu ve elbette büyüdüğü zaman kızı Suri’yi de Scientology tarikatına katmak istemesi nedeniyle bitmişti.

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BU AİLE DRAMININ TAM ORTASINDA SCİENTOLOGY İSMİ VAR

Kızı için böyle bir gelecek istemeyen, kendisi de Scientology’ye katılmayı reddeden Katie Holmes, Curuise’dan adeta kaçarcasına boşanmıştı.

Katie Holmes’un kızı Suri’yi her şeyden ama en çok da bundan uzak tutmak için onu bu kadar koruyup kolladığı yıllardır bilinen bir gerçek.





ONU YANINA ÇEKEMEYECEĞİNİ ANLADIĞI GÜN KIZIYLA OLAN TÜM BAĞLARINI KOPARDI

Üstelik Tom Cruise eski eşinin bu tavrı ve kızı Suri’nin Scientology’den uzaklaştırılması yüzünden kendi öz evladından vazgeçti. Onu yanına çekemeyeceğini anlar anlamaz hayatından çıkardı ve tüm ilişkisini kesti.

Suri Cruise dünyanın en ünlü yıldızlarından bir olan babasından sevgi, ilgi ve şefkat göremeden, onun sadece soyadını taşıyarak büyüdü. Katie Holmes da bu romanları aratmayacak hikâyenin en cesur kahramanı olarak adını Hollywood tarihine en fedakar annelerden biri olarak yazdırmış oldu…